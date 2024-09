Estados Unidos enviam mais militares para o Oriente Médio após ataques de Israel no Líbano

O anúncio acontece no mesmo dia em que um ataque aéreo de Israel no sul do Líbano causou mais de 490 mortes, de acordo com as autoridades libanesas. Trata-se do ataque mais mortal de Israel no território libanês desde 2006.

O secretário de imprensa do Pentágono, o major-general Patrick Ryder, não comentou quantos militares exatos foram mobilizadas para a região e justificou questões de segurança operacional. “À luz do aumento da tensão no Oriente Médio e com muita cautela, estamos enviando um pequeno número de militares adicionais dos EUA para aumentar nossas forças que já estão na região”, declarou.