Guia do G-20: entenda o que é o grupo, por que o Brasil é presidente e quais são os países-membros

O Rio de Janeiro será sede nesta segunda, 18, e na terça-feira, 19, da Cúpula do G-20, o encontro das maiores economias do planeta. Líderes de grandes potências como Joe Biden, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, vêm ao País para o encontro que discutirá temas como inclusão social, reforma da governança global e transições energéticas.

Abaixo, tire as suas dúvidas de um dos principais eventos diplomáticos e econômicos do mundo.

O que é o G-20 e quais países participam?

O G-20 reúne as 19 maiores economias do mundo, a União Europeia e, a partir deste ano, a União Africana. A lista é composta por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coréia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia, União Europeia, representada pelo presidente da Comissão Europeia e pelo presidente do Conselho europeu, e União Africana. O grupo responde por cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população mundial.

O G-20 é diferente do G-7, que é é composto por um grupo mais restrito de potências econômicas mundiais: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. A UE não é membro da cúpula, mas acompanha anualmente as reuniões como observadora.

Quando e por que foi criado?

Criado originalmente em 1999 em resposta às crises financeiras do fim dos anos 1990, o G-20 a princípio reunia os ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais de 19 países mais a União Europeia. O grupo se concentrou nos primeiros anos em questões macroeconômicas e depois expandiu a agenda para temas como desenvolvimento sustentável, saúde, agricultura, mudanças climáticas, transição energética e combate à corrupção.

Por que o Brasil é presidente?

O G-20 conta com presidências rotativas anuais. O Brasil exerce a presidência do G20 de 1º de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024. Essa é a primeira vez que o País ocupa essa posição na história do grupo no formato atual.

Como são escolhidas as sedes das reuniões?

A cada ano a sede das reuniões muda, assim como a presidência do G-20. Este ano, o encontro acontece no Rio de Janeiro durante a presidência rotativa do Brasil, assumida em 1.º de dezembro com mandato de um ano. As reuniões do G-20 acontecem em cidades escolhidas pelo presidente do grupo. Em 2024, a cidade do Rio de Janeiro sediará a reunião de líderes. No ano passado, o encontro aconteceu na Índia, que presidiu o G-20. No ano que vem, a presidência estará com a África do Sul, que organizará a cúpula anual do grupo. Os dois países participam da organização da cúpula deste ano ao lado do Brasil por causa do sistema de "troika". O que será discutido neste encontro? Na abertura da Cúpula, será lançada a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa brasileira que mobiliza países e organizações internacionais para acelerar os esforços no combate à fome e à pobreza até 2030. A Aliança será um dos principais marcos do evento.

A modernização de instituições como a ONU, o FMI e o Banco Mundial e a transição energética rumo a uma economia mais sustentável também estarão na pauta.

No último dia da cúpula, ocorrerá a cerimônia de transmissão da presidência do G-20 do Brasil para a África do Sul.