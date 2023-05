O que esperar do G-7 em meio à guerra na Ucrânia e crise diplomática entre EUA, China e Rússia?

Os líderes mundiais desembarcaram nesta quinta-feira, 18, para uma reunião do Grupo dos Sete em Hiroshima, o local do primeiro ataque com bomba atômica do mundo, em 6 de agosto de 1945. O simbolismo é palpável, com os líderes das democracias ricas do mundo reunidos na cidade cujo nome evoca a tragédia da guerra, para enfrentar uma série de desafios, incluindo a invasão russa da Ucrânia e o aumento das tensões na Ásia no topo da agenda.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, iniciou os trabalhos diplomáticos ao se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, após sua chegada a uma base militar próxima. Ele deveria manter conversas com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, antes do encontro de três dias de líderes das democracias ricas do mundo começar nesta sexta-feira.

A atenção sobre a guerra na Europa ocorre poucos dias depois que o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, completar uma viagem rápida para se encontrar com líderes europeus e conseguir apoio militar para sua contraofensiva contra a Rússia. “A Ucrânia impulsionou esse senso de propósito comum para o G7″, disse Matthew Goodman, vice-presidente sênior de economia do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. “Existe uma espécie de pressão dos colegas que se desenvolve em fóruns como este”, explicou.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, antes do início da cúpula do G-7 Foto: Kiyoshi Ota / AP

Os líderes do G-7 também estão se preparando para a possibilidade de um novo conflito na Ásia, à medida que as relações com a China se deterioram. Eles estão cada vez mais preocupados, entre outras coisas, com o que veem como a crescente assertividade de Pequim e temem que a China tente tomar Taiwan à força, provocando um conflito mais amplo. A China reivindica a ilha autônoma como parte de seu território.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, também espera destacar os riscos da proliferação nuclear durante a reunião em Hiroshima, local do primeiro bombardeio atômico do mundo. A perspectiva de outro ataque nuclear ficou cristalizada pelo programa nuclear da Coreia do Norte e pelos recentes testes de mísseis, além das ameaças da Rússia de usar armas nucleares táticas em sua invasão da Ucrânia. A China, enquanto isso, está expandindo rapidamente seu arsenal nuclear de cerca de 400 ogivas hoje para 1.500 em 2035, segundo estimativas do Pentágono.

As preocupações com a força da economia global, o aumento dos preços e a crise do limite da dívida nos EUA também estarão no topo da lista de temas discutidos no G-7.

O G-7 inclui Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, além da União Europeia. Esse grupo também está dando mais atenção às necessidades do Sul Global – um termo para descrever principalmente países em desenvolvimento na África, Ásia e América Latina – e convidou diversos países importantes dessas regiões, caso do Brasil e da Índia, além de países menores, como as minúsculas Ilhas Cook, no Pacífico Sul.

Ao ampliar a conversa para além das nações industrializadas mais ricas do mundo, o grupo espera fortalecer os laços políticos e econômicos, reforçando o apoio aos esforços para isolar a Rússia e enfrentar a assertividade da China em todo o mundo, dizem analistas.

“O Japão ficou chocado quando dezenas de países em desenvolvimento relutaram em condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia no ano passado”, disse Mireya Solís, diretora do Centro de Estudos de Políticas do Leste Asiático da Brookings Institution. “Tóquio acredita que este ato de guerra de um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU é uma ameaça direta aos fundamentos do sistema internacional do pós-guerra.”

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi também estará presente. Seu país, que ultrapassou a China como o mais populoso do mundo e se vê como uma superpotência em ascensão, será o anfitrião de uma reunião do grupo muito mais amplo de economias e líderes do G-20 ainda este ano.

O presidente americano Joe Biden em um encontro pré-G7 com o premiê do Japão, Fumio Kishida, em Hiroshima Foto: Kiyoshi Ota/via Reuters

Para o anfitrião, o premiê Kishida, a reunião deste fim de semana é uma oportunidade de destacar a política externa mais robusta de seu país. O primeiro-ministro japonês fez uma viagem surpresa a Kiev em março, tornando-se o primeiro líder pós-guerra do país a viajar para uma zona de guerra, uma visita carregada de simbolismo devido à constituição pacifista do Japão.

Outra inclusão importante em Hiroshima é a Coreia do Sul, um aliado dos EUA que rapidamente se aproximou de seu antigo rival e ex-ocupante colonial, o Japão, à medida que suas preocupações com a segurança regional compartilhadas.

Sung-Yoon Lee, um especialista no Leste Asiático da Fletcher School of Law and Diplomacy da Tufts University, disse que o encontro envia uma mensagem à China, Rússia e Coreia do Norte de “solidariedade entre as democracias da região e sua determinação de enfrentar o crescente autocracias ameaçadoras”.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversa com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na reunião dos líderes do G-20 em Bali, Indonésia Foto: Dita Alangkara/ AP

Compromisso com a paz

A decisão de sediar o G-7 em Hiroshima não é por acaso. Kishida, cuja família é da cidade, espera que o local ressalte o “compromisso do Japão com a paz mundial” e crie impulso para “realizar o ideal de um mundo sem armas nucleares”, escreveu ele no site de notícias on-line Japan Forward.

Os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945, destruindo a cidade e matando 140 mil pessoas, e lançaram uma segunda sobre Nagasaki três dias depois, matando outras 70 mil pessoas. O Japão se rendeu em 15 de agosto, encerrando efetivamente a 2º Guerra e décadas de agressão japonesa na Ásia.

O Japão, que é protegido pelo guarda-chuva nuclear dos EUA, também enfrentou críticas de que sua promessa de desarmamento nuclear não é verdadeira. Kishida está tentando forjar um roteiro realista entre a dura realidade atual e o ideal de um mundo sem armas nucleares.

Coreia do Norte escala tensões na região da Península Coreana Foto: via REUTERS / via REUTERS

Na sexta-feira, 19, Kishida dará as boas-vindas aos líderes que chegam ao Parque da Paz de Hiroshima. Ele também planeja escoltar os líderes ao museu da bomba atômica, na primeira visita em grupo de chefes de Estados de países com capacidade nuclear. Também pode haver uma reunião com sobreviventes do ataque.

“Acredito que o primeiro passo para qualquer esforço de desarmamento nuclear é fornecer uma experiência em primeira mão das consequências do bombardeio atômico e transmitir com firmeza a realidade”, disse Kishida no sábado durante uma visita a Hiroshima para observar os preparativos para a cúpula./AP, NYT e W.POST