Motim joga luz sobre luta pelo poder na Rússia e Washington teme ‘imprevisível Putin’

THE NEW YORK TIMES - Por mais de um ano, as autoridades americanas silenciosamente se fizeram uma pergunta que não ousariam fazer em público: a invasão malsucedida da Rússia na Ucrânia poderia levar à queda do presidente Vladimir V. Putin?

Por algumas horas caóticas e conflituosas neste fim de semana, a ideia não parecia tão absurda. Mas mesmo com o aparente fim da ameaça imediata representada pelo exército mercenário rebelde de Ievgeni Prigozhin, o levante de curta duração sugere que o controle de Putin no poder é mais tênue do que em qualquer outro momento desde que ele assumiu o cargo há mais de duas décadas.

As consequências do motim deixam o presidente Biden e os formuladores de políticas americanos com oportunidades e perigos, talvez no momento mais volátil desde os primeiros dias da invasão da Ucrânia. A desordem na Rússia pode levar a um colapso de seu esforço de guerra no momento em que as forças ucranianas estão montando sua tão esperada contraofensiva, mas as autoridades em Washington continuam tensas com um imprevisível Putin com armas nucleares se sentindo vulnerável.

Fotografia tirada e divulgada pelo Serviço de Imprensa Presidencial da Ucrânia mostra o presidente Volodymyr Zelensky (L) e o presidente dos EUA Joe Biden (R) participando da reunião "G7 + Países Parceiros + Ucrânia" nos bastidores do último dia da Cúpula do G7 Encontro de Líderes em Hiroshima em 21 de maio de 2023. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)

“Para os EUA, é vantajoso na medida em que os russos estão distraídos e isso enfraquecerá seu esforço militar na Ucrânia e os tornará menos propensos a continuar instigando novos problemas em lugares como a Síria”, disse Evelyn N. Farkas, diretora executiva do McCain Institute for International Leadership e ex-funcionária do Pentágono. “A principal coisa com a qual nos preocupamos é garantir que militares profissionais permaneçam no controle de todas as instalações nucleares.”

O impasse armado na estrada para Moscou, por mais breve que tenha sido, representou a luta mais dramática pelo poder na Rússia desde o fracassado golpe linha-dura de 1991 contra Mikhail Gorbachev e o confronto de 1993 entre Boris Yeltsin e o parlamento.

Ao contrário desses episódios, porém, Washington não tinha um favorito na luta. Prigozhin não é mais amigo dos Estados Unidos do que Putin.

Biden respondeu à crise não respondendo, optando pela cautela em vez de falar, o que arriscaria dar a Putin munição para alegar que tudo isso era uma conspiração estrangeira, o que costuma ser a primeira linha no manual do Kremlin sempre que surgem problemas domésticos. Biden atrasou sua partida para Camp David para convocar uma videoconferência segura com os principais conselheiros no Ward Room da Casa Branca - uma Sala de Crise improvisada enquanto a real está sendo reformada - e também falou com os líderes da Grã-Bretanha, França e Alemanha.

Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional do presidente, cancelou uma viagem à Dinamarca com o objetivo de angariar apoio à Ucrânia para que ele pudesse acompanhar Biden a Camp David e conduziu a reunião planejada por vídeo. O general Mark A. Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, também cancelou uma visita a Israel e à Jordânia. Mas, além de reiterar o apoio americano à Ucrânia, o governo permaneceu em silêncio, deixando os eventos acontecerem enquanto as autoridades estudavam as informações para saber o que estava acontecendo.

O governo elaborou planos de contingência para tal cenário por um longo tempo, mas ficou se debatendo no sábado, assim como todo mundo, para obter informações concretas da Rússia e interpretar o que isso significava, confiando tanto nas mídias sociais e outras fontes on-line quanto em ativos de inteligência tradicionais.

As autoridades americanas estavam prestando atenção especial ao arsenal nuclear da Rússia, preocupadas com a instabilidade em um país com o poder de destruir a maior parte do planeta. Mas um alto funcionário do governo disse que a administração não detectou nenhuma mudança na disposição das armas da Rússia e também não mudou a postura nuclear dos Estados Unidos.

O presidente russo Vladimir Putin se dirige à nação, em Moscou, Rússia, sábado, 24 de junho de 2023. Putin se dirigiu à nação no sábado e prometeu defender o país e seu povo de uma rebelião armada declarada pelo chefe mercenário Ievgeni Prigozhin. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

“É muito rápido, então é difícil saber onde vamos parar, mas as duas grandes questões para os EUA são o comando e controle sobre as armas nucleares e as implicações para os esforços ucranianos de libertação de mais território”, disse James Goldgeier, professor de relações internacionais da American University e especialista em Rússia.

