O programa americano Entertainment Tonight mostrou uma foto e citou uma testemunha que disse que Kate Middleton, agora conhecida como princesa Catherine, foi vista perto de Londres na manhã de segunda-feira, 4. Na foto, a mulher do príncipe William aparece de óculos escuros, no banco do carona em um carro dirigido por sua mãe.

A imagem não foi repercutida pela imprensa do Reino Unido. Segundo o jornal Daily Mail, a imagem não foi publicada no Reino Unido porque o Palácio de Kensington, a residência oficial do casal real, “fez um apelo para que (Catherine) pode se recuperar de maneira privada”.