O presidente argentino também foi questionado sobre a sua relação com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. “Há um excelente relacionamento. Ele tem sido muito generoso comigo. Trump deixou claro que, quando ninguém o apoiava, eu era o único que o apoiava. Está claro que nossas relações vão melhorar substancialmente.”

O presidente da Argentina, Javier Milei, participa de um evento da cúpula do G-20, no Rio de Janeiro Foto: Silvia Izquierdo/AP

Leia a segunda parte da entrevista de Milei à Economist

Link da segunda parte

Leia, abaixo, a íntegra da entrevista.

Em todo o mundo é muito difícil, no momento, reduzir o tamanho do Estado. Mas na Argentina vocês estão conseguindo. Qual é o segredo de seu sucesso?

O primeiro é a existência de uma estrutura filosófica. Ou seja, além das restrições que se pode ter no curto prazo, ainda considero o Estado uma organização criminosa violenta que vive de uma fonte coercitiva de renda chamada impostos, um resquício da escravidão. Quanto maior o tamanho do Estado, mais a liberdade e a propriedade são restringidas. Essa é a nossa bússola. Minha filosofia anarcocapitalista implicaria a eliminação do Estado, mas essa é uma abordagem teórica e filosófica. Na vida real, digamos que eu seja um minarquista [defensor do Estado mínimo ao extremo]. Portanto, tudo o que eu puder fazer para eliminar a interferência do Estado, eu farei.

Depois, há a realidade com a qual me deparo. A Argentina tinha um déficit fiscal de 15% do PIB. 5% estava no Tesouro, 10% estava no Banco Central. E a inflação no atacado estava chegando a 54% ao mês, algo em torno de 17.000% ao ano. Se eu não fizesse algo muito abrupto, acabaria em hiperinflação. E isso implicava fazer algo abrupto tanto no Tesouro quanto no Banco Central. Não havia acesso a financiamento e nem demanda por dinheiro. Já estávamos à beira de uma catástrofe.

De fato, a situação combinava os piores elementos das três piores crises argentinas da história. Na época do Rodrigazo [conjunto de políticas econômicas argentinas na década de 1970], tínhamos um superávit monetário duas vezes maior. A situação do Banco Central, em termos de passivos com juros versus base monetária, era pior do que antes da hiperinflação de 1989. Os indicadores sociais eram piores do que os que tínhamos em 2001. Portanto, estavam dadas as condições para a hiperinflação, com uma queda do PIB de cerca de 15% e 95% das pessoas ficando pobres.

Esse era o cenário que estávamos enfrentando se não fizéssemos os ajustes. Porque, novamente, não tínhamos acesso a financiamento e não havia demanda por dinheiro. Portanto, não havia espaço para aumentar os impostos, o que eu também não teria feito. Também não havia muita margem para fazer qualquer outra coisa.

O presidente da Argentina, Javier Milei, participa de uma reunião de líderes do G-20, no Rio de Janeiro Foto: Eraldo Peres/AP

E outro elemento é o meu processo de tomada de decisão. Há duas partes nesse processo. Eu sei o que fazer e como fazer, e tenho a coragem de fazer. Às vezes, há pessoas que sabem o que fazer, mas talvez não saibam como. Outras sabem como, mas não têm a coragem de fazer.

Portanto, a questão é a coragem. E isso nos leva à segunda parte, o segundo argumento. De onde vem a coragem? Bem, a minha vem de dois lugares. Um, faz parte de minha natureza. Ou seja, durante toda a minha vida, minhas decisões foram tomadas com uma dose de coragem. Alguns podem até pensar que sou temerário. Esse é o primeiro ponto.

