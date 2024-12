No dia 9 de junho de 1942, às 17h, Louis “Speedy” Weber escreveu sua primeira carta de guerra para sua mulher, Frances, que estava em casa, no Bronx, nos Estados Unidos. Ele havia se alistado no Exército naquele dia, mas não tinha ido longe. Estava comendo em um restaurante italiano nas proximidades antes de partir.

PUBLICIDADE “Querida”, ele escreveu em um cartão postal do restaurante. “Estou sendo enviado para Fort Dix. Estou escrevendo isso durante o jantar. Desculpe o cartão... Com amor, Speedy. Escrevo amanhã.” Ele chegou a Fort Dix, em Nova Jersey, naquela noite e escreveu para Frances no dia 10 de junho: “Quero que você receba notícias minhas todos os dias.”

Ela quase conseguiu. Ele escreveu novamente em 17 de junho. E de novo em 19 de junho. Suas cartas continuaram chegando — da Carolina do Sul, do norte da África, da Sicília, da França, da Bélgica, da Alemanha.

Ao todo, Weber escreveu mais de 300 cartas para Frances, no endereço 1517 Jesup Ave. Ela guardou todas.

Carta do soldado Louis “Speedy” Weber para a sua esposa Frances Foto: Craig Hudson/For the Washington Post

“Eu nunca vi nada assim”

Em 2022, as cartas frágeis e descoloridas foram doadas anonimamente para a United Service Organizations (USO), uma organização sem fins lucrativos sediada em Arlington, Virgínia, que oferece hospitalidade, entretenimento e apoio a militares. Agora, a USO está organizando e digitalizando as cartas, enquanto tenta reunir os pedaços da história do casal.

“Eu nunca vi nada assim”, disse Michael Case, arquivista da USO. “É incrível.”

As cartas oferecem um vislumbre da vida privada e dos pensamentos íntimos de um jovem soldado longe de sua mulher, enquanto sua unidade de engenheiros do Exército lutava contra os nazistas pelo norte da África e pela Europa.

“Você está sempre no meu coração”

Weber estava proibido de escrever detalhes militares pelos censores do Exército, que liam toda sua correspondência. Mas sua vida pessoal não era censurada, e sua caligrafia era excelente.

“Sempre disse que não me importava se o mundo soubesse o quanto eu te amo”, escreveu ele em uma carta. “Bem, agora todo o maldito Exército saberá.”

“Assim como a noite segue o dia, continuarei sentindo sua falta até poder voltar para casa e te segurar nos braços novamente,” escreveu ele em outra carta. “Você está sempre no meu coração.”

E, em uma carta escrita do norte da África, ele disse: “Seja boa, e quando isso tudo acabar, começaremos de onde paramos, sendo tão felizes que as pessoas vão nos invejar.”

As trocas também eram às vezes íntimas, tanto que ela brincava que poderia engravidar só de ler as cartas mais ousadas dele. (As cartas dele frequentemente repetiam o conteúdo das dela, que se perderam.)

O arquivista Michael Case manuseia cartas de Weber na sede da USO Foto: Craig Hudson/For the Washington Post

“Vou deixar o resto para sua imaginação”

Em uma carta de 1944 escrita da Alemanha, ele desejou que Frances pudesse ser enviada para ele em um pacote. “Vou deixar o resto para sua imaginação”, escreveu.

O grande número de cartas de Weber não é incomum, disse Megan Harris, especialista em pesquisa do Projeto História dos Veteranos, da Biblioteca do Congresso.

Dado que os militares da Segunda Guerra Mundial ficavam afastados por anos e muitos escreviam para casa quase diariamente, eles frequentemente geravam centenas de cartas, disse ela em um e-mail.

“Temos cerca de 75 coleções de cartas... que incluem mais de 300 cartas originais,” disse ela.

Case disse que a origem das cartas de Weber é obscura. Elas foram entregues anonimamente a um escritório da USO em Nova York, talvez porque várias cartas estão em papel timbrado da USO. As cartas, algumas amarradas com barbantes desgastados, chegaram a Case na sede da USO, em Arlington, em dezembro de 2022. Ele disse que ainda não leu todas.

Cartas de Weber estão sendo arquivadas na USO, em Arlington, Virginia Foto: Craig Hudson/Washington Post

Famílias

Pouco se sabe publicamente sobre a vida de Weber e Frances. Aparentemente, não tiveram filhos, e não é certo se têm parentes vivos.

Em 1950, o Censo dos EUA os listava ainda na Jesup Avenue, vivendo com a mãe viúva de Frances, Rose. Frances trabalhava nos Correios. Weber foi descrito como relojoeiro.

Décadas depois, eles estavam em Sunrise, Flórida, perto de Fort Lauderdale, quando morreram, de acordo com breves notas de falecimento em jornais. Weber morreu aos 78 anos, em 19 de fevereiro de 1997. Frances morreu aos 87, em 24 de fevereiro de 2005. Eles estão enterrados juntos em um cemitério próximo.

