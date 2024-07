Eles chegaram à Tailândia no início do mês, alguns em sua primeira visita ao país. O grupo ficou em um hotel cinco estrelas, o Grand Hyatt Erawan, que fica em frente a um famoso santuário hindu no coração do centro de Bangkok. No final da noite de domingo, eles se reuniram em um quarto no quinto andar antes de voltar para seus quartos, disseram as autoridades policiais.

Na manhã seguinte, cinco deles fizeram o check-out e se dirigiram ao quarto 502. Por volta das 11h45, pediram comida. Pouco depois, pediram mais uma porção de arroz frito. Às 13h51, um garçom trouxe o pedido, junto com dois frascos térmicos de chá e seis xícaras de chá. Ele ficou no quarto por cerca de seis minutos e viu apenas uma pessoa, uma mulher. Ele se ofereceu para fazer o chá, mas ela recusou, dizendo que ela mesma faria. Não está claro o que aconteceu depois que o garçom saiu, mas parece que ninguém entrou ou saiu do quarto, que estava trancado por dentro.