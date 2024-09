Hunter Biden propõe se declarar culpado em caso de evasão fiscal nos EUA

Enquanto a seleção do júri estava prestes a começar em um tribunal de Los Angeles, a defesa anunciou que Hunter, de 54 anos, está preparado para se declarar culpado mesmo que isso signifique a probabilidade de uma condenação. O juiz Mark Scarsi convocou um recesso na audiência para que os promotores pudessem discutir a oferta do réu.

Hunter Biden é acusado de sonegar US$ 1,4 milhão (R$ 7,8 milhões) em impostos na última década. O filho do presidente americano já enfrentou outro julgamento este ano no estado de Delaware, no qual foi considerado culpado de mentir sobre o consumo de drogas para adquirir uma arma de fogo.