Polícia da Alemanha prende adolescente de 15 anos após atentado a faca que deixou três mortos

A polícia da Alemanha afirmou ter prendido um adolescente de 15 anos em conexão com um ataque com faca na cidade de Solingen, no oeste do país. O atentado deixou 3 mortos e 8 feridos durante um festival de música que comemorava o aniversário da cidade.

O ataque ocorreu por volta das 21h40 locais (16h40 em Brasília) da sexta-feira, 23, quando milhares de pessoas se reuniam em frente a um palco no centro da cidade, para o início das festividades. Em uma coletiva de imprensa, a polícia afirmou que o ataque pode ter tido motivações terroristas e confirmou a morte de dois homens, de 67 e 56 anos, e uma mulher, de 56. Outras oito pessoas ficaram feridas, quatro delas gravemente.

Policiais patrulham a cidade de Solingen, oeste da Alemanha, após um atentado deixar 3 pessoas mortas em um festival de música Foto: Gianni Gattus/AP

Em uma publicação na rede social X, os investigadores pediram ajuda aos cidadãos alemães sobre qualquer informação, incluindo fotos e vídeos, que pudesse ajudar a encontrar o agressor.

As forças de segurança lançaram uma “grande operação” para encontrar o suspeito, segundo uma porta-voz da polícia de Dusseldorf. A rede de televisão ZDF mostrou um grande policiamento na área. Os agentes foram auxiliados por unidades das forças especiais e um helicóptero que sobrevoava a área.

Pessoas colocam flores em homenagem aos mortos em um atentado na cidade de Solingen, oeste da Alemanha Foto: Henning Kaiser/AP

Choque

Em um comunicado, o prefeito de Solingen, Tim-Oliver Kurzbach, disse que a cidade está “chocada, horrorizada e com muita dor”. “Todos queríamos celebrar juntos o aniversário da nossa cidade e agora sofremos pelos mortos e feridos”, acrescentou.

“Parte o coração saber que houve um ataque em nossa cidade. Tenho lágrimas nos olhos quando penso naqueles que perdemos. Rezo por aqueles que ainda lutam por suas vidas”, disse.

As autoridades municipais esperavam receber até 75 mil visitantes nos três dias de atividades, com música ao vivo, teatro de rua e espetáculos de variedades e comédia.

Viaturas de policia e ambulâncias foram acionadas após a morte de 3 pessoas em um atentado na cidade de Solingen, Alemanha Foto: Gianni Gattus/AP

Manchas de sangue no chão

Após o ataque, um dos organizadores subiu ao palco e pediu ao público para deixar o local, explicando que as equipes de emergência tentavam salvar várias pessoas, segundo o jornal alemão Solinger Tageblatt.

Um homem identificado como Lars Breitrzke relatou ao periódico que estava perto do palco e que “percebeu, na expressão do cantor, que algo estava errado. Depois, uma pessoa caiu no chão a um metro de mim.”

Primeiramente, a testemunha pensou que se tratasse de alguém alcoolizado, mas, ao se virar, viu outros espectadores caídos e manchas de sangue no chão./com AFP