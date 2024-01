Netanyahu enfrenta pressão interna e externa por falta de plano para o pós-guerra em Gaza

Houthis, baluches e curdos: quem são as minorias envolvidas na nova crise no Oriente Médio

Eles citam como consequência da política a ação terrorista na cidade de Ra’anana, que resultou na morte de uma idosa e no ferimento de outras 18 pessoas em atropelamentos e ataque a facas. Os suspeitos eram dois palestinos que estavam ilegalmente no país.

Outras frentes de guerra

Como deixa claro o editorial do Haaretz, o temor em Israel é que a estratégia de Netanyahu agrave a crise de segurança no Oriente Médio e abra novas frentes de guerra. No norte, Israel tem entrado em conflito com combatentes do Hezbollah. Algumas ações na região, como assassinatos do número 2 do Hamas, Saleh al-Arouri, em Beirute, capital do Líbano, e de uma liderança do Hezbollah, Wissam al-Tawil, aumentam os riscos de uma guerra mais ampla.

Analistas afirmam que não é do interesse de Bibi ter uma frente de guerra ampla com o Hezbollah, já que isso significaria a divisão da força de combate e dificultaria as operações. Entretanto, o premiê não apresenta nenhuma alternativa para dissuadir os combates. “Tem um número muito grande civis retirados no norte. Isso é um problema que aumenta a pressão sobre o Bibi”, disse Monique Sochaczewski.