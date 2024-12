Líder da maior facção rebelde da Síria chama queda de Assad de ‘vitória da nação islâmica’

O líder da maior facção rebelde da Síria, em sua primeira aparição pública desde a queda de Bashar Assad, chamou os fatos recentes do país de “uma vitória para a nação islâmica”. Em sua primeira aparição pública desde que os combatentes entraram nos subúrbios de Damasco no sábado, Abu Mohammed al-Golani visitou a extensa Mesquita Omíada da capital síria. Agora chamando a si mesmo pelo seu nome de batismo, Ahmad al-Sharaa, em vez de seu nome de guerra, ele disse a centenas de pessoas que Assad havia feito da Síria “uma fazenda para a ganância do Irã”.

Al-Golani também fez um pronunciamento na TV estatal do país, na qual disse que não há formas de voltar atrás e que o grupo que ele lidera, o Hayat Tharir Al-Sham, está determinado a seguir o caminho iniciado em 2011 com a guerra civil. “O futuro é nosso”, afirmou Al Golani.

PUBLICIDADE Os sírios invadiram as ruas, que ecoavam com tiros de comemoração no domingo, depois que um impressionante avanço rebelde chegou à capital, pondo fim aos 50 anos de governo férreo da família Assad, mas levantando questões sobre o futuro do país e da região em geral. Multidões alegres se reuniram nas praças centrais de Damasco, agitando a bandeira revolucionária da Síria em cenas que lembraram os primeiros dias da Primavera Árabe, antes que uma repressão brutal e o surgimento de uma insurgência mergulhassem o país em uma guerra civil de quase 14 anos.

Publicidade

Outros saquearam o palácio e a residência presidencial. A Rússia, um aliado próximo, disse que Assad deixou o país após negociações com grupos rebeldes e que havia dado instruções para transferir o poder pacificamente.

Abu Mohammad al-Golani falou em frente a uma mesquita histórica em Damasco e depois em pronunciamento em rede de TV nacional Foto: Omar Albam/AP

Abu Mohammad al-Golani, um ex-comandante da Al Qaeda que cortou os laços com o grupo há anos e diz que abraça o pluralismo e a tolerância religiosa, lidera a maior facção rebelde e está pronto para traçar o futuro do país.

Os rebeldes enfrentam a difícil tarefa de curar as amargas divisões em um país devastado pela guerra e ainda dividido entre diferentes facções armadas. Os combatentes da oposição apoiados pela Turquia estão lutando contra as forças curdas aliadas dos EUA no norte, e o grupo Estado Islâmico ainda está ativo em algumas áreas remotas.





Apelos para uma transição ordenada

Os avanços dos rebeldes desde 27 de novembro foram os maiores dos últimos anos, e viram as cidades de Aleppo, Hama e Homs caírem em questão de dias, à medida que o exército sírio se desfazia. A Rússia, o Irã e o grupo militante Hezbollah do Líbano, que forneceram apoio crucial a Assad durante toda a revolta, abandonaram-no nos últimos dias, pois estavam cansados de outros conflitos. O fim do governo de Assad representa um grande golpe para o Irã e seus aliados, já enfraquecidos por mais de um ano de conflito com Israel.

Publicidade

O Irã, que apoiou fortemente Assad durante toda a guerra civil, disse que os sírios deveriam decidir seu futuro “sem intervenção estrangeira destrutiva e coercitiva”. A embaixada iraniana em Damasco foi saqueada depois de ter sido aparentemente abandonada. /AP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.