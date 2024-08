Nicolás Maduro estava confiante em sua vitória — então veio o choque que exigiu um plano B

Para o governo venezuelano, tudo parecia estar se encaixando. Francisco Torrealba, um alto oficial do partido governante, descreveu estar em um centro de comando eleitoral na capital do país, Caracas, no dia da eleição do mês passado, assistindo os monitores de computador com confiança enquanto a votação presidencial se aproximava do fim.

Os gráficos mostravam que uma base crucial de apoio ao partido em Caracas havia comparecido em massa. A imagem era praticamente a mesma em outros redutos governamentais tradicionais em todo o país, disse. Isso assegurou aos oficiais que uma combinação de alta participação dos leais e a supressão do voto da oposição levaria o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, à vitória na eleição presidencial. "Estávamos calmos", disse Torrealba, um legislador veterano e um alto oficial do Partido Socialista governante, em uma entrevista, descrevendo o clima entre os oficiais governamentais durante a votação de 28 de julho. "Fizemos tudo o necessário para alcançar uma boa vitória."

O que aconteceu em seguida parece ter dado um choque sísmico nas expectativas do governo.

As contagens de votos mostraram que os apoiadores do partido governante no setor público e nos bairros pobres haviam abandonado o líder do país em massa, de acordo com atas eleitorais obtidas pela oposição. Um desastre eleitoral se aproximava.

“Fomos traídos, porque disseram que iam votar no Maduro e o que fizeram? Votaram na senhora”, disse um ativista do partido governante em Maracaibo, a segunda maior cidade da Venezuela, falando anonimamente por medo de retaliação. O ativista estava se referindo à líder popular da oposição, María Corina Machado, que apoiou o rival de Maduro, Edmundo González.

À medida que os resultados eletrônicos chegavam a Caracas, o conselho eleitoral controlado pelo governo interrompeu subitamente a transmissão por aproximadamente duas horas, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto. O atraso, disseram os analistas, pareceu dar ao governo tempo para mudar para um plano B.

Maduro segura uma cópia da constituição venezuelana durante uma coletiva no palácio Miraflores. Pouco depois da meia-noite do dia da eleição, o CNE vencedor, sem fornecer nenhuma contagem de votos. Foto: Alejandro Cegarra/The New York Times

Pouco depois da meia-noite, o conselho eleitoral declarou o Maduro vencedor, anunciando totais de votos que não parecem ter sido baseados nas cédulas registradas pelo sistema eleitoral, de acordo com muitos analistas, líderes da oposição e uma pessoa com conhecimento direto da decisão do conselho.

O anúncio mergulhou a Venezuela em uma crise política que já custou pelo menos 22 vidas em manifestações violentas, levou à prisão de mais de 2 mil pessoas e provocou denúncias globais.

O governo se recusou a divulgar quaisquer contagens de votos para sustentar a alegação de vitória de Maduro. Sua reeleição foi rejeitada pelos Estados Unidos e muitos outros países das Américas e da Europa. Também foi desmentida por estudos estatísticos de contagens de votos obtidas pela oposição, incluindo um conduzido pelo The New York Times.

PUBLICIDADE Maduro respondeu às críticas dobrando sua repressão aos oponentes e rompendo laços com nações que rejeitaram sua vitória. A eleição o deixou enfrentando uma das decisões mais difíceis de seus 11 anos de governo: manter o poder a todo custo ou aceitar um compromisso político que poderia enfraquecer seu controle sobre o país. Essa reportagem é baseada em mais de 20 de entrevistas com oficiais do partido, trabalhadores eleitorais, ativistas da oposição e especialistas em eleições. Alguns deles estão escondidos e muitos falaram sob condição de anonimato. Alguns temem ser presos em uma repressão pelo governo desde a eleição, enquanto outros não querem colocar em risco suas posições políticas.

Trabalhadores de seções de votação no bairro de Petare, em Caracas, Venezuela, saíram para fora do local enquanto enfrentavam desafios na transmissão de votos no dia da eleição. Foto: Adriana Loureiro Fernandez/The New York Times

‘Política é o que sabemos fazer’

Maduro enfrentou um dilema indo para a eleição. A votação precisava ser livre o suficiente para convencer os Estados Unidos a retirarem sanções econômicas debilitantes, mas não tão livre a ponto de colocar seu governo em risco.

