Entrevista com Javier Milei Presidente da Argentina Na segunda parte da entrevista do presidente argentino Javier Milei à revista britânica The Economist, ele fala sobre as perspectivas de um acordo com o FMI, os aprendizados na política no seu primeiro ano à frente do governo e a relação com outros países, incluindo a China e o Brasil.

Imagem mostra presidente argentino Javier Milei durante uma sessão do G-20 no Rio de Janeiro, no dia 19 Foto: Mauro Pimentel/AFP

Leia, abaixo, a íntegra da entrevista.

Eu tinha outra pergunta sobre economia que não fiz, sobre a ideia de concorrência cambial. Se entendi corretamente, você espera que o dólar se torne mais dominante e que o peso acabe desaparecendo?

Exatamente. Isso também é chamado de “dolarização endógena”. É o seguinte: deixamos a quantidade de dinheiro constante. A base monetária é fixa. Se você a fixa, a base monetária não varia, pelo menos desde o meio do ano, com certeza. Acredito que desde abril a base monetária ampla não tenha se alterado. Mas não sei se é desde abril ou desde junho que a base monetária ampla não se altera.

Então, o que acontece? Quando você aumenta a demanda por dinheiro, você diz que vai trazer dólares e vai comprar pesos. Sim? O que isso geraria para você? Geraria uma valorização do peso. Você viu que estávamos dizendo que haveria uma convergência da taxa de câmbio paralela para a oficial. Não houve desvalorização, mas uma queda no preço do paralelo. De 1.500, hoje está em 1.100.

Dito isso, nesse contexto, o que se tem é que, à medida que a demanda por moeda aumenta, você teria a base monetária tradicional mapeada com a base monetária ampla e, quando isso acontece, você entra em um processo de deflação.

Então, o que estamos incentivando? A concorrência de moedas para que você possa usar outras moedas e não tenha que recorrer ao peso.

Vamos supor, para facilitar, que as pessoas queiram começar a fazer transações em dólares, algo que já é permitido atualmente. Então, o que acontece? À medida que a economia cresce e você exige mais dinheiro, à medida que os pesos são fixados, o que você faz? Você injeta seus próprios dólares na economia.

Sim? Então, isso tem duas vantagens. Uma é que não causa uma valorização abrupta da taxa de câmbio. Porque a diferença na velocidade de ajuste do setor financeiro em relação ao setor real poderia gerar uma falência maciça de empresas.

É por isso que incentivamos a concorrência cambial, para que elas não recorram ao peso, que é a mercadoria escassa. De fato, ele é fixo. Agora, à medida que esse processo aumenta, você terá cada vez mais dólares em relação aos pesos. Chegará um momento em que essa proporção será tão grande, a quantidade de dólares em relação aos pesos, que nesse momento, se você quiser, poderá fechar o Banco Central.

O que eu não entendo, ou não estou entendendo muito bem, é que...

95% dos economistas aqui também não entendem. Estou acostumado a lidar com isso. Se a oferta de pesos é fixa, mas a oferta de dólares não é, como se diz em espanhol, um “campo de jogo inclinado”? No final, não se trata de uma concorrência real. Digo isso porque decidi deixar fixa a quantidade de pesos. A questão é que, se a economia está crescendo e exigindo pesos, isso leva à deflação. Nessa deflação, se você tem dólares, o que faz? Você entrega os dólares, mas depois o peso se valoriza brutalmente, nominalmente. Essa velocidade de ajuste é infinita. E é mais rápida do que a velocidade de ajuste do setor real, portanto, pode mandar muitas empresas para o inferno.

Então, por que geramos concorrência cambial? Para que você possa comprar e vender em moeda estrangeira enquanto o peso não se valoriza nominalmente muito. Essa é a ideia principal.

