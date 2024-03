Uma foto de Kate Middleton com os seus três filhos, divulgada pelo Palácio de Kensington para mostrar a sua recuperação, teve um efeito contrário ao desejado e causou ainda mais especulações sobre a Princesa de Gales, que não aparece em compromissos públicos desde o Natal e passou por uma cirurgia abdominal em janeiro.

A Associated Press, a Reuters e a Agence France-Presse, três das maiores agências de notícias globais, aconselharem as organizações noticiosas no domingo à noite a deletar a imagem, dizendo que ela havia sido manipulado pelo Palácio de Kensington. Mas antes mesmo de as agências enviarem os comunicados, dúvidas sobre a foto já circulavam nas redes sociais.

“Em vez de esfriar as especulações [sobre o estado de saúde da princesa após a operação], este cenário levanta mais perguntas do que respostas”, resumiu um artigo da BBC nesta segunda-feira, 11. Um ponto de vista compartilhado por muitos observadores, como o jornalista encarregado da realeza na rede priva ITV, que afirmou que a foto teve um “efeito adverso” ao desejado.

A foto mostrava Kate sorridente, rodeada pelos seus três filhos, George, Charlotte e Louis, no Dia das Mães no Reino Unido. Inconsistências como detalhes da manga ou zíper não alinhados levantaram dúvidas sobre a autenticidade da imagem.

“Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição”, escreveu Kathe em um post nas redes sociais. “Quero expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou”.

Veja abaixo alguns detalhes apontados nas redes sociais.

1. Manga da Princesa Charlotte

Há um desalinhamento na manga do casaco da princesa Charlotte, que parece ter tido parte dela apagada.

2. Zíper

No zíper do casaco de Kate, também há um desalinhamento, indicando possivelmente duas imagens diferentes sobrepostas.

3. Chão

Logo atrás da perna direita do príncipe Louis, o degrau parece ter uma parte incompleta ou desalinhada.

4. Mão trêmula

A mão de Kate na cintura de seu filho, Louis, está borrada, o que pode indicar que a imagem foi tirada de um quadro separado da fotografia em questão.

5. Capa da Vogue

Nesta segunda-feira, 11, alguns internautas recuperaram a revista Vogue de junho de 2016, cuja capa foi a princesa, alegando que o rosto de Kate na imagem divulgada no domingo é um recorte da fotografia da capa da revista.