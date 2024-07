Mais 12 democratas pedem que Biden desista de candidatura

Dois senadores estavam entre uma onda de pelo menos 12 democratas que pediram que Joe Biden desistisse da corrida presidencial nesta sexta-feira, 19 — a maior onda de legisladores em um único dia pedindo que ele se afastasse desde seu desempenho desastroso no debate do mês passado.

Os senadores Sherrod Brown (Ohio) e Martin Heinrich (Novo México) e 10 membros da Câmara se juntaram à crescente lista de democratas preocupados que Biden estaria no caminho para perder as eleições contra o candidato republicano Donald Trump. Mas a campanha do presidente americano reiterou de forma enfática que ele permaneceria. O tenso impasse entre o presidente e seu partido criou um confronto crucial que deverá se intensificar neste fim de semana e poderá atingir seu ponto culminante na próxima semana. O impasse cada vez mais intenso entre os partidários e os céticos do presidente sugere que não há fim à vista para a briga interna democrata que cercou a candidatura de Biden, já que ambos os lados estão cada vez mais firmes e dispostos a permitir que o impasse se desenrole em público.

“Acho que o presidente deveria encerrar sua campanha”, disse Brown em um comunicado nesta sexta-feira. Heinrich, vindo de um Estado tradicionalmente democrata que os assessores temem ter se tornado competitivo de repente, pediu a Biden que “se afastasse” pelo bem do país.

Os assessores do presidente permaneceram desafiadores diante da maior ameaça à sua candidatura até agora.

“Ele não vai a lugar nenhum”, disse a presidente da campanha de Biden, Jen O’Malley Dillon, no programa Morning Joe da rede MSNBC, dizendo que o presidente estava “absolutamente” comprometido em continuar sua campanha. Ela o chamou de “a melhor pessoa para enfrentar Donald Trump” e sugeriu que a crescente angústia entre os principais democratas sobre a candidatura de Biden não reflete o sentimento mais amplo do partido.

Menos de duas horas após a aparição de O’Malley Dillon no programa, quatro democratas da Câmara divulgaram uma declaração conjunta pedindo a Biden que “passe a tocha”, o esforço coletivo mais amplo do Congresso até agora — e um movimento que algumas autoridades disseram ser representativo de uma onda maior e crescente contra Biden entre os legisladores que pode surgir se Biden não se afastar no fim de semana.

Biden na Base Aérea de Dover, em Delaware. Mais 12 democratas pediram para que democrata abrisse mão de sua candidatura nas eleições presidenciais. Foto: Susan Walsh/AP

“Devemos encarar a realidade de que preocupações públicas generalizadas sobre sua idade e aptidão física estão colocando em risco o que deveria ser uma campanha vencedora”, disseram os deputados Jared Huffman (Califórnia), Marc Veasey (Texas), Jesús “Chuy” García (Illinois) e Mark Pocan (Wisconsin) a Biden na declaração conjunta.

A composição dos quatro legisladores por trás da declaração conjunta de sexta-feira é significativa, já que todos são membros de grupos maiores que expressaram apoio a Biden. Pocan é o ex-presidente do Congressional Progressive Caucus, que em grande parte ficou com Biden. Garcia é membro do Hispanic Caucus, cujo braço de arrecadação de fundos endossou Biden na sexta-feira. Veasey é membro do Black Caucus, cuja liderança também apoiou o presidente.

A iniciativa destacou um esforço intensificado no Congresso para tirar o presidente da chapa. Os legisladores, incluindo os deputados Gabe Vasquez (Novo México), Betty McCollum (Minnesota), Zoe Lofgren (Califórnia) e Morgan McGarvey (Kentucky) acrescentaram seus nomes a uma lista que cresce rapidamente. O número total de democratas do Congresso que pedem que o presidente se retire já passou de 35, mais de 12% de todos os democratas do Congresso.

Está claro que o grupo diverso de partes interessadas democratas está vendo este momento de forma muito diferente. Algumas pessoas próximas a Biden estão pedindo aos democratas que lhe deem tempo e espaço para encerrar sua candidatura por conta própria, para encerrar seu meio século de vida política com elegância. Outros democratas dizem que passaram semanas dando ao presidente todas as oportunidades de sair com dignidade em seus próprios termos, apenas para vê-los todos rejeitados.

No entanto, outros estão apoiando totalmente a continuidade da candidatura do presidente. O'Malley Dillon disse a assessores de campanha, em particular, que os recentes relatos de que Biden está considerando desistir da corrida estão muito longe da realidade, de acordo com uma pessoa familiarizada com as discussões, que falou sob condição de anonimato para discutir deliberações internas. A principal conselheira da Casa Branca, Anita Dunn, ecoou esse sentimento, dando a alguns assessores de campanha a confiança de que Biden continua comprometido em ser o candidato democrata, mesmo quando parece estar perdendo a confiança de partes significativas de seu partido. Mesmo assim, a pressão para afastar Biden só se intensificou na sexta-feira, antes do que algumas autoridades descreveram como um fim de semana crucial, já que a Convenção Nacional Democrata está a um mês de distância — e o partido está planejando um processo de nomeação virtual mais cedo para garantir o indicado. A pressão cresce enquanto Biden está atrás de portas fechadas em sua casa em Rehoboth Beach, onde está se isolando após testar positivo no início desta semana para o coronavírus e apresentar sintomas leves. Em uma declaração na sexta-feira, Biden disse que planejava retornar à campanha eleitoral na próxima semana.

“As apostas são altas, e a escolha é clara”, disse Biden na declaração, uma resposta ao discurso de Trump na Convenção Nacional Republicana na quinta-feira. “Juntos, venceremos.”/WP.