Em alta Internacional ‘Mundo pode aprender com o que fiz na Argentina’, diz Javier Milei em entrevista à Economist ‘Haverá uma revolução de dentro da Venezuela em algum momento’, diz Mujica sobre ditadura chavista Portanto, se você trouxer um dólar, porque a demanda por seu dinheiro está aumentando, se você tiver que comprar um peso, ele se valoriza. Mas se você puder usar esse dólar em uma transação, isso não acontecerá. Em outras palavras, estamos gerando paralelamente a demanda e a oferta dos próprios dólares. E você pode usar qualquer uma das duas moedas. Além disso, quando esse estágio é muito acentuado, uma das coisas que você precisa fazer é permitir que os impostos sejam pagos em moeda estrangeira. E isso, digamos, daqui para frente, também vai acontecer. Quero dizer, a dolarização endógena é isso. As pessoas usarão a moeda que quiserem. O sistema acaba funcionando como se fosse uma cesta de moedas, mas os pesos são determinados endogenamente pelas pessoas de acordo com as transações que fazem. Assim, por exemplo, suponhamos que você seja um negociante de petróleo, em que moeda fará a transação? Você quer eliminar o risco cambial, então, em qual moeda você vai negociar? Em WTI [West Texas Intermediate]? Você entendeu? Digamos que Manuel esteja no setor de gás. Bem, ele negocia em BTU. Digamos que Diego esteja no setor de mineração de cobre, então ele negocia em cobre. Se entendi corretamente, vocês buscarão novos fundos do FMI em algum momento?

Estamos avaliando um conjunto de alternativas para acelerar a saída dos controles de capital. Temos três questões para sair dos controles de capital. Uma delas é a convergência da inflação. Observe que o último número foi de 2,7% [mensal]. 2,5% é induzido, em outras palavras, é 0,2. 0,2, que, quando anualizado, dá 2,5%.

Se conseguirmos dois meses de inflação em torno de 2,5%, passaremos para uma “indexação rastejante” de 1%. Então, se tivermos três meses de inflação de 1,5%, estaremos prontos para abrir. Porque isso significa que o “excesso de dinheiro” gerado pelos controles monetários desapareceu.

Esse é o primeiro ponto, portanto não há mais pesos sobrando. O segundo ponto é que a base monetária ampla é mapeada para a base monetária observada. E você pode ver que, à medida que os bancos estão desmontando sua posição de LeFis [um instrumento de dívida pública para gestão de liquidez mantido por bancos privados], é aí que temos os pesos do Tesouro, que são do Banco Central. Ou seja, o Tesouro tem os pesos para pagar isso dentro do Banco Central. Portanto, temos o dinheiro, tudo. Em outras palavras, isso é superprotegido. Mas é preciso que os agentes gerem demanda de crédito para que os bancos saiam dos LeFis e dos LECAPs [dívida de curto prazo do Tesouro em pesos] e passem a deter pesos. Quero dizer, é isso.

Imagem mostra presidente Javier Milei ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, durante a Cúpula do G-20 no dia 18 Foto: Eraldo Peres/AP

E a outra coisa é que terminamos de resolver o problema do estoque. Temos que cobrir algumas obrigações com o Banco Central. Refiro-me, por exemplo, ao BOPREAL [título denominado em dólares emitido pelo Banco Central para importadores com dívidas vencidas], que foi um elemento muito importante para podermos começar a operar o mercado de câmbio no início do governo.

Assim que resolvermos esses três problemas, eu abro o mercado. Obviamente, se eu receber financiamento, resolvo o problema mais rapidamente. E tem uma coisa interessante, porque a dívida líquida não sobe, porque o maior credor do Tesouro Nacional é o Banco Central. Então, é claro que o Tesouro poderia pegar essa dívida e pagar para o Banco Central. Porque isso implica honrar a dívida que o Banco Central tem com os detentores de pesos. Isso seria um tremendo sinal para acabar com a inflação.

O FMI é apenas uma das opções para esses fundos?

É apenas uma das opções. De fato, veja, fechamos o financiamento do próximo ano sem que o fundo apareça no meio.

Então, não é certo que vocês vão buscá-lo lá [no fundo]?

Vamos ver quais são as condições. Não estamos com pressa. Quanto mais rápido pudermos sair, melhor. Mas não vamos cometer imprudências para acelerar a saída. Quero dizer, se eu conseguir os fundos, eu saio [dos controles de capital]. Se não conseguir, estou planejando todas as condições para poder sair mesmo que não consiga o dinheiro.

E com que tipo de imprudências você se preocupa com um acordo com o FMI, por exemplo?

Somos muito mais prudentes do que o que o fundo está pedindo. Nosso programa é muito mais severo do que o planejado pelo fundo. Na verdade, fomos mais severos do que o que nós mesmos planejamos. Porque, por exemplo, esperávamos atingir o equilíbrio fiscal durante todo o ano e o alcançamos no primeiro mês.