Andrea Kendall-Taylor, analista de inteligência russa de longa data agora no Center for a New American Security, disse que os Estados Unidos têm capacidade limitada para influenciar os eventos lá e devem se concentrar na prevenção de violência e desordem.

“Washington deve evitar alimentar a paranoia profundamente enraizada dentro da Rússia de que os EUA ou a OTAN tentarão explorar o caos”, disse ela. “Isso será importante para evitar uma reação exagerada em Moscou e a longo prazo, se chegar o momento de estabilizar as relações com alguma futura Rússia.”

De qualquer maneira que olhassem para isso, as autoridades americanas viam os eventos como prova da erosão da posição de Putin. Por meses, eles têm monitorado a escalada da rivalidade de Prigozhin com a liderança do Ministério da Defesa sobre a gestão da guerra na Ucrânia, se perguntando como outros fizeram por que Putin tolerou tal dissidência aberta e especulando sobre se o presidente russo estava secretamente encorajando a situação para seus próprios fins políticos.

Mas, no sábado, havia poucas dúvidas na Casa Branca e nas agências de segurança nacional de que Prigozhin havia causado grandes danos a Putin. Outrora um tenente-chave do presidente russo que orquestrou a interferência nas eleições dos Estados Unidos em 2016, Prigozhin desmascarou publicamente toda a justificativa de Putin para a guerra, refutando a noção de que a invasão foi uma reação justificada a supostas ameaças à Rússia pela Ucrânia e OTAN.

Membros do grupo Wagner sentam-se em cima de um tanque em uma rua em Rostov-on-Don, Rússia, sábado, 24 de junho de 2023, antes de deixar uma área na sede do Distrito Militar do Sul. (AP Photo) Foto: AP Photo

Além disso, em seu discurso à nação no sábado, quando a crise se desenrolou, Putin comparou a situação a 1917, quando o último governo czarista caiu no meio de uma guerra que estava indo mal, uma comparação que apenas alimentou a imagem de um líder do Kremlin perdendo o controle sobre o país. E ao fazer um acordo com Prigozhin poucas horas depois de ameaçar esmagá-lo, Putin reforçou a realidade de que não tem mais controle exclusivo sobre o uso da força em território russo.

“Uma coisa é muito clara: Putin parece muito fraco”, disse Alina Polyakova, presidente do Center for European Policy Analysis em Washington. Mas um colapso do governo de Putin, acrescentou ela, também apresentaria seus próprios perigos. Os Estados Unidos e seus aliados “devem se concentrar em apoiar a Ucrânia enquanto planejam todos os cenários possíveis, incluindo a queda do regime de Putin e sua substituição por uma facção de extrema direita que será mais brutal e menos contida quando se trata da guerra na Ucrânia.”

Mesmo supondo que ele se mantenha no poder, os formuladores de políticas temem que Putin possa ficar mais errático se se sentir encurralado. “A fraqueza gera um comportamento mais arriscado da parte de Putin”, disse Jon Huntsman Jr., ex-embaixador na Rússia no governo do presidente Donald J. Trump. “Há uma nova ondulação na ‘invencibilidade’ de Putin, que será explorada de todos os ângulos.”

Para a Ucrânia, que tem trabalhado em conjunto com fornecedores de armas e oficiais de inteligência americanos para expulsar os invasores de seu território, o conflito interno russo forneceu um bálsamo bem-vindo depois que sua tão esperada contraofensiva teve um início lento.

A organização mercenária Grupo Wagner liderada por Prigozhin era vista como a força russa mais eficaz no campo de batalha, mas com seu líder carismático indo para o aparente exílio em Belarus e suas tropas sendo absorvidas pelo Ministério da Defesa russo, pode não ser mais a feroz unidade de combate que tem sido.

Infelizmente para a Ucrânia, a rebelião de Prigozhin terminou antes que as principais forças russas fossem retiradas das linhas de frente para proteger Moscou, de acordo com informações americanas. Mas as autoridades dos Estados Unidos antecipam que a discórdia alimentará as dúvidas que já atormentam as tropas russas sobre o objetivo da guerra e a competência de sua liderança. E poucos acreditam que Prigozhin seja uma força gasta que simplesmente voltará a vender cachorros-quentes, como fazia quando jovem. As autoridades americanas esperam que ele ainda tenha cartas na manga.

De fato, Kurt D. Volker, ex-embaixador na Otan e enviado especial para a Ucrânia, disse que a revolta de Prigozhin significa o início do fim da guerra e do mandato de Putin, mesmo com o acordo que interrompeu a marcha sobre Moscou.

“Não confie na inversão”, disse ele. “Isso é posicionamento. Prigozhin quer ser visto como um herói para os russos enquanto angaria mais apoio e faz exigências. O estado irá atrás dele e isso pode ser sua desculpa para se defender ‘relutantemente’”.

Como disse o Sr. Volker, “muita água ainda pode rolar”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES