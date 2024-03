THE NEW YORK TIMES - Quando foi questionado sobre o derramamento de sangue em Gaza no programa “Face the Nation” no último fim de semana, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, respondeu: “O que os Estados Unidos fariam” depois de algo como o ataque do Hamas em 7 de outubro? “Vocês não fariam o que Israel está fazendo? Estariam fazendo muito mais.”

O rabino Marvin Hier, no The Jerusalem Post, condenou "um duplo padrão sem precedentes" que critica implacavelmente o bombardeio de Gaza por Israel, mas não se incomoda com o bombardeio de civis pelos Aliados na Alemanha e no Japão na 2ª Guerra Mundial. E o Congresso Judaico Mundial cita "criticar as operações defensivas israelenses, mas não as de outras democracias ocidentais" como um exemplo de antissemitismo. Tudo isso me parece certo e errado, um argumento justo e um falso. Em seguida, falarei sobre o motivo pelo qual está errado, mas é inegável que o mundo aplica mais escrutínio à opressão de Israel sobre os palestinos do que a muitos outros horrores.

O primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu em Tel Aviv, Israel, no sábado, 28 de outubro de 2023. Foto: Abir Sultan / AP

Em 2023, por exemplo, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou 15 resoluções críticas a Israel e apenas sete resoluções críticas a todos os outros países do mundo juntos, segundo a contagem de um grupo pró-Israel. Alguém acha que isso representa imparcialidade?

As pessoas estão mais concentradas em Israel do que no que o Unicef descreve como uma “onda de atrocidades” atualmente em curso contra crianças no Sudão, enquanto o número de crianças deslocadas pelos recentes combates no Sudão (três milhões) é maior do que toda a população de Gaza. Estudantes universitários nos Estados Unidos e na Europa protestam contra Gaza, mas ignoram em grande parte as 700.000 crianças que enfrentam desnutrição aguda grave no Sudão, após o início de uma guerra civil em abril passado.

A região de Darfur, no Sudão, sofreu há duas décadas o que é amplamente descrito como o primeiro genocídio do século XXI. Agora, bandos de pistoleiros estão mais uma vez matando e estuprando aldeões pertencentes a grupos étnicos específicos. Fiquei marcado pelas reportagens que fiz em Darfur durante o genocídio, e me surpreende que o mundo esteja ignorando outra rodada de atrocidades em massa no local.

Enquanto isso, alguns dos piores maus-tratos aos árabes nos últimos anos foram infligidos pelos próprios governantes árabes, na Síria e no Iêmen.

Então, existem dois pesos e duas medidas na atenção global? Sem dúvida. Os defensores de Israel têm todo o direito de apontar tudo isso e, às vezes, isso reflete antissemitismo. No entanto - e agora chegamos ao outro lado - também me parece inconcebível usar a hipocrisia do mundo, por mais que seja injusta, para justificar a morte de milhares de crianças em Gaza.

Isso seria um eco do “whataboutism” [tática argumentativa em que uma pessoa ou grupo responde a uma acusação ou pergunta difícil desviando para uma questão correlata] russo: Como vocês podem falar sobre nossa guerra na Ucrânia quando vocês, americanos, invadiram o Iraque e torturaram pessoas lá?

Uma mulher passa por banners retratando o primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu pendurados em uma grade na rua, antes de uma manifestação anti-governo na Praça HaBima, em Tel Aviv, em 10 de fevereiro de 2024, pedindo a renúncia do governo e novas eleições parlamentares, em meio ao conflito em curso na Faixa de Gaza entre Israel e Hamas. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Também é verdade que, embora alguns campi universitários possam ser culpados de indignação seletiva, isso não se aplica a todos os observadores. Alguns dos críticos mais incisivos das ações de Israel são das próprias agências da ONU e grupos de direitos humanos cujas equipes estão arriscando suas vidas no campo para salvar vidas no Sudão, na Etiópia e em outros países.

De qualquer forma, há um motivo para nos concentrarmos em Gaza hoje, pois ela não é apenas mais um lugar de dor entre muitos outros, mas, na opinião da Unicef, o lugar mais perigoso do mundo para ser criança.

Considere que nos primeiros 18 meses da atual guerra da Rússia na Ucrânia, pelo menos 545 crianças foram mortas. Ou que, em 2022, segundo uma contagem das Nações Unidas, 2.985 crianças foram mortas em todas as guerras do mundo. Em contraste, em menos de cinco meses da atual guerra de Israel em Gaza, as autoridades de saúde de lá informaram que mais de 12.500 crianças foram mortas.

Somente Biden e o príncipe saudita podem mudar a direção do conflito entre israelenses e palestinos

Para muitos dos bebês resgatados de Gaza, o futuro ainda é incerto Entre elas, 250 bebês com menos de 1 ano de idade. Não me lembro de nenhum conflito neste século que tenha matado bebês em tal ritmo. É claro que Israel tinha o direito de responder militarmente aos ataques de 7 de outubro. É claro que os líderes do Hamas deveriam entregar seus reféns. Mas nada disso justifica o bombardeio “indiscriminado” de Israel, nas palavras do presidente Biden, e as restrições a alimentos e outros tipos de assistência.

Devido ao apoio dos Estados Unidos à invasão de Israel e à sua proteção diplomática nas Nações Unidas, esse sangue está em nossas mãos, e isso certamente justifica um maior escrutínio.