Weber tinha 23 anos quando foi para a guerra, em junho de 1942. Frances tinha 24. Eles aparentam ter se casado cerca de um ano antes, de acordo com registros do governo. Eles tinham meios modestos.

Em uma carta, ele lembrou Frances de que estava “quebrado” quando se conheceram. Ambos eram filhos de imigrantes, mostram os registros do Censo. Os pais dela vieram da Áustria na década de 1890. O Censo listou o idioma nativo deles como “hebraico”. O pai era alfaiate.

Os pais dele eram da atual Ucrânia, segundo a petição de naturalização da mãe. O pai era estivador. Em 1940, as famílias moravam a cerca de cinco quarteirões uma da outra, na mesma rua, segundo o Censo.

“Coloque no fonógrafo e escute”

Suas cartas mostram que Frances frequentemente escrevia de volta. Uma das cartas dela tinha nove páginas. Mas nenhuma das cartas dela estava no lote dado à USO. “É muito frustrante”, disse Case em uma entrevista recente. “Talvez elas existam em algum lugar.”

Ela também enviava pacotes para ele — salame (“estava realmente bom”), anchovas, chiclete, biscoitos Ritz e um suéter.

Certa vez, ele enviou uma mensagem em um disco de gravação. “Se você quer ouvir o que tenho a dizer, coloque no fonógrafo e escute”, ele escreveu. O paradeiro do disco é desconhecido, disse Case.

Eles também discutiam política. Na eleição de 1944, ela apoiava o incumbente democrata Franklin D. Roosevelt. “Do jeito que você torcia por Roosevelt, eu não teria medo de apostar que você me divorciaria se eu dissesse que votei no [republicano Thomas E.] Dewey”, escreveu ele. (Roosevelt venceu.)

Weber enviava fotos e algum dinheiro francês para ela. Ele tinha uma foto dela, que dizia mostrar tão frequentemente que as pessoas seriam capazes de reconhecê-la na rua. Mencionou que ela tinha sardas. Nenhuma foto deles foi incluída na doação.

“Não sou tão sortudo quanto você quando se trata de inteligência”

A troca de brincadeiras entre eles acontecia pelo correio. Ele a chamava de “Srta. La Rue,” “Almôndega” e “garota dos meus sonhos”. Uma das cartas dele tem uma impressão digital. Ela o chamava de “Sr. Vida da Festa” e criticava sua ortografia, o que o irritava.

“Estou tão bravo,” escreveu ele da Alemanha, em 1944. “Eu sei muito bem que você não quis ferir meus sentimentos, mas aconteceu que feriu... Não sou tão sortudo quanto você quando se trata de inteligência. Acho que perdi o bonde.”

No dia seguinte, ele se sentiu melhor. “Ontem escrevi uma carta bastante sarcástica para você,” ele disse. “E hoje estou de volta ao normal.”

Não está claro qual era o trabalho dele no serviço. Ele estava em duas unidades de engenheiros do Exército e serviu no Norte da África, Sicília e norte da Europa. Ele menciona várias das grandes batalhas do Exército, mas não detalha nenhum papel que possa ter desempenhado.

Em 21 de junho de 1944, ele escreveu de “algum lugar na França” sobre a invasão do Dia D, duas semanas antes.

“Deve ter havido muita agitação em 6 de junho,” escreveu ele. “Posso imaginar todo mundo que tem alguém nas Forças Armadas na Inglaterra começando a esperar e rezar para que seus entes queridos estivessem bem.”

“Não se esqueça: não ter notícias é um bom sinal”

Em 10 de janeiro de 1945, ele escreveu para Frances sobre a Batalha do Bulge, a batalha de inverno que durou semanas, na qual as forças nazistas romperam as linhas americanas na Bélgica e Luxemburgo e foram eventualmente repelidas.

Referindo-se a uma carta ansiosa dela, ele escreveu da Bélgica para garantir que estava bem. “Eu pude ver no jeito que você escreveu que estava preocupada”, ele disse. “Não posso te culpar... As manchetes devem ter sido chocantes e grandes quando os alemães romperam nossas linhas.”

“Devo admitir que as coisas estavam meio difíceis naquela época, mas agora está tudo bem,” escreveu ele. “Querida, eu gostaria que você não se preocupasse toda vez que algo acontecer. Caso algo aconteça comigo, você seria a primeira a saber.”

“Então não se esqueça: não ter notícias é um bom sinal,” escreveu ele. “Eu te amo... Speedy.”

Uma das últimas cartas de guerra que ele escreveu foi em 4 de julho de 1945. Foi redigida em papel timbrado nazista usado por uma escola de Hitler, onde Weber estava hospedado.

A guerra na Europa já havia terminado. Weber estava na Alemanha. Ele estava ansioso para voltar para Frances. Mas não sabia quando. “Espero que seja logo,” ele escreveu. “Afinal de contas, passamos por muitas coisas desde que saí de casa há três anos.”

“Três anos longe de você, querida, é muito tempo,” escreveu ele. Ele concluiu: “Sua vida é minha”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.