PUBLICIDADE O segundo ponto é: eu encaro isso como um trabalho, literalmente. Portanto, se eu encaro isso como um trabalho, tenho uma ética de trabalho. Me pediram para reduzir a inflação e acabar com a insegurança. E eu estou acabando com a inflação e estamos aniquilando a insegurança. Além disso, tenho sido muito coerente com minhas promessas de campanha. Minha campanha foi sobre o plano econômico, a motosserra, algo que evidentemente fizemos. A concorrência de moedas, que de fato já começou a funcionar. Hoje já é possível fazer transações em qualquer moeda que se queira. Em termos de segurança, eu disse, quem faz paga, então estamos fazendo. E em minha política internacional, uma aliança com os Estados Unidos e Israel, o que também estamos fazendo. Portanto, ninguém pode se surpreender com o que estou fazendo, porque prometi isso em minha campanha e estou fazendo. Vou lhe dar mais um exemplo que o ajudará a ver a maneira como vejo as coisas. Quando eu estava andando por Olivos [a residência oficial do presidente da Argentina] com Alberto Fernández [presidente da Argentina antes do Sr. Milei], que estava me mostrando as instalações, Fernández me disse que se sentia como um leiloeiro mostrando a casa para o novo proprietário. E eu lhe disse: “Pare, eu não sou o novo proprietário. Sou o novo inquilino por quatro anos com opção para oito. Quero dizer, eu literalmente encaro isso como um trabalho.” Portanto, quando tomo decisões, não as faço com base em cálculos políticos, mas no que tenho de fazer. E isso não é pouco. Caso contrário, eu não teria me envolvido em muitos dos debates que tenho e que, digamos, hoje são a base sobre a qual se assenta a confiança. Eu tinha tudo a perder e nada a ganhar, mas fiz isso porque era a coisa certa a fazer.

O presidente da Argentina, Javier Milei, participa de um jantar de gala em Palm Beach, Flórida, onde se encontrou com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump Foto: Alex Brandon/AP

O melhor exemplo são os aposentados, as universidades, mas essas coisas foram para defender o equilíbrio fiscal ao pé da letra. É essa conjunção de elementos que explica a visão.

Mas também temos uma agenda desregulamentadora. Todos os dias nós desregulamentamos e ainda temos 3.200 reformas estruturais pendentes. Essa parte é fácil de exportar. E, de fato, o próprio Elon Musk e [Vivek Ramaswamy] estão apenas, digamos, importando essa parte, certo? Que é remover as regulamentações e remover todo esse emaranhado de impedimentos ao funcionamento do Estado.

E, bem, a questão dos cortes. Essa é uma questão de política interna e também tem a ver, digamos, com o desprezo que você sente pelo Estado. No meu caso, meu desprezo pelo Estado é infinito.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, acena ao lado do presidente da Argentina, Javier Milei, na Casa Rosada, em Buenos Aires Foto: Emiliano Lasalvia/AFP

Essas conversas com Elon Musk já começaram? Sobre as lições na Argentina, por exemplo?

O próprio Elon Musk, digamos, afirma que está acompanhando ativamente o caso argentino. Além disso, eu dei a ele os contatos de nossos ministros. Então, bem, ele verá [Vivek], e não vou dizer seu sobrenome porque não me lembro. Não consigo me lembrar. Eu o conheci na CPAC. Nós nos cumprimentamos e tudo mais. Eu diria que o modelo está chegando. Na verdade, no Japão, eles estão aplicando-o agora. A realidade é que a ideia do forasteiro entrou.

Portanto, a questão é como se faz o ajuste fiscal. Não é a mesma coisa se o ajuste fiscal for feito por meio do aumento de impostos em vez da redução de despesas. E não é a mesma coisa dependendo do tipo de despesas que você corta. Aumentamos temporariamente o imposto nacional [um imposto sobre a compra de moeda estrangeira para importações] e o reduzimos em setembro e agora em dezembro terminaremos de eliminá-lo. Também eliminamos outros impostos.

O que é muito interessante é onde a redução dos gastos foi direcionada. Reduzimos a estrutura do Estado pela metade, eliminamos as obras públicas, eliminamos as transferências discricionárias para as províncias, reduzimos os funcionários públicos... digamos, não renovamos a maioria dos contratos que estavam expirando. Também eliminamos a intermediação na gestão dos programas sociais.

Isso foi muito importante no início. Conseguimos dobrar os recursos recebidos pelas famílias sem aumentar um único peso dos gastos públicos porque eliminamos os intermediários. Isso não é pouca coisa. As pessoas passaram a ter o dobro de recursos sem que gastássemos um único peso a mais. Dobramos em termos reais a cesta básica [inaudível] que cobrimos 100%. Mas esse é um detalhe, eu diria, de vigésima quinta ordem.

Mas o importante é que no pior momento, que foi o primeiro trimestre, as pessoas encontraram ajuda. A economia atingiu um piso em abril e em maio começou a decolar. Hoje, quando você pega os números do terceiro trimestre, a economia cresceu 3,4%. O número anualizado é de 14%. E há quem diga “não, está devagar”. Bem, isso não é ruim, se for lento. Isso é bom.

