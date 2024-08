Duas pessoas morreram em Krov, na Alemanha, após o desabamento parcial de um hotel na noite de terça-feira, 6, e várias outras permanecem presas sob os escombros. O último andar do edifício, localizado próximo das margens do rio Mosela, desabou sobre o andar inferior por volta das 23h, informou a BBC News.

No momento do desabamento, 14 pessoas estavam dentro do hotel, disse a polícia local. Cinco pessoas conseguiram fugir ilesas, mas outras nove ficaram presas sob os escombros. As operações de resgate estão em andamento com mais de 200 equipes de serviços de emergência no local, incluindo bombeiros, policiais, equipes de cães de resgate e médicos, aponta a emissora britânica.

Uma pessoa é resgatada do hotel parcialmente desabado em Kroev, Alemanha, quarta-feira, 7 de agosto Foto: Harald Tittel/AP