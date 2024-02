Está perdendo a narrativa global segundo a qual estaria combatendo uma guerra justa. O país não tem planos para sair de Gaza, e assim acabará atolado nessas areias com uma ocupação permanente que sem dúvida complicará suas relações com todos os aliados árabes e seus amigos pelo mundo. E está perdendo regionalmente para o Irã e seus representantes anti-Israel no Líbano, na Síria, no Iraque e no Iêmen, que estão pressionando as fronteiras ao norte, sul e leste de Israel.

Há uma solução que ajudaria nessas três frentes: um governo israelense preparado para começar o processo de erguer dos Estados-nação para dois povos, com uma Autoridade Palestina realmente disposta e pronta a se transformar. Isso muda a narrativa. Dá aos aliados árabes de Israel uma abertura para firmar uma parceria na reconstrução de Gaza, e proporciona o elo para a aliança regional de que Israel precisa para confrontar o Irã e seus representantes.

Ao não perceber esse rumo, acredito que Israel está colocando em perigo décadas de diplomacia que resultaram no reconhecimento mundial do direito à autodeterminação do povo judeu e à autodefesa do seu território histórico. Isso também alivia o fardo dos palestinos e os priva da oportunidade de reconhecer dois Estados-nações para dois povos, e da construção das instituições e concessões necessárias para tornar isto realidade. E, digo mais uma vez, isso vai colocar o governo Biden em uma posição cada vez mais insustentável.