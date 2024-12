Biden diz que EUA fizeram dezenas de ataques aéreos contra alvos do Estado Islâmico na Síria

O presidente Joe Biden anunciou neste domingo, 8, que as forças dos Estados Unidos realizaram dezenas de ataques aéreos contra campos e agentes do Estado Islâmico na Síria, enquanto seu governo tenta estabilizar a região após a queda do regime de Bashar Assad.

Biden alertou que os grupos rebeldes que derrubaram o autocrata tinham seu próprio “histórico sombrio de terrorismo” e disse que os Estados Unidos estavam trabalhando com seus parceiros para lidar com as preocupações de que grupos extremistas pudessem capitalizar o vácuo de poder deixado por Assad.

Joe Biden disse que EUA atacaram agentes do Estado Islâmico na Síria. Foto: Jacquelyn Martin/AP

“Eles estão dizendo as coisas certas agora. Mas à medida que assumirem maior responsabilidade, avaliaremos não apenas suas palavras, mas suas ações”, disse ele.

Trump disse que crise na Síria não é luta dos EUA

A mensagem de Biden veio um dia depois que o presidente eleito Donald Trump disse que os Estados Unidos não deveriam intervir na impressionante tomada de poder pelos rebeldes que está ocorrendo em Damasco.

“Essa luta não é nossa”, escreveu ele no Truth Social durante uma viagem à França para a reabertura da catedral Notre-Dame.

As mensagens destacam como o presidente eleito está desempenhando um papel excepcionalmente ativo nas relações exteriores durante a transição entre dois governos. Faltando pouco mais de um mês para o fim de sua presidência, Biden está trabalhando para garantir seu próprio legado internacional, enquanto Trump e seus aliados começaram a lançar as bases para os esforços diplomáticos de seu governo.

A captura relâmpago da capital síria pelo grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham (HTS) traz implicações geopolíticas em cascata. A guerra civil da Síria, que já dura anos, tem proporcionado um campo de batalha para as relações dos EUA com a Rússia, o Irã e a Arábia Saudita, e a dramática saída de Assad terá implicações abrangentes em meio às guerras em Gaza e na Ucrânia.

A destituição de Assad tem o potencial de desestabilizar ainda mais o Oriente Médio. Líderes de todo o mundo estão se preparando ansiosamente para que Trump retorne à Casa Branca e reformule a agenda de política externa de Biden.

As escolhas de Trump para seu governo também moldarão o futuro da política dos EUA em relação à Síria. Os eventos de domingo podem trazer um maior escrutínio dos encontros da ex-congressista Tulsi Gabbard com Assad em 2017, uma vez que Trump a colocou para servir como diretora de inteligência nacional.

Biden diz que queda de Assad é resultado de ações do governo

Neste domingo, Biden procurou caracterizar a queda de Assad do poder como o resultado das ações que seu governo tomou para impulsionar os aliados em meio às guerras na Ucrânia e em Gaza. A Rússia, o Irã e o Hezbollah não puderam ajudar o regime de Assad como fizeram no passado porque “estão muito mais fracos hoje do que quando assumi o cargo”, disse ele.

As autoridades do governo dos EUA estão observando com cautela a ascensão do grupo rebelde sírio que depôs Assad, o HTS, que foi designado como grupo terrorista pelo governo dos EUA e tem ligações históricas com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico.

PUBLICIDADE Biden disse que estava enviando funcionários de seu governo para a região e oferecendo assistência aos vizinhos da Síria, incluindo Jordânia, Líbano e Iraque. Ele também prometeu ajuda humanitária e anunciou que seu governo se coordenaria com a Organização das Nações Unidas (ONU) para ajudar o povo sírio a construir um Estado independente e soberano. Ainda neste domingo, o vice-presidente eleito JD Vance ecoou o apelo de Trump para que os Estados Unidos não intervenham no conflito, mas pareceu compartilhar as preocupações de Biden sobre o futuro da região. Ele afirmou no X que estava “nervoso” com os apelos nas mídias sociais para comemorar a fuga de Assad do país.

“Muitos dos ‘rebeldes’ são literalmente uma ramificação do Estado Islâmico”, escreveu Vance. “Podemos esperar que eles tenham se moderado. O tempo dirá.”

O general aposentado Frank McKenzie, que liderou o Comando Central dos EUA durante o primeiro mandato de Trump, disse que estava preocupado com o fato de que o possível ressurgimento do Estado Islâmico poderia ter “profundas implicações negativas” para a região.

“Donald Trump é sempre consistente”, disse Mark T. Esper, que foi secretário de Defesa por 16 meses no primeiro governo Trump, disse no programa State of the Union, da CNN. “Se há uma coisa, é que ele não queria se envolver em guerras.”

Por mais de uma década, os presidentes dos EUA têm se esforçado para conter a liderança brutal de Assad sem desencadear um conflito internacional em espiral. A queda do regime de Assad cumpre uma meta de longa data da política externa dos EUA, depois que a Rússia e o Irã apoiaram Assad em meio aos esforços fracos do governo Obama para expulsar o autocrata.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.