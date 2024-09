Dias depois, disseram as autoridades, um homem que se descreveu online como um ex-apoiador de Trump descontente foi com um fuzil semiautomático até o campo de golfe do ex-presidente na Flórida, evidentemente procurando uma oportunidade de atirar. Ele foi frustrado apenas quando um agente do Serviço Secreto atento o avistou e abriu fogo primeiro.

E assim tem sido em 2024. No espaço de menos de uma semana, o antigo e possivelmente futuro comandante em chefe foi tanto uma inspiração aparente quanto um alvo aparente da violência política que cada vez mais vem moldando a política americana na era moderna. Ameaças de bomba e tentativas de assassinato agora se tornaram parte do cenário, chocantes e horríveis, mas não tanto a ponto de forçarem algum acerto de contas nacional real.