Uma vitória entregaria a Maduro um terceiro mandato no cargo e impulsionaria o chavismo, o movimento fundado por seu predecessor e mentor, Hugo Chávez, para sua terceira década no poder.

Maduro não correu riscos.

Ele permitiu que González, um diplomata aposentado pouco conhecido, o desafiasse, enquanto proibia todos os principais líderes da oposição, incluindo Corina Machado, de concorrer.

Manifestantes entraram em confronto com a polícia no dia seguinte à eleição presidencial em Caracas. Pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 2 mil foram presas em meio aos protestos. Foto: Alejandro Cegarra/The New York Times

À medida que a votação se aproximava, as pesquisas internas do governo mostravam Maduro a uma distância alcançável de González, uma margem de erro que acreditavam poder superar maximizando a participação eleitoral, de acordo com duas pessoas familiarizadas com essas pesquisas.

Em entrevistas, oficiais do partido disseram que tinham descartado várias pesquisas públicas mostrando González bem à frente como uma miragem. Mesmo alguns especialistas inclinados à oposição pediram cautela, observando que milhões de venezuelanos permaneciam no registro eleitoral, mas desde então foram para o exterior para escapar da depressão econômica.

Mas o triunfalismo dos oficiais seniores do partido contrastava com o alarme crescente entre seus organizadores de base. A mudança do governo para transferir grande parte da economia para mãos privadas para reviver o crescimento levou a grandes cortes nos gastos públicos, reduzindo as doações e os serviços sociais tradicionalmente usados para mobilizar o voto.

A campanha do partido governante este ano carecia dos recursos financeiros de esforços passados, disse uma organizadora do partido em Maracaibo. Em campanhas anteriores, ela disse, o governo distribuiu de tudo, desde motocicletas a geladeiras. Antes desta votação, tudo o que ela recebeu foram caixas de comida de baixa qualidade e tinta para casa.

“Eu sabia o que estava por vir”, disse.

Dominados pela euforia

Por outro lado, a oposição estava se organizando febrilmente e também usando tecnologia para tentar nivelar o campo de jogo. Corina Machado, patrona política de González, organizou dezenas de milhares de apoiadores em grupos eleitorais encarregados de obter cópias impressas das 30 mil máquinas de votação do país. As cópias, a oposição acreditava, permitiriam que recriassem os resultados e expusessem qualquer fraude potencial.

Apoiadores de Maduro em um comício em Caracas, em 18 de julho. Foto: Alejandro Cegarra/The New York Times

A equipe de Corina Machado criou seu próprio aplicativo para permitir que os voluntários relatassem a participação e subissem as cópias.

Torrealba, o alto oficial do partido governante, disse que passou a manhã do dia da eleição inspecionando centros de votação no estado rural de Portuguesa, onde ficou encorajado pelas longas filas de espera.

“Está selado”, um oficial de partido de médio escalão na campanha de Maduro enviou uma mensagem de texto a um jornalista do Times no início da tarde, refletindo a crença do governo de que uma alta participação levaria à vitória.

Quase 81% dos residentes da Venezuela acabariam votando naquele dia, um aumento dos 48% na última votação presidencial, de acordo com uma análise de dados demográficos e contagens da oposição por Francisco Rodríguez, um economista venezuelano na Universidade de Denver.

Enquanto o partido governante se concentrava em levar apoiadores às urnas, também tentava suprimir a capacidade da oposição de monitorar irregularidades. Em muitos centros, oficiais eleitorais apoiados por soldados disseram aos voluntários das urnas e testemunhas da oposição que eles não receberiam as cópias impressas, violando a lei eleitoral.

Mesmo assim, depois que as urnas começaram a fechar após as 18h, ativistas em muitos centros de votação conseguiram escanear impressões e transmiti-las para a campanha da oposição. À medida que as contagens se acumulavam, a oposição ficava cada vez mais convencida de que seu candidato estava a caminho de uma vitória histórica.

Em um centro de votação vazio, um mural do falecido presidente Hugo Chávez em Caracas. Foto: Alejandro Cegarra/The New York Times

Bairros que votaram em candidatos chavistas por décadas — nos bairros mais pobres de Caracas ou em áreas rurais como Portuguesa — haviam se voltado contra Maduro, segundo uma análise eleitoral da oposição compartilhada com o Times. “Ficamos dominados pela euforia”, disse um organizador da oposição, Andrés Schloeter. “Finalmente, conseguimos!”