Mas há coisas que o FMI pode pedir em um acordo que o senhor pensa: “Bem, na verdade, não quero assinar porque isso me traz problemas, então vou procurar fundos em outro lugar”?

Cara, mais uma vez, com a mesma taxa, eu pego aquele que impõe menos condições. Isso é óbvio.

Há um economista aqui na Argentina que diz que “o excedente dá poder a você”. Porque, qual é o meu desespero? Nenhum. Por quê? Porque tenho um superávit. Então, como tenho um excedente, não preciso procurar dinheiro de forma desesperada. Porque estou em equilíbrio.

Não tenho pressão. Pode ser mais rápido, pode ser mais lento, mas sabemos que estamos fora (dos controles de capital). Quando? Não sei. Agora, se eu conseguir financiamento, saio mais rápido. Isso é certo. Mas não vou amarrar minhas mãos só para conseguir o financiamento.

Mas isso não gera um problema, por exemplo, na atração de investimentos, que o cepo [controles de capital]...

Zero. E você sabe que no próximo ano estaremos fora dos controles de capital. Um mês a mais ou um mês antes. Isso é falso, eu digo isso. Se você vai fazer um investimento, por quanto tempo vai fazer um projeto de investimento? Pelo menos 10, 20 anos. E então você sabe que é uma questão de meses.

Então eu pergunto: que investimento você vai fazer com a questão do controle de capital? Isso não faz sentido. Em outras palavras, e na verdade, você também não tem esse problema. Porque se o Estado cortou 15% do PIB, geramos muitas economias que serão usadas para financiar o setor privado. Portanto, essa também não é uma restrição eficaz. Você diz que precisamos de financiamento. Não, não precisamos porque demos ao setor privado 15% do PIB porque tiramos o Estado do caminho.

Portanto, não sei, na Argentina há muitas coisas que as pessoas repetem e que não fazem sentido. Mais uma vez, quem vai se preocupar com um investimento de 20 anos se sabe que, mais cedo ou mais tarde, em 2025, os controles de capital não existirão mais?

Quando falou com meu colega há um ano e pouco, o senhor criticou Lula por não respeitar a liberdade de imprensa. E agora o senhor tem sido criticado pela mesma coisa. Em sua opinião, qual deveria ser o papel do jornalismo na Argentina?

As críticas que recebo do jornalismo nacional são consequência do fato de eu ter cortado a publicidade deles, a publicidade oficial. Não se trata de uma crítica neutra. Se você quiser, podemos discutir o que é liberdade de expressão. Para mim, liberdade de expressão significa que você pode dizer o que quiser, o que quiser. E aqui, todo mundo diz o que quer. Então, onde está o problema?

As pessoas falam, por exemplo, sobre o acesso às informações do governo, que, na minha opinião, se tornou um pouco mais difícil.

Vejamos, há um problema aqui. Deixe-me fazer uma pergunta e eu lhe direi de onde ela veio. Você acha que é normal a mídia colocar três drones dentro da Casa Presidencial para me espionar?

Bem, isso tem a ver com isso. Ou você acha que é normal um jornalista ligar para o veterinário de um dos meus cães 150 vezes em uma semana, assediando a pessoa e ameaçando-a de arruinar sua carreira profissional se ela não lhe disser o que ele quer saber sobre o estado dos meus cães? Diga-me se isso é normal.

Parece normal para você que os jornalistas mintam, caluniem, insultem, extorquem? Você sabia que há jornalistas que extorquem? A questão é que eles afirmam poder continuar mantendo esse monopólio da violência. E o que os incomoda é que agora há liberdade. Então, todo mundo agora diz o que quer. Então, diga-me uma coisa: por eu ser presidente, tenho menos ou os mesmos direitos?

OK, então, se você me perguntar algo, eu posso lhe responder. Mas o jornalismo não gosta quando eu respondo. Eles dizem que isso é violência. Então, o que acontece? Você tem o direito de mentir, caluniar, me insultar, me extorquir? Eu não posso me defender. É isso que os jornalistas chamam de liberdade de expressão? Bem, isso não parece ser liberdade de expressão. Parece a tirania de um grupo que resiste para se agarrar ao poder que tinha historicamente.

