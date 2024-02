KIEV -O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, demitiu o comandante das Forças Armadas do país Valeri Zaluzhni nesta quinta-feira, 8, após semanas de especulação sobre o destino do militar. A decisão leva à mudança de liderança mais significativa em Kiev desde o início da guerra, que completa dois anos neste mês.

PUBLICIDADE “Hoje foi tomada a decisão de mudar a liderança das Forças Armadas da Ucrânia”, apontou o ministro da Defesa, Rustem Umerov, em um post no Facebook. “A guerra não permanece a mesma. A guerra muda e exige mudanças”, escreveu ele. Anteriormente, Zelenski publicou uma declaração nas redes sociais afirmando que se encontrou com o general e o agradeceu pelos dois anos de defesa da Ucrânia.

Valeri Zaluzhni e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, chegaram a discordar publicamente sobre a guerra Foto: Assessoria do presidente da Ucrânia/AP

A mudança ocorre em um momento complicado para Kiev no campo de batalha, com poucos avanços na linha de frente e a possibilidade de uma redução da ajuda econômica e militar do Ocidente. Nos EUA, um pacote econômico para a Ucrânia está travado no Congresso por conta de divergências entre democratas e republicanos.

O militar liderou a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia desde o início, com ganhos no campo de batalha e também resultados decepcionantes, como a contraofensiva de Kiev, que contou com armamento fornecido pela Otan e soldados treinados pela aliança militar e não teve o sucesso esperado.

Divergências

Os atritos entre o presidente e o general aumentaram desde o início da guerra, em uma rivalidade quase sempre escondida da vista do público em meio a sucessos militares. A cisão se aprofundou após um texto publicado por Zaluzhni no ano passado questionar as esperanças ucranianas de uma possível vitória contra Moscou.

Mais recentemente, os dois discordaram publicamente sobre um plano ucraniano para recrutar 500 mil soldados para reabastecer o exército como forma de contrariar os novos ataques da Rússia na região de Donbass. Embora os ucranianos ainda apoiem o esforço ucraniano para repelir as forças russas, uma mobilização tão grande de soldados seria impopular.

Publicidade

Bombardeio russo atinge posições ucranianas em Bakhmut, Ucrânia Foto: Daniel Berehulak / NYT

As forças ucranianas têm estado na defensiva nas últimas semanas, enquanto a Rússia lança fortes ataques ao longo da linha da frente. Kiev recebeu uma notícia positiva na semana passada, quando a União Europeia aprovou um pacote de ajuda de 54 milhões de dólares que ajudará a evitar uma crise financeira ucraniana no curto prazo.

As pesquisas de opinião classificam consistentemente o presidente e o general como as figuras de maior confiança na Ucrânia durante a guerra. A elevada posição de Zaluzhni junto ao público ucraniano levou à especulação de que ele poderia ser um potencial adversário de Zelenski em futuras eleições, levando algumas pessoas no país a considerá-los como rivais políticos.

Novo comandante

Zaluzhni será substituído por Oleksandr Syrski no comando das Forças Armadas, de 58 anos.

Ele é o atual comandante das forças terrestres da Ucrânia e se destacou por liderar a defesa de Kiev no primeiro mês da guerra e depois orquestrar uma contraofensiva bem-sucedida na região nordeste de Kharkiv em 2022.

Oleksandr Syrskyi, foi apontado como o novo comandante das Forças Armadas da Ucrânia Foto: Vitalii Nosach/ EFE

Contudo, entre soldados, Syrski não é bem quisto por ser considerado por muitos como um comandante de estilo soviético que manteve as forças por muito tempo na cidade de Bakhmut, no leste, quando a Ucrânia deveria ter se retirado por conta da vantagem que as forças de Moscou tinham na ocasião./com NYT e W.Post