Gostaria de perguntar sobre seu relacionamento com Donald Trump, que é muito interessante. Como a administração do presidente Trump ajudará a Argentina?

Bem, em princípio, temos um relacionamento muito bom com as principais figuras de seu gabinete. Portanto, há um excelente relacionamento. Também temos um sentimento muito bom entre nós dois; temos uma boa qualidade de vínculo. E a verdade é que ele tem sido muito generoso comigo. Ele deixou claro que, quando ninguém o apoiava, eu era o único que o apoiava. Está claro que nossas relações vão melhorar substancialmente.

O governo Biden nem sequer pegou o telefone com meu embaixador, que hoje é meu chanceler, e tem ligações com todos os ministros, com todos os secretários do governo Trump. Claramente, o relacionamento é muito mais profundo e, sem dúvida, poderemos avançar em termos de laços comerciais e financeiros.

Há esperança de que isso faça alguma diferença com o FMI, por exemplo?

Sem dúvida. De fato, é possível ver isso no comportamento de alguns funcionários do Fundo, que costumavam ser severos. Agora eles são muito dóceis.

Mais uma pergunta sobre Trump. De certa forma, você é um libertário...

Sou um libertário. Obviamente.

O presidente da Argentina, Javier Milei, posa para uma foto ao lado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, o empresário Elon Musk, o chanceler da Argentina, Gerardo Werthein e a Secretária da Presidência argentina, Karina Milei, em um evento em Palm Beach, Flórida Foto: Casa Rosada/AFP

E seu governo está facilitando o comércio argentino, não é? Para os importadores, para os exportadores. Mas Donald Trump quer aumentar as tarifas nos Estados Unidos...

Isso, isso... digamos... há uma... eu faço uma grande distinção entre o que Trump diz e faz e como a mídia o divulga. O exemplo mais emblemático foi quando ele era presidente e aumentou as tarifas sobre a China. Isso não foi uma medida de protecionismo. Isso é uma leitura errônea, não entendendo como o mundo funciona. O mundo estava saindo da crise do subprime, que na literatura era conhecida como o problema do “excesso de poupança”. Outro nome para isso era o problema do desequilíbrio global, que era o superávit da conta corrente da China, o desequilíbrio da conta corrente dos Estados Unidos e a neutralidade da Europa.

O fato de a China ter uma taxa de câmbio fixa significava que os Estados Unidos eram frouxos em sua política monetária e não percebiam isso. Quando começaram a perceber, já era tarde demais. Portanto, inexoravelmente, essa situação levou a uma valorização da moeda chinesa. Além disso, essa valorização da moeda chinesa, que não ocorreu no euro, que era a moeda usada para arbitragem, gerou problemas internos na Europa. Aqueles com alta produtividade, como a Alemanha e a Holanda, tiveram de financiar aqueles com produtividade mais baixa.

Então, quando todos os países se reuniram em 2008, foi quando o G20 se tornou politizado. Então, nesse contexto, o que acontece é que a China decide apreciar parcialmente sua moeda. Ou seja, ela não opta por uma taxa de câmbio flexível, mas a valoriza, e isso começa a corrigir os desequilíbrios e o mundo se manifesta. Depois disso, o mundo começou a tentar desmantelar todo o pacote de resgate.

Depois, isso estagnou. Portanto, o que Trump disse à China foi: “Se você quiser jogar pelas regras de um país grande, terá de agir como um país grande. Não é possível ter uma taxa de câmbio fixa e exportar desequilíbrios”. Então, a China disse não e Trump respondeu aumentando as tarifas.

Portanto, não se trata de um problema de Trump ser protecionista, mas sim de como ele reage à política chinesa, à política monetária chinesa, à mudança da política monetária. Parece-me que uma coisa é como a política econômica funciona, outra coisa é o que a mídia que despreza Trump divulga. É, digamos, uma coisa totalmente diferente. Porque eu sofro com essas mentiras todos os dias. A ridicularização e as mentiras que a mídia consegue contar são realmente flagrantes. Na verdade, já fui até tachado de nazista. Você lê a mídia na Argentina e 85% do que encontra é mentira.

