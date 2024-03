Foto de Kate Middleton após cirurgia é recolhida por agências de notícia por suspeita de manipulação

A aparição teria sido seu primeiro grande dever oficial desde a cirurgia, mas o Palácio de Kensington não confirmou nenhum evento público programado para Kate. Cabe aos funcionários do palácio, e não aos departamentos governamentais, anunciar e confirmar a presença da realeza nos eventos.

Mais tarde, o Exército removeu a referência à sua presença.

A mídia britânica informou que o Exército não buscou a aprovação do Palácio de Kensington antes de publicar detalhes sobre a aparição de Kate em junho, e anunciou o evento com base na expectativa de que Kate, em seu papel como líder da Guarda Irlandesa, inspecionaria as tropas na cerimônia militar anual. /AP