Em discurso, Biden defende democracia, conquistas econômicas e solução à crise na fronteira

No seu terceiro discurso do Estado da União — uma das ocasiões mais importantes do seu mandato —, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou um discurso altamente politizado em que abordou todos os assuntos que tensionam o país, oferecendo aos americanos sua solução para os problemas do momento e pedindo em troca mais quatro anos de liderança na Casa Branca.

Com uma abordagem ajustada aos desafios eleitorais, Biden iniciou seu discurso afirmando que o país vive "um momento sem precedentes" na história, e alertou que, desde o presidente Abraham Lincoln, a liberdade e a democracia não estiveram sob ameaça nos EUA, mas, que "o que torna nosso momento raro é que a liberdade e a democracia estão sob ataque tanto em casa quanto no exterior ao mesmo tempo". Biden se referiu ao ex-presidente Donald Trump em diversas ocasiões, sem mencionar seu nome. Ele o chamou de "meu antecessor", dando ênfase aos riscos da volta de Trump ao poder para a democracia americana.

O presidente dos EUA Joe Biden realiza o discurso do Estado da União durante uma sessão conjunta do Congresso na Câmara dos Deputados no Capitólio dos EUA em 7 de março de 2024 em Washington, DC. Foto: Chip Somodevilla / AFP

Guerra na Ucrânia

Em um dos primeiros comentários do seu discurso, o líder americano instou os legisladores a aprovarem o pacote de ajuda à Ucrânia, que enfrenta dificuldades para se defender da agressão promovida pela Rússia. Neste sentido, Biden aproveitou para criticar Trump por “se curvar para um líder russo” em falas recentes que sugeriram que permitiria um ataque da Rússia à Otan.

“É ultrajante. É perigoso. É inaceitável”, disse o presidente.

Depois, Biden disse: “Minha mensagem ao Presidente Putin, a quem conheço há muito tempo, é simples. Não vamos nos afastar.”

“A história está observando”, disse ele, instando o Congresso a “se levantar” contra Putin.

Ataque ao capitólio

No seu discurso, o presidente disse que este é um momento para “falar a verdade”, não enterrar as mentiras sobre os eventos de 6 de janeiro, se referindo à fatídica invasão ao capitólio americano em 6 de janeiro de 2021 por fanáticos apoiadores do ex-presidente Trump.

Segundo afirmou Biden, as falsidades sobre a eleição de 2020 representam a maior ameaça à democracia desde a Guerra Civil.

Direitos reprodutivos

Biden também falou sobre a decisão de 2022 da Suprema Corte americana de derrubar a proteção nacional ao aborto legal (na decisão Roe v. Wade), apontando as consequências negativas que a queda da proteção trouxe para as mulheres. “Veja o caos”, disse ele.

O presidente criticou os republicanos que prometeram aprovar uma proibição nacional ao aborto: “Meu Deus, que outra liberdade vocês tirariam?”

Biden deu crédito à luta pelos direitos reprodutivos por impulsionar os democratas à vitória nas eleições recentes, dizendo "vamos vencer novamente em 2024." Ele prometeu restaurar as garantias ao direito ao aborto, se o povo americano eleger um Congresso que "apoie o direito de escolha". Conquistas legislativas e preços dos remédios No discurso, ele também falou sobre diversas conquistas do seu primeiro mandato, como o pacote de infraestrutura de US$ 1,2 trilhão para revitalizar as estradas, pontes, e transporte público americano, além da lei que visa impulsionar a produção doméstica de chips de semicondutores - projeto que disparou o desempenho de companhias americanas como NVIDIA. O presidente falou sobre o preço dos medicamentos prescritos, como a insulina, e a prometeu proteger a Lei de Cuidados Acessíveis, afirmando que ela é uma referência no combate à inflação de preços de remédios necessários para milhões de pessoas. "Estou protegendo e expandindo isso", disse ele.