Trump disse que quer aumentar as tarifas em geral, não apenas contra a China

Não sei, digamos, é preciso... Mais uma vez, não sei se ele disse isso, não sei se tiraram isso do contexto, não sei se cortaram uma frase. Quero dizer, estou acostumado com todas as armadilhas do jornalismo, todas elas. Portanto, até que eu ouça isso diretamente dele e com uma medida concreta, digamos, não acredito em nada do que o jornalismo diz.

Muitas pessoas são contra o socialismo, inclusive a The Economist....

Não dá para ver [risos]

Bem, nós tentamos. Mas as pessoas que são contra o socialismo também estão preocupadas com outras coisas. As mudanças climáticas, por exemplo, ou a liberdade de imprensa

Em outras palavras, o marxismo cultural.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, discursa para congressistas republicanos, em Washington, Estados Unidos Foto: Alex Brandon/AP

É exatamente isso que eu queria perguntar. Por que essas posições andam juntas?

Olhe, vou lhe dar um exemplo. Meu livro mais recente chama-se “Capitalism, Socialism and the Neoclassical Trap” (Capitalismo, socialismo e a armadilha neoclássica). E uma das coisas que explico é como a economia neoclássica acaba favorecendo o socialismo. Parto da visão de Mises, que diz: “Só há dois sistemas. Você tem o capitalismo de livre iniciativa e o socialismo real”. E se você pensar nisso agora, com a visão de Hayek de “The Road to Serfdom”, qualquer solução intermediária é instável em termos de capitalismo. Ou seja, ela tende ao socialismo.

Foi Friedman quem disse: “A solução proposta pela ação do Estado é sempre pior do que a que você tinha antes, que era o mercado.” Então, de fato, precisamente, o argumento básico desse meu livro é que “as falhas de mercado não existem”. O que se chama de falhas de mercado são problemas de estrutura matemática com relação às necessidades topológicas do problema da existência, singularidade, estabilidade e otimização do equilíbrio. Em outras palavras, e esse é um problema, digamos, de como definimos a otimização, não é um problema da vida real.

Portanto, eles não percebem, mas acabam favorecendo totalmente o socialismo. Assim, por exemplo, a agenda da mudança climática faz parte da agenda do homem contra a natureza. E chega a uma recomendação tão estúpida, tão ridícula, que, no limite, se você acreditasse em toda essa bobagem, teria de exterminar os seres humanos porque eles estão prejudicando o planeta.

Em outras palavras, você percebe que isso é uma contradição em termos. Se você levar essas ideias ao limite. Uma das coisas que aconteceu foi que, após a queda do muro, na verdade, a queda do socialismo aconteceu em1961, quando eles construíram o muro. Quando começaram a construí-lo, quero dizer. Mas isso ficou evidente em 1989.

Então, o que os marxistas fazem? Diante do fracasso no debate econômico, eles transferem a luta de classes para outras arenas. Uma parte da discussão é homem versus natureza. No homem versus natureza, uma das faces é a mudança climática. Outra face do homem contra a natureza é toda a agenda LGBT, digamos, e tudo o que é a agenda do aborto. Todas essas são partes do homem contra a natureza.

Por exemplo, a agenda dos povos indígenas, a agenda do Black Lives Matter. Em outras palavras, você tem muitas agendas. Digamos que se você respeitar o que há de mais sagrado no liberalismo, que é a igualdade perante a lei, você não precisaria fazer isso. A menos que você seja a favor disso. Ou do feminismo radical. A menos que seja a favor de privilégios, ou seja, ação afirmativa, discriminação positiva.

O presidente da Argentina, Javier Milei, participa de uma reunião da cúpula do G-20 ao lado do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, no Rio de Janeiro Foto: Eraldo Peres/AP

Não acho que a discriminação positiva seja correta. Então, surgem os problemas de cotas, surgem muitos problemas. E há essas coisas ridículas que encontramos nos esportes, onde os homens aparecem vencendo as mulheres em um torneio de boxe. Ou homens vencendo mulheres na natação, ou em qualquer esporte que você queira.

Mas então, a questão climática. Se você estudar a história da Terra, pelo que se sabe até agora, houve cinco picos de altas temperaturas. Ou seja, houve picos de altas temperaturas e picos de baixas temperaturas. Por exemplo, em um desses picos de baixa temperatura, os dinossauros desapareceram.

