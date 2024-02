Câncer do Rei Charles III: o que o diagnóstico significa para o Príncipe William e para Harry?

THE NEW YORK TIMES - O rei Charles III foi diagnosticado com câncer e está se afastando de compromissos públicos enquanto realiza tratamento, anunciou o Palácio de Buckingham na segunda-feira, 5. Ele assumiu o trono em maio de 2023, quase oito meses após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II.

O seu diagnóstico chega em um momento em que a família real já havia sido desfalcada, com o afastamento de Kate Middleton, a Princesa de Wales, recuperando-se de uma cirurgia abdominal, e do príncipe William, herdeiro do trono, afastado dos compromissos reais para cuidar dela.

Como Charles foi “aconselhado pelos médicos a adiar suas obrigações públicas”, muitos esperavam que outros membros da família real assumissem o controle. Então, o que a notícia significa para os dois filhos de Charles III , William e Harry?

Rei Charles III foi diagnosticado com câncer e está se afastando de compromissos público enquanto realiza tratamento, anunciou o Palácio de Buckingham Foto: Samir Hussein via AP

Alguma das ‘obrigações públicas’ do rei Charles III caberá ao príncipe William?

O Palácio de Buckingham não deu detalhes sobre qual tipo de câncer ele tem, a não ser dizer que não é um câncer de próstata. “Uma questão separada de preocupação” foi observada durante um procedimento recente para tratar um aumento benigno de próstata, e exames subsequentes revelaram que era cancerígeno.

Teoricamente, qualquer um dos poucos membros da realeza sênior em atividade poderia ser chamado para participar de eventos no lugar do Rei Charles III e assumir outras funções enquanto ele recebe tratamento. Espera-se que a Rainha Camilla, a Princesa Anne e Sophie, a Duquesa de Edimburgo, absorvam algumas delas.

O Príncipe William, à esquerda, e Kate, Princesa de Gales, participam de uma cerimônia em Londres, em dezembro de 2023: doença de Charles altera papeis na família real Foto: Chris Jackson / AP

No entanto, grande parte dos deveres de Charles deve recair sobre seu filho William, o Príncipe de Gales, que é o herdeiro do trono. O príncipe havia decidido recentemente que tiraria uma folga de suas funções públicas enquanto sua esposa, Kate, estava hospitalizada para uma “cirurgia abdominal planejada”. (Para permitir sua recuperação, ela não realizaria nenhuma atividade pública até depois da Páscoa, disse a família real na época).

“Com a Princesa de Gales sendo submetida a uma cirurgia abdominal e longe de eventos públicos, acho que os holofotes certamente recairão sobre o Príncipe William”, disse Elizabeth Holmes, uma jornalista que escreveu muito sobre a realeza.

Camilla também tem mantido uma agenda cheia recentemente, acrescentou Holmes, dizendo que na semana passada a rainha consorte teve “compromissos públicos todos os dias, o que é muito”.

Como o papel cotidiano do Príncipe William mudará durante esse período?

A vida de William já foi virada de cabeça para baixo pela hospitalização de sua esposa, mas nas próximas semanas, é provável que ele seja solicitado a adicionar eventos e cerimônias da agenda de seu pai à sua própria.

“O Príncipe de Gales está atualmente tirando um tempo para apoiar sua esposa, a Princesa de Gales, enquanto ela se recupera de uma cirurgia abdominal em casa, em Windsor”, disse Lee Thompson, secretário de comunicação de William e Catherine, em um e-mail na terça-feira. “Embora o príncipe esteja trabalhando em particular, ele iniciará suas funções públicas amanhã”.

Lee acrescentou que, enquanto Charles recebe tratamento, o príncipe William “pode assumir algumas tarefas em nome do rei, além de sua própria agenda de compromissos”.

O diagnóstico de seu pai atrairá Harry de volta à realeza?

Desde que Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex, anunciaram sua intenção de “se afastar” de seus papéis como membros seniores da família real em janeiro de 2020, o príncipe Harry permaneceu em grande parte na Califórnia com sua esposa e os dois filhos pequenos do casal.

