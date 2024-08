'Maduro que arque com as consequências dos gestos dele', diz Lula

“Não sei o que o Maduro fez, ele fez uma opção política”, disse Lula ao ser questionado, em entrevista á rádio MaisPB, sobre a situação política na Venezuela e a relação do Brasil com as eleições no país vizinho.

Aliados de longa data, a relação entre Lula e Maduro começou a dar sinais de estremecimento já antes das eleições quando Lula criticou a inabilitação de candidatos e falas problemáticas do ditador, como a do “banho de sangue”. Mas desde o pleito, celebrado há mais de um mês, conforme o Brasil e outros aliados do chavismo como Colômbia e México resistiam em reconhecer a reivindicação de vitória de Maduro, o ditador subiu o tom com os países.