Bem, desses cinco picos, o único em que o homem estava presente foi o primeiro. Desculpe-me, o último. Quando você considera a temperatura média, ela não é muito diferente. E se você observar o pico, agora estamos abaixo da média dos picos. Lembro-lhes que, por exemplo, os ecologistas e todas essas pessoas, no ano 2000, previram que todos nós estaríamos congelados em 2016. Ou 2000 e não sei quanto.

Quero dizer, a realidade é que, quando eles começaram com toda a agenda climática, você tem cerca de 20 erros grosseiros que essas pessoas sempre deixam passar. Elas sempre cometem erros. Eu tive que trabalhar com pessoas que trabalham com isso.

Então, por exemplo, eles pegam o sistema de equações diferenciais e o reparametrizam para que você possa ver os danos mais claramente hoje. Você entendeu? Em seguida, eles o induzem a outras ações. Em seguida, eles se referem aos problemas de externalidades, às falhas de mercado e tudo mais. E tudo sempre se traduz em impostos.

Se essa agenda fosse realmente uma agenda nobre, o que eu diria é que eles deveriam basicamente retirar o financiamento para os pesquisadores. Eles financiam sua pesquisa porque você fala sobre mudanças climáticas, mas o cara não está nem aí para as mudanças climáticas. Ele escreve sobre as mudanças climáticas porque é pago.

Comecei a desconfiar de todas essas coisas quando vi Krugman e Stiglitz envolvidos. Eu disse, quando todos os criminosos estão envolvidos nisso, algo cheira mal na Dinamarca.

Aqui na Argentina, qual é a maior ameaça para alcançar e manter a transformação do Estado e da economia que você deseja?

O partido político, a casta. São eles que ameaçam isso porque são os perdedores em tudo isso. A casta é composta, digamos, de políticos corruptos. É composta, digamos, por jornalistas pagos. É composta pelos empresários, pelos sindicalistas vigaristas e pelos profissionais que são funcionais à casta. É isso aí.

O senhor disse várias vezes que o peso não está supervalorizado. Se os fundamentos sustentam seu nível atual, por que não eliminar os controles de capital agora?

Tenho um problema de ações que ainda não foi resolvido. O primeiro ponto é como você geraria a valorização da taxa de câmbio. Por exemplo, um exercício de valorização da taxa de câmbio seria fixar a taxa de câmbio, emitir dinheiro, depois os preços começam a subir e, à medida que as contas do setor externo se deterioram, mais cedo ou mais tarde é preciso desvalorizar. E essa seria uma possibilidade.

Nós não emitimos dinheiro. Se não emitimos dinheiro, de onde vem esse processo? Quando você olha para as séries, dê uma olhada nas séries de taxas de câmbio desde 2003. Ou seja, eles olham depois que houve um salto na taxa de câmbio. Se você observar a série desde 1991, a taxa de câmbio teria de ser 600. E se analisarmos apenas a década de 1990, ela teria de ser 400. Se você perceber que tudo depende de onde eles cortam a série, como eles a usam. Eles nem sequer consideram os efeitos de um ganho de credibilidade e de entradas de capital.

Portanto, o problema é que os outros não conseguem explicar por que a moeda está realmente valorizada além de um indicador que eles usam de forma fragmentada. Além disso, faço uma pergunta a você. Suponha um modelo de bens comercializáveis e não comercializáveis. A taxa de câmbio real é dada pelo preço dos produtos comercializáveis dividido pelo preço dos não comercializáveis. O preço dos bens comercializáveis é a taxa de câmbio dividida pelo preço internacional. O que acontece se houver um choque negativo no setor produtivo não comercializável da economia? E o que acontecerá com o preço dos não comercializáveis? Ele terá de subir.

O presidente da Argentina, Javier Milei, discursa em um evento em Palm Beach, Flórida Foto: Alex Brandon/AP

Então, você diria que há um problema de valorização da taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio estiver valorizada, você terá de desvalorizar. Se você desvalorizar os recursos que deveria estar enviando para o setor de não comercializáveis, você os enviará para o setor de comercializáveis.

