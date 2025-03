EUA e Israel querem ‘reassentar’ na África palestinos expulsos de Gaza

Os EUA e Israel contataram autoridades de três governos do leste da África para discutir o uso de seus territórios como possíveis destinos para o “reassentamento de palestinos” retirados da Faixa de Gaza sob o plano proposto para o pós-guerra pelo presidente Donald Trump, informaram autoridades americanas e israelenses à Associated Press.

PUBLICIDADE Os contatos com Sudão, Somália e a região separatista da Somália conhecida como Somalilândia refletem a determinação dos EUA e Israel de seguir adiante com um plano que foi amplamente condenado e levantou sérias questões legais e morais. Como as três regiões são pobres, e em alguns casos assoladas por violência, a proposta também lança dúvidas sobre o objetivo declarado de Trump de reassentar os palestinos de Gaza em uma “área bonita”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, posa para foto ao lado do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, na Casa Branca Foto: Alex Brandon/AP

Autoridades do Sudão disseram que rejeitaram as investidas dos EUA, enquanto autoridades da Somália e Somalilândia informaram à Associated Press que não estavam cientes de nenhum contato.

Plano de Trump

Sob o plano de Trump, mais de 2 milhões de pessoas de Gaza seriam permanentemente enviadas para outro lugar. Ele propôs que os EUA assumiriam a propriedade do território, supervisionariam um longo processo de limpeza e o desenvolveriam como um projeto imobiliário.

A ideia de uma transferência em massa de palestinos já foi considerada uma fantasia da franja ultranacionalista de Israel. Mas desde que Trump apresentou a ideia em uma reunião na Casa Branca no mês passado, o primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu saudou-a como uma “visão ousada”.

Palestinos em Gaza rejeitaram a proposta e descartam as afirmações israelenses de que as partidas seriam voluntárias. Nações árabes expressaram forte oposição e ofereceram um plano alternativo de reconstrução que deixaria os palestinos no lugar. Grupos de direitos humanos disseram que forçar ou pressionar os palestinos a sair poderia ser um potencial crime de guerra.

Uma mulher palestina prepara uma refeição para seu filho no campo de refugiados de Bureij, no centro da Faixa de Gaza Foto: Eyad Baba/AFP

Ainda assim, a Casa Branca diz que Trump “apoia essa visão”. Falando sob condição de anonimato para discutir uma iniciativa diplomática secreta, autoridades dos EUA e de Israel confirmaram os contatos com Somália e Somalilândia, enquanto os americanos confirmaram o Sudão também. Eles disseram que não estava claro quanto progresso os esforços fizeram ou em que nível as discussões ocorreram.

A abordagem separada dos EUA e de Israel para os três destinos potenciais começou no mês passado, dias após Trump ter lançado o plano de Gaza ao lado de Netanyahu, segundo os oficiais americanos, que disseram que Israel estava liderando as discussões.

Israel e os EUA têm uma variedade de incentivos - financeiros, diplomáticos e de segurança - para oferecer a esses parceiros em potencial. É uma fórmula que Trump usou há cinco anos quando intermediou os Acordos de Abraão - uma série de acordos diplomáticos mutuamente benéficos entre Israel e quatro países árabes. A Casa Branca não quis comentar sobre os esforços de aproximação.

Os gabinetes de Netanyahu e Ron Dermer, ministro do gabinete israelense e confidente de Netanyahu que tem liderado o planejamento pós-guerra de Israel, também não comentaram.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanayhu, participa de uma audiência judicial em Tel-Aviv, Israel Foto: Yair Sagi/AP

Mas o Ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, um defensor de longa data do que ele chama de emigração “voluntária” dos palestinos, disse esta semana que Israel está trabalhando para identificar os países que receberão os palestinos. Ele também disse que Israel está preparando um “departamento de emigração muito grande” dentro do Ministério da Defesa.

Veja a seguir uma análise mais detalhada dos locais que as autoridades dizem ter sido abordados.

Sudão

O país do norte da África estava entre as quatro nações do Acordo de Abraão que concordaram em normalizar as relações diplomáticas com Israel em 2020.