O presidente Joe Biden realiza o discurso do Estado da União perante uma sessão conjunta do Congresso no Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, em 7 de março de 2024. Foto: Maansi Srivastava / NYT

Equidade tributária

Biden falou sobre sua promessa de trazer uma maior equidade no código tributário. Ele disse se considerar um capitalista, mas que apesar disso ele acredita que as pessoas de maior renda devem “pagar sua justa taxa de impostos”.

“Um código tributário justo é como investimos em coisas que tornam um país grande, como saúde, educação, defesa e muito mais”, disse ele.

Em alta Internacional Vídeo: ‘Lula não entra em Portugal se eu for eleito’, diz líder da ultradireita do país “Vergonha para o nosso país”: Confira a reação de Trump ao discurso de Biden do Estado da União Lula volta a classificar guerra na Faixa de Gaza como genocídio O presidente embutiu nesse trecho do discurso uma crítica a Trump por promulgar um pacote de reforma tributária que, de acordo com ele, beneficiou somente os ricos e grandes corporações. “Para as pessoas em casa, alguém realmente acha que o código tributário é justo?” questionou Biden. “Você realmente acha que os ricos e grandes corporações precisam de mais $2 trilhões em cortes de impostos? Eu certamente não acho. Vou continuar lutando com todas as minhas forças para torná-lo justo.” O presidente prometeu implementar um imposto mínimo de 25% para bilionários, com o intuito de arrecadar mais de $500 bilhões na próxima década. Retomada da economia Um dos objetivos do discurso de Biden foi falar positivamente sobre o desempenho econômico do país sob seu governo. Contudo, a economia é um ponto de inflexão na visão da população em relação à Casa Branca. Muitos americanos se queixam dos efeitos que o aumento da inflação teve no seu nível de vida, por exemplo. A poucos meses da eleição presidencial, Biden busca a todo custo a aprovação da sua administração econômica. “Eu herdei uma economia à beira do precipício”, disse Biden na noite de quinta-feira. “Agora, nossa economia é a inveja do mundo.”

“Estamos combatendo as corporações que praticam aumento abusivo de preços ou preços enganosos, desde alimentos até cuidados de saúde e moradia”, afirmou o presidente.

Crise migratória na fronteira com o México

Durante seu comentário sobre a crise migratória na fronteira com o México, Biden disse: “Não vou demonizar imigrantes, dizendo que são veneno no sangue de nosso país”, se referindo ao comentário que Donald Trump realizou em um comício de campanha em New Hampshire, em dezembro do ano anterior, de que imigrantes que entram nos EUA estão “envenenando o sangue de nosso país.”

Críticos do ex-presidente compararam à época a frase de Trump sobre o “envenenamento do sangue” com outra frase preconceituosa escrita por Adolf Hitler em seu manifesto “Mein Kampf”, que havia sido utilizada para criticar imigração e a miscigenação.

Trump negou qualquer comparação com Hitler, dizendo que nunca leu o texto. Em um discurso promulgado nesta terça-feira, 5, (a Superterça) após a divulgação dos resultados eleitorais das primárias em diversos estados, Trump afirmou que pessoas que cruzam a fronteira ilegalmente estão “envenenando o sangue de nosso país” e chamou a crise migratória de “invasão”.

O Presidente dos EUA Joe Biden no Congresso no Capitólio, quinta-feira, 7 de março de 2024, em Washington. Foto: Shawn Thew / AP

“Temos milhões de pessoas invadindo nosso país” através da fronteira sul, disse Donald Trump em seu discurso de vitória em Mar-a-Lago, na Flórida. “Isso é uma invasão. Esta é provavelmente a pior invasão”, afirmou o ex-presidente, se referindo à entrada de migrantes aos Estados Unidos.

Como o único grande candidato democrata, Biden dominou as votações durante sua campanha de reeleição nas primárias, mas o presidente de 81 anos buscará no discurso de hoje convencer os americanos que tem um plano para superar os principais problemas que afetam o país.

No ano anterior, o discurso do presidente foi direcionado para um Congresso dividido, com o intuito de chamar à união de democratas e republicanos em um consenso pela nação. Mas espera-se que, hoje, as palavras do presidente foquem nas suas grandes diferenças com a plataforma política do Partido Republicano.