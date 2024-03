A última vez que os Estados Unidos ameaçaram retirar a ajuda militar a Israel, historicamente no patamar de US$ 3,8 bilhões ao ano, foi no governo do republicano George Bush (pai), em 1991. Depois de liderar uma coalizão de 30 países, incluindo árabes, para expulsar as tropas iraquianas do Kuwait, Bush lançou um processo de paz visando à criação de um Estado palestino.

O então primeiro-ministro Yitzhak Shamir, que havia participado de células terroristas judaicas antes da criação do Estado de Israel em 1948, resistiu. Bush mostrou a carta da ajuda financeira e Shamir concordou em participar da Conferência de Madri, com o líder palestino Yasser Arafat. A conferência levou aos Acordos de Oslo de 1993, que introduziram a Autoridade Palestina em fatias do território da Cisjordânia e da Faixa de Gaza.