Você tem um estilo às vezes combativo em algumas questões. Isso faz parte de uma estratégia que ajuda de alguma forma com objetivos maiores? Você não corre o risco de criar muitos inimigos?

Existe um manual de como se comportar? Você precisa ser tão autoritário que só pode ser de um jeito? Todo mundo tem seu próprio jeito. Eu tenho meus modos, esses são os meus modos.

Aqueles que me conhecem há 50 anos sabem que sou um cara apaixonado e sempre fui um cara apaixonado. A ideia de que existe um modelo de como as pessoas devem ser é muito autoritária. Aqueles que criticam as formas, os modos, são autoritários porque acreditam que as únicas formas válidas são as que eles usam, que não há outra maneira. Mas há outras formas. Quem são esses jornalistas? Quem são eles para dizer o que é e o que não é? Eles controlam os modos, a forma. Isso é um autoritarismo brutal.

Em outras palavras, felizmente todas as pessoas são diferentes.

Gostaria apenas de fazer algumas últimas perguntas, internacionais. Os chineses seguiram com sua “linha de troca”, os 5 bilhões em junho, acho que foi isso. Também me parece que, em geral, eles estão bastante dispostos a cooperar com a Argentina.

Estamos em um... As relações com a China são excelentes.

Comércio não é feito pelo governo, quem faz são as pessoas. E você pode comercializar com quem você quiser. Então, qual é o problema? Javier Milei, presidente da Argentina

O que eles pedem em troca?

Nada. Essa é a parte maravilhosa. Eles são um parceiro fabuloso. Eles não pedem nada em troca. Tudo o que ele [China] pede é que eu não os perturbe. É fabuloso. É fabuloso. Eles são fabulosos. Quero dizer, juro a vocês, eles não pedem nada. Nada. Eles querem negociar com calma. E sabe de uma coisa? Temos economias que são complementares. Portanto, o bem-estar dos argentinos exige que eu aprofunde meus laços comerciais com a China. Por quê? Porque são economias complementares.

E o tipo de governo que a China tem. Isso não importa?

Comércio não é feito pelo governo, quem faz são as pessoas. E você pode comercializar com quem você quiser. Então, qual é o problema? Eu sempre disse isso. Já disse isso na campanha. Sim. Então, o que você quer perguntar sobre meu alinhamento político? É com os Estados Unidos e Israel. Você tem alguma dúvida de que é lá?

Se você acha que boas relações com o Presidente Trump ajudam a Argentina, como discutimos com investimentos, talvez com o FMI, você não se preocupa que más relações, ou relações mais complicadas por exemplo com Lula no Brasil ou Sánchez na Espanha, poderiam prejudicar um pouco a Argentina?

Aconteceu algo agora? Quando eu fui ao G-20 no Brasil? Meu ministro da Economia e o ministro da Economia do Brasil assinaram um acordo para ajudar a Argentina a exportar. Então, quem se importa? Em outras palavras, eu não tenho que ser amigo do Lula. Não. Eu tenho que conseguir que a Argentina e o Brasil comercializem. É ótimo para mim vender gás para o Brasil. Quer dizer, não, eu não vou ser amigo do Lula, mas eu tenho uma responsabilidade institucional. Eu estou encarregado de defender os interesses da Argentina.

E com a Espanha, o mesmo?

A questão é: o que aconteceu? Não é que agora eles recolocaram o embaixador. Eles tinham retirado. E a justiça espanhola parece estar me dando razão no que eu disse. Novamente, o que eu faço é defender os interesses da Argentina.

Você planeja abandonar completamente o acordo de Paris?

Não. Digamos, eu poderia... Minha política com essas coisas é a mesma do que a do G-20 fez. Eu não ultrapasso os limites porque não estou bloqueando nada. Você pode ver isso nos meus dois discursos no G-20 e no discurso final, no qual expliquei que não vou bloquear a decisão do G-20. Mas digamos que me distancio de certos pontos que não subscrevo. Quero dizer, ao contrário dos outros, eu não imponho nada a ninguém, não é? Se você olhar para a versão na imprensa, porém, é muito diferente.

Isso é interessante.

E se você chama isso de ausência de pauta [dinheiro do governo para a mídia]. Se eu fosse dar pauta para vocês, essa carga de bobagem [jornalistas] certamente falaria bem.

