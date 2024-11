A Suécia e a Finlândia, que recentemente abandonaram a neutralidade e se juntaram à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia , enviaram guias de preparação civil atualizados para seus cidadãos na última segunda-feira, 18, com instruções sobre como sobreviver à guerra.

Os guias são semelhantes aos da Dinamarca e da Noruega, embora nenhum mencione a Rússia pelo nome.

“Os suecos devem se preparar mentalmente para a possibilidade de guerra”, afirmou, em janeiro, o ex-comandante-chefe militar da Suécia, general Micael Bydén.

Um homem segura a nova versão do livreto de preparação 'If the crisis or war comes' ('Se a crise ou a guerra vier', em português), que será distribuído a famílias na Suécia. Foto: Claudio Bresciani/TT News Agency via AFP

PUBLICIDADE A Suécia se juntou formalmente à Otan em março como o 32º membro da aliança militar transatlântica, quase um ano depois da Finlândia. O guia sueco atualizado explica como responder a um ataque com armas nucleares, químicas ou biológicas. Em um dos trechos, ele diz o seguinte: “proteja-se da mesma forma que em um ataque aéreo. Abrigos fornecem a melhor proteção. Depois de alguns dias, a radiação diminui drasticamente.”

“Não é segredo que a situação de segurança se deteriorou desde que o folheto anterior foi emitido em 2018“, disse Carl-Oskar Bohlin, ministro da defesa civil, em uma entrevista a jornalistas no mês passado. A ilha sueca de Gotland, no Mar Báltico, fica a pouco mais de 300 quilômetros do enclave russo de Kaliningrado.

Na Finlândia, que compartilha uma fronteira terrestre de 1.340 quilômetros com a Rússia, o guia é compilado pelo governo, que enfatizou que “a preparação é uma habilidade cívica na atual situação global”.

Os países nórdicos todos pedem que as pessoas armazenem água potável, comida enlatada, remédios, aquecimento, papel higiênico, dinheiro, lanternas e velas. E, se possível, mantenha o carro totalmente abastecido. A lista de verificação também inclui comprimidos de iodo, para o caso de um evento nuclear. / AP