Mas, a celebração da oposição foi breve.

‘Eles vão roubar a eleição’

Cerca de duas horas após o fechamento das urnas, as urnas de votação em todo o país de repente perderam conexão com a sede do conselho eleitoral, interrompendo a transmissão dos resultados, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o processo, bem como entrevistas com vários trabalhadores das urnas que tentaram fazer upload os resultados.

O governo, sem fornecer evidências, mais tarde culparia o problema técnico em um ataque hacker da Macedônia do Norte. Mas muitos analistas e líderes da oposição acreditam que o governo interrompeu a transmissão para mudar para uma nova estratégia.

Pouco depois da interrupção da transmissão, o chefe da campanha de Maduro, Jorge Rodríguez, deu o primeiro indício do que estaria por vir. “Hoje foi uma vitória para todos”, disse aos repórteres com um largo sorriso no rosto.

Corina Machado cumprimenta os participantes de um comício do candidato Edmundo González em Maracaibo, Venezuela, em 24 de julho. Foto: Marian Carrasquero/The New York Times

“Foi quando percebemos: Eles vão roubar a eleição”, disse Schloeter, organizador da oposição.

Enquanto o conselho eleitoral permanecia em silêncio, o partido governista realizou um concerto de vitória ao lado do palácio presidencial. Vários milhares de funcionários públicos e ativistas chavistas dançaram ao som de bandas, incluindo uma banda de tributo a Maduro cujas músicas incluem “Super Bigode” e “Nicolás, Nicolás, Nicolás”.

Finalmente, logo após a meia-noite, Elvis Amoroso, o chefe do conselho eleitoral e um oficial do partido governista, proclamou Maduro como vencedor diante de uma nação atônita, dizendo que ele havia saído sete pontos percentuais à frente de González.

No entanto, os números que Amoroso leu em voz alta não vieram do banco de dados do conselho eleitoral, de acordo com uma pessoa com conhecimento direto dos eventos na sede do conselho durante a noite da eleição. Como esses números foram obtidos permanece um mistério.

Amoroso não respondeu a um pedido de comentário enviado por meio do conselho eleitoral.

Contagens de votos contam história diferente

A ação do governo teve uma falha crucial: suas tentativas de impedir que a oposição obtivesse as contagens dos votos falharam em grande parte, disse Juan Barreto, um ex-aliado de esquerda de Maduro que rompeu com ele e apoiou um candidato de terceiro partido nas eleições.

Os voluntários da pesquisa de Corina Machado conseguiram obter cerca de 30% das contagens no dia da eleição, disse sua campanha, e mais resultados continuaram chegando nos dias seguintes.

A escala da derrota do governo refletida nessas contagens tornou difícil desacreditá-las, disse um voluntário das pesquisas do partido governista em Maracaibo. “Os votos foram demais, não podíamos inventar nada nem reagir,” ela disse.

Eleitor dentro de uma seção eleitoral durante a eleição presidencial da Venezuela no bairro Ciudad Caribia, em Caraca. Quase 81% dos residentes venezuelanos foram votar naquele dia, ante 48% na última votação presidencial. Foto: Alejandro Cegarra/The New York Times

Até terça-feira, a oposição havia postado 83% das contagens dos votos online, mostrando González 37 pontos percentuais à frente de Maduro.

Torrealba afirma que as contagens da oposição são falsas, mas disse que o partido governista não tinha planos de publicar suas próprias contagens. Ele alegou que o governo não era obrigado a fazer isso e nunca havia feito isso antes.

Mas, em 2013, o partido fez exatamente isso, publicando contagens para refutar as alegações de fraude da oposição em uma eleição apertada ganha por Maduro. Apesar dos pedidos fervorosos por responsabilidade e transparência, Torrealba apresentou as eleições de 28 de julho como um fato consumado.

Maduro, no evento de vitória do partido governista no dia da eleição, proclamou: “Posso dizer diante do povo da Venezuela e do mundo: Eu sou Nicolás Maduro Moros, o presidente reeleito da República Bolivariana da Venezuela. E defenderei nossa democracia!”