Você sabe qual é o órgão mais sensível no ser humano? O bolso. Então, jornalistas comprados estão percebendo isso. Isso os irrita quando você diz isso na cara deles.

Então você não vai deixar o acordo de Paris. Você vai fazer o que a Argentina já concordou em fazer em termos de diminuição das emissões?

A Argentina não tem problema. A Argentina não é um país que polui, então os argentinos não têm um problema com isso.

Eu entendo que há algumas coisas que a Argentina deve fazer. O que foi assinado foi em 2015. Isso não é uma prioridade?

Novamente, eu não vou aderir a nada que tenha a ver com a Agenda 2030 ou, digamos, Agenda 2045.

E por que?

Porque eu não adiro ao marxismo cultural. Todas essas agendas. Em outras palavras, é uma agenda que 87 caras inventaram e eles são tão fatalmente arrogantes que acreditam que podem guiar as vidas de 8 bilhões de seres humanos. Se você gosta de ter sua vida bem gerida, bem, não no meu caso, eu sou um liberal libertário. Em outras palavras, digamos, existem diferentes formas de escravidão. Provavelmente a mais refinada é quando você é um escravo e não percebeu isso. E todos aqueles que aderem a essa agenda acabam sendo escravos sem saber.

Você acha que as pessoas que se opõem a você estão intelectualmente erradas, perdidas ou têm má fé? Qual é a motivação delas?

Não, você pode pensar diferente. Em outras palavras, faz parte do debate. Quero dizer, eu tenho uma posição e tenho coisas fundamentais em que acredito. As ideias que defendo, mas se você quer pensar algo diferente, pense algo diferente. Esse é o seu problema. Quero dizer, eles me escolheram [elegeram]. Bom, eu penso diferente e planejo lidar com as coisas dessa maneira. Por enquanto, os resultados estão comigo, certo?

Imagem mostra encontro entre presidente Lula e o presidente argentino Javier Milei durante o G-20, no dia 18 Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

Já está quase completando um ano no cargo...

Olha, eu tenho um ponto. Não apenas baixamos a inflação no atacado de 54%, isso é 17.000% anualizados, para 1,2%. Então, a inflação anualizada no atacado nem chega a 15%. Mas e quanto ao nível de atividade econômica medido pelo estimador mensal de atividade econômica, que é uma aproximação do PIB, hoje está no mesmo nível, quando pegamos a série [inaudível] como em dezembro. O que você quer que eu te diga? Estão aí os resultados. Em outras palavras, não há, vamos dizer, ninguém na história da humanidade que tenha feito esse ajuste e não tenha tido uma queda no PIB de 10-15%. Vamos terminar um pouco. Obviamente, se você considerar o PIB, dado como ele é construído, e que a economia vinha caindo, ela cairá porque já estava caindo durante 2023. Mas se você pegar o ponto em que assumimos o cargo, estamos um pouco acima.

E após um ano no cargo. Qual é a coisa mais importante que você aprendeu nesse papel?

Aprendi muito sobre fazer política. Eu aprendi muito com a política. E vamos dizer que a política não é um vácuo, você tem que interagir com outros atores. Trabalhamos com jogos dinâmicos quando tomamos decisões. Ou seja, se você deixá-los refletidos em árvores de decisão, pode ver que pode apresentar os jogos de uma maneira matricial ou extensiva e tomamos decisões assim. Usamos muito o princípio da revelação para confrontar estratégia contra sociedade, para deixar nossos rivais expostos. Esta é uma definição que diz rivais e não inimigos. Você deve notar a diferença, porque vamos dizer, se fossem inimigos implicaria que eu não os tolero, que pensam de forma diferente. Rivais é ser capaz de pensar de forma diferente.

Então para você não existem inimigos internos na Argentina? É uma questão de rivais, apenas?

É uma questão de rivais, eles pensam de maneira diferente. Eu não acho que eles... Eles não querem explicitamente que o país vá mal. Eles podem dar mais peso aos seus objetivos pessoais. Isso é claro na casta [a elite política]. Ou seja, não são dinâmicas dissociadas. O problema é esse. É uma coisa se você faz isso através do mercado de cooperação social isso leva a um ganho de bem-estar para todos, e outra coisa é se você faz isso através do caminho violento do coletivista. Isso prejudica todos. Além disso, eles pensam assim há 100 anos, é difícil para as pessoas mudarem. Quer dizer, não acontece com as pessoas o que aconteceu comigo no dia em que li Rothbard. Li o artigo de Rothbard sobre Monopólio e Concorrência, que tem 140 páginas. Quando, depois de três horas, quando terminei de ler, eu disse tudo o que ensinei por 25 anos de estrutura de mercado está errado.