Você entende isso, a loucura? Basicamente, o que está acontecendo na Argentina? A Argentina tinha um gasto público tão grande que estava elevando o preço dos bens não comercializáveis. Cortamos 15% do PIB e tiramos o Estado do meio. Em outras palavras, reduzimos os gastos públicos em um terço. Veja se não há um motivo para se valorizar. Reduzimos um terço dos gastos públicos. Veja se não há uma razão para que esse tipo de taxa de câmbio não tenha nada a ver com o que [os analistas] estão comparando.

Então, o que eu digo é: se você teve um choque no setor não comercializável, o que está fazendo para desvalorizar? Em outras palavras, a única coisa que você faz é perpetuar a situação, digamos, empobrecendo seu país. Portanto, essa não é a solução. Mas eles [os analistas] não conseguem responder a nenhuma dessas coisas.

Entendo isso, mas estou um pouco surpreso com o que as pessoas me dizem, que em dezembro de 2023 a taxa de câmbio real estava mais ou menos no mesmo nível que está agora

Não, a taxa de câmbio nominal é a mesma. Ela é muito mais ampla.

Quero dizer, o multilateral real. Em dezembro, ela era mais ou menos a mesma que é agora. E então [em dezembro] vocês desvalorizaram, o que, para mim, dá a impressão de que...

Nós não desvalorizamos.

Porque você diz, eu não acredito nesse argumento de que desvalorizamos. Se você tivesse uma diferença de 200% [entre a taxa oficial e a do mercado negro], ou seja, você teria uma taxa oficial e outra. Em outras palavras, preços à taxa atual. Não havia preços na taxa oficial. Não havia dólares na taxa oficial. Ou de onde você acha que vem a dívida da CIRA [câmara de importadores] de US$ 50 bilhões e dividendos de US$ 10 bilhões? Em outras palavras, vocês tinham um problema de 60 bilhões de dólares. Isso é uma mentira. Essa taxa de câmbio [a oficial] não existia.

Ou seja, já existia antes, como está agora

Exatamente. Ou seja, corrigimos as variáveis.

Não. Não desvalorizamos. Tornamos a taxa honesta, isso é outra coisa. Essa desvalorização já estava lá.

Controles e equilíbrios no poder, um judiciário independente, essas coisas são obviamente importantes na democracia. Mas eles também podem retardar um pouco as reformas, certo? Você se preocupa com essa compensação?

Eu sigo as regras que foram acordadas. Ou seja, se você observar, não me desvio nem um milímetro das regras acordadas na Constituição. Eu jogo de acordo com as regras, digamos, do campo de jogo que está delimitado. Em outras palavras, eu jogo nesse campo.

O presidente da Argentina, Javier Milei, participa de um evento em Nova York, Estados Unidos Foto: Seth Wenig/AP

Você acha que eles deveriam fazer mudanças nas regras do jogo para facilitar um pouco as coisas, para que as reformas aconteçam mais rapidamente, por exemplo?

Tudo bem, mas as regras são as regras. Se você não gostar delas, jogue outro jogo. Se quiser jogar futebol, são 11 contra 11. O gol tem 7,32 por 2,44. O comprimento do campo é de 90 a 100 metros e a largura é de 75 a 90. É isso, é isso.

Então não há nenhuma aspiração de mudar esse tipo de coisa?

O que estamos tentando fazer é que o próprio Poder Judiciário faça as reformas necessárias para que possa funcionar melhor. É isso que queremos.

De fato, apenas com relação a isso, uma das críticas que as pessoas fazem é que alegam que Ariel Lijo [o indicado para a Suprema Corte] tem integridade duvidosa. E também que sua nomeação tem algum tipo de, não sei, algum tipo de acordo por trás. Qual é a sua resposta a esse tipo de crítica?

Antes de mais nada, quando se faz uma nomeação, todo mundo vai encontrar coisas [problemas].

Por outro lado, uma das coisas que é muito importante, Lijo é uma das poucas pessoas que entende o funcionamento operacional do judiciário. Ele é alguém que pode realizar reformas de dentro para fora. Porque está claro que a justiça não está funcionando como os argentinos exigem.

E não é só isso, mas nos crimes mais complicados do mundo, que são o tráfico de drogas e o narcoterrorismo, ele é o único especialista no assunto. Entendo que alguns meios de comunicação podem ter problemas com Lijo, porque eles devem ter algum negócio que os deixa desconfortáveis. Então, entendo que eles operam com base nisso, mas os fatos são diferentes.

