Islândia caça submarinos russos e aprofunda relações com os EUA

A rara visita do presidente do Estado-Maior Conjunto, general Charles Q. Brown Jr., ocorre em um momento em que as forças dos Estados Unidos observaram um aumento na atividade dos submarinos russos no Atlântico. O general Christopher Cavoli, chefe do Comando Europeu dos EUA, disse à Comissão de Serviços Armados da Câmara no ano passado que as patrulhas russas estão “em um nível mais alto do que o visto em anos”.

Autoridades dos EUA e da Islândia estavam reticentes em discutir a recente atividade dos submarinos russos, mas a visita de Brown ressaltou que as operações dos EUA aqui evoluíram por causa da guerra na Ucrânia, a milhares de quilômetros de distância, disseram autoridades dos EUA e da Islândia.