David Hoffman estava fazendo compras quando recebeu um telefonema frenético informando que sua casa estava pegando fogo. Sua mulher, Melissa Hoffman, que é cadeirante, e seus animais de estimação estavam presos dentro. A ligação foi feita por sua nora, Ingrid Hoffman, que disse ter tentado tirar Melissa do quarto, mas o calor e a fumaça eram tão intensos que ela precisou fugir.

David, de 69 anos, correu para sua casa em Citrus Heights, Califórnia, nos Estados Unidos, naquela manhã de 15 de agosto e viu o duplex em chamas. Ele tentou entrar para resgatar Melissa. “Estava tão cheio de fumaça e calor que me jogou para trás”, disse David, explicando que Melissa, de 64 anos, havia sofrido um derrame no início do ano e não conseguia andar.

Maya tira uma soneca com a gatinha Miracle em Citrus Heights, Califórnia. Ela está usando um suéter especial sobre suas queimaduras enquanto elas cicatrizam Foto: David Hoffman

Naquele momento, ele não sabia que Melissa tinha tentado alcançar sua cadeira de rodas e caído no chão, enquanto sua cachorra, Maya, estava deitada sobre ela — o que, segundo os bombeiros, ajudou a salvar sua vida. "Eu quebrei a janela dos fundos e comecei a jogar água para dentro com a mangueira do jardim", contou David. "Durante todo o tempo, eu gritava para Melissa continuar falando comigo, dizendo que a tiraríamos de lá."

Os bombeiros chegaram rapidamente e correram para a parte de trás da casa, procurando por Melissa na densa fumaça. “Um de nossos socorristas viu um vislumbre de pelo no chão e encontrou o cachorro deitado sobre a mulher”, disse o Capitão Ryan McMahon, do Corpo de Bombeiros Metropolitano de Sacramento. “Eles pegaram a mulher e o cachorro e os levaram até os socorristas pela janela dos fundos.”

Melissa Hoffman com Maya meses depois do incêndio Foto: David Hoffman

Os socorristas pensaram que Maya, uma mistura de pit bull de 8 anos, não tinha sobrevivido quando foi retirada do duplex. “Todos achamos que a cachorra não tinha resistido”, disse o capitão dos bombeiros Josh Leonard. “Ela não se mexia e parecia não estar respirando.”

Não só a cachorra ainda estava viva, como os socorristas disseram que, ao deitar-se sobre o peito de Melissa e proteger seu rosto, Maya foi uma heroína. “A cachorra estava inconsciente em seu peito, protegendo suas vias respiratórias, e acabou suportando o calor mais intenso”, disse Leonard. Ele acrescentou: “Aquela cachorra absolutamente salvou sua vida e é uma heroína.”

Meses de recuperação pela frente

O capitão Mark Nunez, porta-voz do Corpo de Bombeiros Metropolitano de Sacramento, disse que a maneira como o animal se posicionou sobre Melissa foi o que a salvou até que os bombeiros pudessem resgatá-la. “Pense nisso como alguém parado à sua frente e bloqueando o vento que está vindo em sua direção”, explicou Nunez. Ele acrescentou que já viu esse comportamento antes em cães. “Em chamadas que envolvem cães, geralmente há um vínculo instintivo entre o cão e seu dono, e eles sentem a necessidade de protegê-los”, disse Nunez.

Melissa, que sofreu queimaduras de terceiro grau em 60% do corpo, foi levada de ambulância para um hospital. Leonard contou que ele e sua equipe ficaram chocados ao ver Maya lutando para respirar no gramado. “Rapidamente colocamos uma máscara nela para dar-lhe oxigênio, e a revivemos”, disse Leonard. “Sabíamos que tínhamos conseguido tirar Maya e a mulher da casa no momento exato.”

David disse que sua mulher está agora se recuperando de seus ferimentos em um centro de queimados e precisará de inúmeros enxertos de pele e meses de terapia de reabilitação. Melissa havia tido um derrame em fevereiro e estava progredindo bem até que o incêndio ocorreu, ele contou.

O incêndio ainda está sob investigação, e os bombeiros conseguiram controlar as chamas antes que destruíssem o outro lado do duplex, apesar de o imóvel ter sofrido danos por fumaça.

“Perdemos tudo, inclusive um de nossos gatinhos, mas estou tão grato que [Melissa] foi salva e Maya foi salva”, disse David. “Maya tem sido uma heroína desde que a pegamos filhote. Ela sempre foi extremamente dedicada.”

"Doçura" Ele disse que não ficou surpreso ao saber que Maya permaneceu ao lado de sua mulher em uma emergência. "Ela é extremamente apegada a Maya e a chama de 'Doçura'", disse ele. "Maya dorme na cama com ela e está sempre ao seu lado." O Hospital Veterinário Especializado em Roseville, Califórnia, tratou das queimaduras de Maya sem cobrar nada, após saberem das perdas da família, disse David, que agora está morando em um aluguel do Airbnb. Parentes criaram uma conta no GoFundMe para ajudar a pagar a parte das contas médicas de Melissa que o seguro não cobre. Mais de US$ 9 mil já foram doados até o momento. Hoffman disse que um amante de gatos local recentemente lhe deu um novo gatinho para substituir o que morreu no incêndio. "Ela se tornou a melhor amiga de Maya, e decidi chamá-la de Milagre", disse ele.

Quanto a Maya, ela está em casa agora e se recuperando de queimaduras no lado do corpo e na língua, causadas pela fumaça quente da casa, contou. “Ela estava lambendo Melissa enquanto estava deitada sobre ela”, disse. “Ela sofreu algumas das queimaduras que Melissa teria sofrido.”

Em 9 de setembro, Hoffman retornou ao veterinário com Maya para um reencontro com os bombeiros que salvaram a vida da cachorra. A televisão KCRA cobriu o evento, que incluiu muitas carícias e elogios para Maya.

“Todos queriam agradecer a Maya por sua bravura, e nós queríamos agradecer a eles”, disse Hoffman.

McMahon disse que foi gratificante para os bombeiros ver o cachorro correndo feliz de uma pessoa para outra. “Muitas vezes, no serviço de incêndio, você não descobre o que acontece com as pessoas e os animais depois”, disse ele. “Nem sempre conseguimos fechar esse ciclo. Foi muito bom poder fechar este.”