Príncipe Harry em junho de 2023, em Londres, após julgamento sobre caso de jornal que hackeou telefones da família real: reaproximação por causa de doença parece improvável Foto: Alberto Pezzali / AP Photo

Pelo menos parte desse tempo foi gasto em uma exuberante propriedade em Montecito, Califórnia, dando uma entrevista para Oprah Winfrey em março de 2021 e participando de uma série de documentários da Netflix, “Harry and Meghan”, lançada no ano seguinte. É improvável que os problemas de saúde de Charles alterem significativamente esse arranjo, disse Holmes.

“Não consigo imaginar um cenário em que Harry seja chamado de volta para isso”, disse ela. “Não porque ele não esteja disposto a isso, mas porque o relacionamento está muito fraturado neste momento.”

O Príncipe Harry está voltando para o Reino Unido?

O príncipe Harry, que teve um relacionamento tenso com seu pai e seu irmão no ano passado, se reuniu com o rei na terça-feira. Não está claro quanto tempo durará a visita completa de Harry, mas Holmes observou que os relatórios indicam que a reunião com o rei foi muito curta.

“Harry voou de Los Angeles - é um caminho muito longo para depois ter uma reunião de 45 minutos”, disse Holmes. “Acho que você pode ler um pouco nas entrelinhas”.

Como isso afetará o relacionamento de Charles com Harry?

Alguns, incluindo a revista britânica The Spectator, argumentaram que “agora é a hora de Harry se reconciliar com o rei Charles”. Mas problemas de saúde não são uma solução mágica para relacionamentos problemáticos.

De acordo com Cheryl Fisher, conselheira clínica profissional, especializada em ajudar famílias que lidam com diagnósticos de câncer, qualquer família com uma pessoa com câncer será afetada; a questão é como. “Diferentes membros da família reagem de forma diferente à notícia”, disse ela.

“Embora luto e luto antecipado sejam uma coisa de família, também é uma coisa individual - cada pessoa está passando por seu próprio processo”, disse ela. “Com a família real, temos esse patriarca e o papel, as expectativas, e depois o resto da família fica pensando: ‘OK, bem, o que acontece se ele não for capaz de desempenhar suas funções? Como é isso?’”.

Harry voltaria a morar com seu pai?

Provavelmente não. “Não vejo isso acontecendo”, disse Holmes. “Mesmo que Harry quisesse, não houve nenhum sinal da família real de que é isso que estão pedindo a ele ou que é isso que estão querendo dele.”

Quão séria é a doença?

Embora o Palácio de Buckingham não tenha fornecido detalhes específicos sobre o tipo ou estágio do câncer do rei, suas observações sobre o problema “benigno” de próstata que Charles sofreu no início deste mês podem indicar que o diagnóstico de câncer é, ao contrário, mais sério.

“A família real considera os assuntos de saúde privados, e há um longo histórico de assuntos de saúde que permanecem privados até depois da morte”, disse Holmes. “Não é certo que eles compartilharão essas informações com o público, portanto, o fato de o palácio ter divulgado uma declaração compartilhando isso é muito importante para a família real.”

O título oficial de Camilla, a Rainha Consorte, não vai mudar. Ela não detém quaisquer poderes constitucionais e não faz parte da linha de sucessão Foto: AP Photo/Alberto Pezzali, Arquivo

Quem é o próximo na linha do trono depois dele?

O palácio disse que Charles continuará realizando “negócios de Estado”, e espera-se que ele receba suas “caixas vermelhas” contendo documentos do governo que o monarca precisa revisar. Não há a expectativa de que ele indique um “conselheiro de Estado”, ou outro membro sênior da família real a quem ele delegaria suas funções.

A Lei de Regência de 1937 estabelece quem substituirá Charles se ele não puder mais exercer suas funções. A lei afirma que o regente é a pessoa seguinte na linha de sucessão — desde que seja adulto, súdito britânico e viva no Reino Unido.

A ordem de sucessão tem 24 nomes e inclui tanto adultos quanto crianças. Começa com:

1. Príncipe William, o príncipe de Wales, filho mais velho de Charles.

2. Príncipe George de Wales, o filho de William e Kathe, a princeisa de Wales, nascido em 2013;

3. Princesa Charlotte de Wales, nascida em 2015;

4. Príncipe Louis de Wales, nascido em 2018;

5. Prince Harry, o Duque de Sussex, segundo filho de Charles.

