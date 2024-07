Rússia recupera controle de cidade estratégica à medida que Ucrânia luta para conter avanço no front

KIEV — Forças russas avançaram durante o fim de semana para Urozhaine, uma vila no sul do país que a Ucrânia havia recuperado no ano passado, no mais recente de uma série de avanços lentos, mas constantes, que estão revertendo vitórias duramente conquistadas por Kiev.

PUBLICIDADE No leste, as tropas de Moscou também estão avançando. Elas entraram nos arredores de Chasiv Yar, um reduto ucraniano na região, e estão se aproximando de uma rota de suprimento crucial para a Ucrânia. A Ucrânia espera que armas e munições recentemente fornecidas por aliados do Ocidente ajudem a conter as forças russas. Isso já aconteceu no nordeste, onde as defesas ucranianas reforçadas conseguiram parar uma ofensiva russa que ameaçava Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Autoridades dos Estados Unidos disseram na semana passada que é improvável que a Rússia faça ganhos territoriais significativos nos próximos meses.

Enquanto a guerra se aproxima do marco de 2 anos e meio, a Ucrânia está buscando um plano para acabar com os combates. O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, disse nesta segunda-feira, que ele quer sediar uma segunda cúpula internacional este ano e que autoridades russas devem participar. Moscou não foi convidada para a cúpula anterior, sediada na Suíça, no mês passado.

Aqui está uma visão mais detalhada da situação no campo de batalha.

Rússia ocupa novamente Urozhaine

O Ministério da Defesa da Rússia reivindicou no domingo, 14, que seus soldados tomaram Urozhaine, uma pequena aldeia no sudeste da Ucrânia. O exército ucraniano não fez comentários, mas mapas do campo de batalha compilados por analistas a partir de imagens de combate também mostraram Urozhaine sob controle russo, incluindo um mapa do DeepState, um grupo com estreitas ligações com o exército ucraniano.

As forças russas “ocuparam Urozhaine,” DeepState disse no domingo, descrevendo a perda como um “colpaso de defesa”. Pasi Paroinen, da Black Bird Group, uma organização da Finlândia que analisa imagens do campo de batalha ucraniano, também confirmou a perda.

Publicidade

Urozhaine era uma das poucas aldeias do sul que a Ucrânia libertou no verão passado (do Hemisfério Norte), raros sucessos em uma contraofensiva que, de outra forma, foi decepcionante. Mas esses ganhos estão agora sendo lentamente revertidos pelo avanço das tropas russas. Em maio, a Rússia recapturou a maior parte de Robotyne, uma aldeia a oeste de Urozhaine que foi retomada pelas forças ucranianas em agosto.

Soldado da 79ª Brigada de Assalto Aéreo da Ucrânia no seu bunker perto de Marinka, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, na segunda-feira, 15. Foto: Tyler Hicks/The New York Times

“Claro que é lamentável ver todos os ganhos do verão passado voltando lentamente ao controle russo,” disse Paroinen. “Enquanto a Rússia mantiver a iniciativa, esses retrocessos lentos continuarão.”

Kiev manteve o controle de Urozhaine por quase um ano após sua libertação, apesar de uma intensa campanha de bombardeios russos nos últimos meses, que envolveu bombas planadoras, artilharia pesada e foguetes poderosos, disse Paroinen.

A Ucrânia há muito que argumenta que defender pequenos locais de pouco valor estratégico vale o custo em vidas e armas porque os atacantes russos pagam um preço ainda mais elevado. Até há dois dias, mapas do campo de batalha mostravam que a maior parte de Urozhaine permanecia sob controle ucraniano. O fato de ter caído nas mãos das forças russas em um espaço de tempo tão curto sugere que as tropas de Kiev podem ter se retirado subitamente da aldeia, que agora está em ruínas.

Investida no leste

O Estado-Maior do exército da Ucrânia disse no domingo que a “situação mais crítica” ao longo da linha de frente estava perto de Pokrovsk, uma cidade no leste que se tornou uma guarnição militar e que fica em uma estrada chave que liga várias cidades controladas pela Ucrânia na região.

Desde que a Rússia capturou Avdiivka, um reduto ucraniano no leste, este ano, suas tropas têm avançado lentamente em direção à estrada crucial, chamada Rodovia T0504. Elas agora estão a menos de 7 quilômetros ao sul da estrada, colocando-a bem ao alcance da artilharia russa e dos ataques de drones.

Soldados ucranianos da 71ª Brigada Jaeger disparam um obuseiro M101 contra posições russas na linha de frente, perto de Avdiivka, região de Donetsk, Ucrânia. Foto: Efrem Lukatsky/AP/Arquivo

Se as forças russas alcançarem a estrada, as operações militares ucranianas na região leste de Donetsk seriam seriamente prejudicadas. As cidades ligadas pela estrada e fundamentais para a defesa da região teriam que ser abastecidas por rotas alternativas, menos práticas. Em particular, cortar a estrada isolaria ainda mais a cidade de Chasiv Yar, localizada no topo de uma colina e um dos principais alvos de Moscou.

Publicidade

Tropas ucranianas recentemente recuaram da extremidade leste de Chasiv Yar. As forças russas também avançaram recentemente nas cidades próximas de Toretsk e New York, um assentamento que recebeu seu nome no século 19, aumentando a pressão sobre as linhas ucranianas.

Ofensiva no nordeste interrompida

A situação não é completamente ruim para a Ucrânia. Suas tropas conseguiram agora deter os ataques russos perto da cidade de Kharkiv, onde Moscou abriu uma nova frente no final de abril e fez seus maiores ganhos territoriais em mais de um ano.

As tropas russas avançaram rapidamente pela fronteira ao norte e ao leste da cidade, capturando rapidamente assentamentos em áreas mal defendidas. O exército ucraniano enviou brigadas de elite e recuou lentamente para posições mais fortemente fortificadas, uma estratégia que eventualmente ajudou a deter o avanço russo, segundo especialistas

Armas e munições recém-entregues pelos EUA também ajudaram o exército ucraniano a repelir os ataques russos, assim como a autorização dos EUA para a Ucrânia atacar alvos militares russos além da fronteira.