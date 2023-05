Governo do Equador convoca as eleições extraordinárias para 20 de agosto

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do Equador convocou oficialmente nesta quarta-feira, 24, as eleições gerais extraordinárias a serem realizadas em agosto para eleger um presidente e vice-presidente e renovar a Assembleia Nacional (Parlamento). A convocação foi feita no último prazo estipulado pela legislação para tanto, sete dias depois de o presidente Guillermo Lasso aplicar a “morte cruzada” e dissolver a Assembleia, com maioria opositora, antes de votar pela destituição em um processo de impeachment aberto contra ele.

Em mensagem à nação veiculada pela televisão, rádio e internet, a CNE confirmou que a votação acontecerá no domingo, dia 20 de agosto e, caso seja necessário um segundo turno entre os candidatos presidenciais mais votados, será realizada no domingo, 15 de outubro. Neste processo, serão escolhidos um presidente e um vice-presidente e também serão renovados os 137 membros da assembleia, cujos cargos ocuparão até completar o biênio 2021-2025, para que em 2025 se realizem outras novas eleições gerais.

Na foto, o presidente do Equador, Guillermo Lasso, apresenta seu relatório anual de seu segundo ano de governo a seu gabinete e à imprensa, no sul de Quito, nesta quarta-feira, 24; Equador realizará eleições antecipadas em 20 de agosto após Lasso dissolver o congresso. Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP

Todos os equatorianos maiores de 18 anos e pessoas privadas de liberdade sem sentença condenatória foram convocados às urnas para votar de forma obrigatória. Adolescentes equatorianos de 16 e 17 anos, bem como maiores de 65 anos, policiais e militares, equatorianos residentes no exterior ou estrangeiros com pelo menos cinco anos de residência no Equador e que estejam devidamente inscritos no registro eleitoral.

As candidaturas serão apresentadas de 28 de maio a 10 de junho, tanto para as listas presidenciais como para as listas da assembleia. A campanha eleitoral vai de 8 a 17 de agosto no primeiro turno e de 24 de setembro a 12 de outubro no segundo turno. Lasso pode optar pela reeleição, mas até agora não se pronunciou sobre isso.

Alguns candidatos já anunciaram a candidatura

Na ala conservadora do espectro político, vários homens manifestaram a intenção de concorrer à presidência. É o caso dos empresários Daniel Noboa e Jan Topic, do ex-deputado Fernando Villavicencio e do ex-vice-presidente Otto Sonnenholzner, que atuaram durante o mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021).

Continua após a publicidade

O empresário e ex-deputado Daniel Noboa anunciou nesta quarta-feira sua candidatura à Presidência do Equador nas eleições. Por meio de mensagem nas redes sociais, Noboa anunciou a intenção de concorrer à presidência pelo movimento ADN, seu próprio partido, como já havia feito seu pai, também empresário Álvaro Noboa, que duas vezes ficou em portas na segunda rodada de ser presidente.

O empresário, que foi deputado na Assembleia Nacional recentemente dissolvida por Lasso, destacou que nestas novas eleições está “muito em jogo” como “segurança, desenvolvimento econômico, emprego e saúde”. Noboa se definia como “um homem de projetos que não desiste e não desiste” e considerou necessário “criar uma grande aliança democrática nacional para dar ao Equador o rumo que merece”.

“O Equador precisa mudar a forma de governar este País, de enfrentar os desafios que impedem o crescimento e a segurança dos cidadãos. O Equador clama por uma mudança de mentalidade, pela convicção de que as coisas podem ser feitas melhor”, afirmou.

O candidato manifestou-se a favor da aplicação de Lasso à “morte cruzada”, instrumento constitucional com o qual dissolveu a Assembleia, controlada por maioria de esquerda.

Os principais partidos, como o oficial CREO, o Correista Revolución Ciudadana e o indígena Pachakutik ainda não definiram seus candidatos presidenciais. /EFE