Como parte do acordo, os EUA retiraram o Sudão de sua lista de Estados apoiadores do terrorismo, uma medida que deu ao país acesso a empréstimos internacionais e legitimidade global. Mas as relações com Israel nunca decolaram, pois o Sudão mergulhou em uma guerra civil entre as forças do governo e o grupo paramilitar RSF.

O conflito foi marcado por atrocidades, incluindo assassinatos e estupros por motivos étnicos, de acordo com a ONU e grupos de direitos humanos. O Tribunal Penal Internacional está investigando supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade, e o governo do então presidente Joe Biden, em janeiro, afirmou que a RSF e seus representantes estavam cometendo genocídio.

Cidadãos do Sudão coletam água em Cartum, capital do Sudão Foto: Marwan Ali/AP

Ambas as autoridades disseram que o governo sudanês rejeitou a ideia. “Essa sugestão foi imediatamente rechaçada”, disse uma autoridade. “Ninguém abriu esse assunto novamente”.

O chefe militar, general Abdel-Fattah Burhan, disse a uma cúpula de líderes árabes na semana passada no Cairo que seu país “rejeita categoricamente” qualquer plano que vise transferir “os irmãos palestinos de suas terras sob qualquer justificativa ou nome”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa de um evento na Casa Branca Foto: Alex Brandon/AP

Somalilândia

A Somalilândia, um território com mais de 3 milhões de pessoas no Chifre da África, separou-se da Somália há mais de 30 anos, mas não é reconhecida internacionalmente como um Estado independente. A Somália considera a Somalilândia parte de seu território.

O novo presidente de Somalilândia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, fez do reconhecimento internacional uma prioridade.

Uma autoridade americana envolvida nos esforços confirmou que os EUA estavam “tendo uma conversa tranquila com a Somalilândia sobre uma série de áreas em que eles podem ser úteis para os EUA em troca de reconhecimento”.

A possibilidade de reconhecimento por parte dos EUA poderia ser um incentivo para que Abdullahi se afastasse da solidariedade do território com os palestinos.

Uma mulher e uma criança posam para uma foto ao lado da bandeira da Somalilândia, na cidade de Hargeisa Foto: Brian Inganga/AP

Os Emirados Árabes Unidos, outro país do Acordo de Abraham que desenvolveu fortes laços com Israel, já teve uma base militar na Somalilândia e mantém interesses comerciais no país, inclusive um porto. A localização estratégica do território, na hidrovia do Golfo de Aden, perto do Iêmen, lar do grupo rebelde Houthi, também poderia torná-lo um aliado valioso.

Ao longo dos anos, a Somalilândia tem sido elogiada por seu ambiente político relativamente estável, contrastando fortemente com as lutas contínuas da Somália em meio a ataques mortais do grupo militante al-Shabab, ligado à Al Qaeda. Desde 1991, a Somalilândia tem mantido seu próprio governo, moeda e estruturas de segurança. Ainda assim, ela tem um dos níveis de renda mais baixos do mundo.

Uma autoridade da Somalilândia, falando sob condição de anonimato porque não estava autorizada a falar com a mídia, disse que seu governo não foi abordado e não está em conversações sobre a aceitação de palestinos.

Somália

A Somália tem apoiado os palestinos, muitas vezes organizando protestos pacíficos em suas ruas em apoio a eles. O país participou da recente cúpula árabe que rejeitou o plano de Trump e parece ser um destino improvável para os palestinos, mesmo que eles concordassem em se mudar.

Sambu Chepkorir, advogado e pesquisador de conflitos em Nairóbi, Quênia, disse que é difícil entender por que a Somália gostaria de receber palestinos, dado o forte apoio do país ao autogoverno palestino.

Exército da Somália inspeciona área central da cidade de Beledweyne Foto: AP / AP

“Os realinhamentos continuam mudando e, portanto, talvez haja uma agenda oculta”, disse Chepkorir. Uma autoridade somali, falando sob condição de anonimato porque não estava autorizada a falar com a mídia, disse que o país não foi abordado sobre a possibilidade de receber palestinos de Gaza e que não houve discussões sobre isso.