Uma revelação.

Sim, obviamente. Claro. Quer dizer, encontrei um tipo de, vamos dizer, um iluminado. Então eu disse, uh. E o caminho é por aqui. E minha vida mudou. E provavelmente, vamos dizer, vivi os últimos dez anos, os dez melhores anos da minha vida, como liberal.

O que me interessa muito é o exemplo da Argentina para o mundo. Muitos países tentaram reduzir gastos, cortar um pouco o estado. Há algo para aprender?

Para mim o ponto é esse, que eu não deixo de ser um outsider. Eu detesto o Estado. Eu sou a toupeira dentro do Estado. Acho que o Estado é ruim. Então, é uma visão diferente das coisas. E eu não quero o Estado como uma forma de vida. Eu não abri mão da minha pensão privilegiada? Então, todo o meu esforço está em fazer um excelente governo para que, quando meu mandato como presidente terminar, eu possa me dedicar a viver dando palestras sobre o caso de sucesso argentino ao qual estou profundamente comprometido. Mas, novamente, tomo decisões baseadas no que acho que é melhor para a economia, por assim dizer, para o bem-estar dos argentinos. Não fazendo um cálculo de poder se eu somar um pouco nas pesquisas. Não, não, não, então eu nem pretendo agradar a todos.

Mas para negociar com o Congresso, por exemplo, você tem que fazer algumas concessões, certo?

Na verdade, não entregamos muitas coisas [ao Congresso] porque nosso pacote de reforma inicial foi de mil (medidas) e 800 aprovadas. Então, quão ruim não foi? Falo sobre coisas que tiveram que ser removidas, por exemplo, Aerolineas [Argentinas]. A própria dinâmica dos eventos, as pessoas estão clamando para que sejam privatizadas.

Isso vai acontecer?

Não tenha dúvida.

Uma última pergunta. Vi recentemente um pouco de desacordo entre você e seu vice-presidente. Quero perguntar se isso deve preocupar o FMI, os investidores, um pouco.

De forma alguma, porque os papéis institucionais são bastante claros nisso e eu estou encarregado de tomar as decisões do poder executivo. E o Dr. Villarruel gerencia o Senado.

Mas quando você precisa de algo, não é o Senado mais difícil agora?

Não, porque o chefe de gabinete faz isso. Na verdade, as leis que foram aprovadas são graças à gestão do chefe de gabinete. (…) Olha, vou te contar uma anedota. Você vai adorar essa. Naquele livro que escrevo sobre capitalismo e socialismo, a armadilha neoclássica. Na posição de que falhas de mercado não existem. Se não há falhas de mercado, você precisa revisar a estrutura de mercado. Você tem que revisar a teoria da empresa e, portanto, isso implica que você tem que revisar o equilíbrio geral. É por isso que digo que, se escrevermos isso, se reescrevermos, o que é 80% da teoria econômica, todas as recomendações de política econômica que foram feitas desde meados dos anos 70 em diante estão todas erradas porque o instrumento está errado. Ou digamos, algumas são piores ou melhores. Mas vamos dizer. Quero dizer, isso é interessante. Porque. Bom, agora me perdi.

(Porta-voz na sala): - Porque você estava falando sobre seu último livro.

Sim, para reescrever toda a teoria econômica. Porque 80% você tem que reescrever. Então sim, se você reescrevê-la e as pessoas descobrirem que funciona. Obviamente teriam que nos dar o prêmio Nobel de economia.

E isso é o que eu queria te contar. Foi quando eu me lembrei. Demian está olhando para todas as questões de inteligência artificial, então é interessante o trabalho que ele fez, pegou, pegou todos os algoritmos e pegou um conjunto inteiro de políticas ou políticas econômicas. Então você as classifica por quão socialistas elas são. Então, quanto mais vermelho, mais socialista é. Quanto mais azul, mais liberal. E então você vai assim de vermelho, laranja, amarelo, verde, azul. Todos os algoritmos, exceto um, digamos. Todas as recomendações de política que surgiram eram socialistas. Mas novamente porque no final, quando você permite falha de mercado, automaticamente aquela intervenção que tem, tem, tem um germe socialista.

