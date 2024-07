A votação começou neste domingo, 7, na França continental, em um segundo turno crucial que poderia dar uma vitória histórica ao partido da direita radical de Marine Le Pen, Reagrupamento Nacional, e sua visão voltada para dentro e anti-imigrante – ou resultar em um parlamento suspenso e impasse político.

O presidente francês, Emmanuel Macron, fez uma grande aposta ao dissolver o parlamento e convocar eleições, depois de os seus candidatos centristas terem sido derrotados nas eleições do Parlamento Europeu de 9 de junho. As eleições antecipadas na nação com armas nucleares influenciarão a guerra na Ucrânia, a diplomacia global e a estabilidade econômica da Europa, e é quase certo que irão prejudicar o presidente Emmanuel Macron durante os três anos restantes da sua presidência.

PUBLICIDADE O primeiro turno, em 30 de junho, registrou os maiores ganhos da história para o partido nacionalista e anti-imigração Reagrupamento Nacional, liderado por Marine Le Pen. Um pouco mais de 49 milhões de pessoas estão registradas para votar nas eleições, que determinarão qual partido controla a Assembleia Nacional, a influente câmara baixa do parlamento francês que tem 577 membros, e quem será o primeiro-ministro. Se o apoio à fraca maioria centrista de Macron diminuir ainda mais, ele será forçado a compartilhar o poder com partidos que se opõem à maioria das suas políticas pró-negócios e pró-União Europeia. Os eleitores em um local de votação em Paris estavam perfeitamente conscientes das consequências de longo alcance para a França e para além dela. “As liberdades individuais, a tolerância e o respeito pelos outros é o que está em jogo hoje”, disse Thomas Bertrand, um eleitor de 45 anos que trabalha com publicidade.

O presidente da França, Emmanuel Macron, cumprimenta apoiadores em local de votação durante o segundo turno das eleições legislativas no país. Foto: Mohammed Badra/POOL/AFP

Aumento das tensões, racismo, antissemitismo

O racismo e o antissemitismo prejudicaram a campanha eleitoral, juntamente com as cibercampanhas russas, e mais de 50 candidatos relataram terem sido atacados fisicamente – algo altamente incomum na França. O governo está mobilizando 30 mil policiais no dia da votação.

O aumento das tensões surge enquanto a França celebra um verão muito especial: Paris está prestes sediar Jogos Olímpicos excepcionalmente ambiciosos, a seleção nacional de futebol chegou à semifinal do Eurocopa 2024 e o Tour de France percorre o país ao lado da tocha olímpica.

Ao meio-dia, hora local, a participação era de 26,63%, de acordo com o Ministério do Interior francês, ligeiramente superior aos 25,90% registados na mesma hora durante o primeiro turno no domingo passado.

O primeiro-ministro, Gabriel Attal, votou no subúrbio parisiense de Vanves na manhã deste domingo. Espera-se que Macron vote na manhã de domingo na cidade costeira de La Touquet. Le Pen não vai votar porque o seu distrito no norte da França não está realizando um segundo turno depois que ela conquistou o assento direto na semana passada.

Por toda a França, 76 outros candidatos garantiram assentos no primeiro turno, incluindo 39 do seu Reagrupamento Nacional e 32 da aliança esquerdista Nova Frente Popular. Dois candidatos da lista de centristas de Macron também conquistaram os seus assentos no primeiro turno.

‘Governo técnico ou de coligação?’

As eleições terminam no domingo, às 20h no horário local (15h no horário de Brasília) na França continental e na ilha de Córsega. As projeções iniciais das votações são esperadas para domingo à noite, com os primeiros resultados oficiais esperados no final de domingo e na manhã de segunda-feira. Os eleitores residentes nas Américas e nos territórios ultramarinos franceses de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guadalupe, Martinica, Guiana e Polinésia Francesa votaram no sábado.

As eleições poderão deixar a França com o seu primeiro governo de direita radical desde a Segunda Guerra Mundial se o Reagrupamento Nacional obtiver a maioria absoluta e o seu líder de 28 anos, Jordan Bardella, se tornar primeiro-ministro. O partido saiu vencedor no primeiro turno da semana anterior, seguido por uma coligação de partidos de centro-esquerda, esquerda radical e Verdes, e pela aliança centrista de Macron.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Pierre Lubin, um gestor empresarial de 45 anos, estava preocupado se as eleições produziriam um governo efetivo. “Esta é uma preocupação para nós”, disse Lubin. “Será um governo técnico ou um governo de coligação composto por (várias) forças políticas?”. O resultado permanece altamente incerto. As pesquisas entre os dois turnos sugerem que o Reagrupamento Nacional pode conquistar o maior número de assentos na Assembleia Nacional, com 577 assentos, mas fica aquém dos 289 assentos necessários para obter a maioria. Isso ainda faria história, se um partido com ligações históricas à xenofobia e que minimiza o Holocausto, e há muito visto como um pária, se tornasse a maior força política de França. Se o Reagrupamento Nacional obtiver a maioria, Macron será forçado a partilhar o poder com um primeiro-ministro que discorda profundamente das políticas internas e externas do presidente, em um acordo estranho conhecido na França como “coabitação”.

Outra possibilidade é que nenhum partido tenha maioria, resultando em um parlamento suspenso. Isso poderia levar Macron a buscar negociações de coligação com a centro-esquerda ou a nomear um governo tecnocrata sem filiações políticas.

Não importa o que aconteça, a equipe centrista de Macron será forçada a partilhar o poder. Muitos dos candidatos de suas alianças perderam no primeiro turno ou desistiram, o que significa que não há pessoas suficientes concorrendo para chegar perto da maioria que ele tinha em 2017, quando foi eleito presidente pela primeira vez, ou da pluralidade que ele obteve na votação legislativa em 2022.

Ambas seriam sem precedentes para a França moderna e tornariam mais difícil para a segunda maior economia da União Europeia tomar decisões ousadas sobre armar a Ucrânia, reformar a legislação trabalhista ou reduzir o seu enorme déficit. Os mercados financeiros estão nervosos desde que Macron surpreendeu até os seus aliados mais próximos ao anunciar eleições antecipadas em junho, depois que o Reagrupamento Nacional conquistou o maior número de assentos para a França nas eleições para o Parlamento Europeu. Independentemente do que aconteça, Macron disse que não renunciará e permanecerá presidente até o final do seu mandato em 2027. Muitos eleitores franceses, especialmente em cidades pequenas e áreas rurais, estão frustrados com a baixa renda e com uma liderança política de Paris vista como elitista e despreocupada com as lutas diárias dos trabalhadores. O Reagrupamento Nacional conectou-se com esses eleitores, muitas vezes culpando a imigração pelos problemas da França, e conquistou um amplo e profundo apoio ao longo da última década. Le Pen suavizou muitas das posições do partido – ela já não defende a saída da Otan e da União Europeia – para torná-lo mais elegível. Mas os valores fundamentais da direita radical do partido permanecem. O partido quer um referendo sobre se nascer na França é suficiente para garantir a cidadania, para restringir os direitos dos cidadãos com dupla nacionalidade e para dar à polícia mais liberdade para usar armas. Com o resultado incerto que paira sobre as eleições de alto risco, Valerie Dodeman, especialista jurídica de 55 anos, disse estar pessimista quanto ao futuro da França. "Não importa o que aconteça, penso que esta eleição deixará as pessoas descontentes de todos os lados", disse. / AP