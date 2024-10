Khyber disse à agência de notícias Associated Press um dia antes que o ministério era responsável pela implementação das leis de moralidade. Ele não esclareceu se as regras afetavam toda a mídia, incluindo veículos estrangeiros, ou apenas canais e sites afegãos. Também não disse como as leis seriam aplicadas ou se havia um prazo para a conformidade.

Hujjatullah Mujadidi, diretor do Sindicato dos Jornalistas Independentes do Afeganistão, afirmou que os oficiais do Ministério da Virtude inicialmente instruíram a mídia estatal a parar de veicular imagens e vídeos de seres vivos. Esse pedido foi posteriormente estendido a toda a mídia nessas províncias.