Ou outro exemplo. Quando Tirole foi premiado com o Nobel de economia, eles lançaram um livro que era preto. Eu li tudo e quando terminei de ler eu disse: “Esse livro é ruim”, o socialismo está saindo por todos os lados. Agora, quando eu li esse livro, eu li já tendo me convertido para a escola austríaca. Então eu disse o que eu teria pensado antes, antes de ler Rothbard em 2013? E minha conclusão é que eu teria adorado o livro, eu teria adorado. Bem, a maneira de ver as coisas da escola austríaca de economia e toda a sua filosofia associada te altera, altera a maneira como você vê o mundo.

Há uma anedota em Mont Pelerin, muito divertida, que em uma mesa estão Hayek, Mises e Friedman, e Mises se levanta e bate na mesa e ele sai e diz a eles: “Vocês todos são socialistas”.

Tudo que eu disse que ia fazer, eu fiz. Estou cumprindo. Além disso, quando eu assumi o cargo eu disse a vocês: ‘Olha, isso está prestes a explodir. Vou tentar fazer tudo o possível para que não exploda.’ Eu expliquei isso aos argentinos. E as pessoas entenderam. Javier Milei, presidente da Argentina

Mais uma coisa, o dólar, há várias pessoas que dizem que ele vai subir e que será mais forte agora com a chegada de Donald Trump à presidência nos Estados Unidos, isso complica um pouco para a Argentina.

O dólar tem subido e na Argentina ainda está caindo.

Sim, mas no futuro.

Porque você tem que estar olhando para as condições monetárias relativas. Por mais que o dólar se valorize, os Estados Unidos vão parar de emitir dólares? Não, eles continuarão. Bem, a Argentina não emite, então aí está: as condições monetárias relativas.

Mas, por exemplo, há um cara como Robin Brooks do Brookings Institution que diz que a taxa de câmbio que você tem em efeito ao dólar poderia se tornar muito complicado com a força do dólar.

Não importa porque depois vamos optar por uma taxa de câmbio livre para que haja competição monetária, mas com a quantidade de pesos fixa.

Como você explica sua alta popularidade?

É porque eu disse às pessoas a verdade. Nossa campanha foi bastante simples. Motosserras. Desregulamentação. Reformas estruturais. Caminhando para a competição monetária. E a consequência disso é que a inflação caiu e o risco país diminuiu. A outra peça é a insegurança. Por exemplo, era impossível acabar com os piquetes. Agora não há mais piquetes. Ou o número de homicídios.

Minha política externa. O que eu disse? Alinhado com os Estados Unidos e Israel. Quer dizer, tudo que eu disse que ia fazer, eu fiz. Estou cumprindo. Além disso, quando eu assumi o cargo eu disse a vocês: “Olha, isso está prestes a explodir. Vou tentar fazer tudo o possível para que não exploda.” Eu expliquei isso aos argentinos. E as pessoas entenderam.

E agora eu digo, a economia encontrou um piso em abril. Começou a se recuperar. A inflação está caindo. O nível de atividade já é maior do que quando assumimos o cargo. Você sabe que salários, quanto os salários médios eram em dólares na taxa de câmbio paralela no início de nossa administração? 300 dólares. Hoje é 1.100. A realidade é que a pobreza, medida corretamente, era de 57% quando assumimos o cargo. Hoje é 46%. Reduzimos por três pontos.

Vi que você disse que a Argentina está entrando em seu melhor momento em 100 anos. Isso gera uma expectativa diferente nas pessoas, não é?

Em outras palavras, estamos saindo de um momento difícil. Fizemos todo esse esforço para que desse frutos. E está dando frutos? Sim.

E não há mais risco político aí? As pessoas terão expectativas super altas.

O risco político é que as pessoas queiram continuar com as políticas do passado que nos empobreceram. Se as pessoas escolherem isso, elas escolherão. Seria difícil para elas escolherem isso quando veem que as coisas podem ser feitas bem e serem melhores.

Muito obrigado.

Não, por favor, o prazer é meu. Obrigado.

