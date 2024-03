Suspeito de ataque na Rússia diz que iria receber R$ 27 mil e que foi contatado pelo Telegram

Um vídeo divulgado pelo portal RT News neste sábado, 23, mostra um dos supostos terroristas presos na Rússia após o ataque a uma casa de shows afirmando que receberia 500 mil rublos, cerca de US$ 5,4 mil ou R$ 27 mil, pelo massacre. Mais de 130 pessoas que assistiam ao show da banda Picnic morreram e 107 ficaram feridas durante a noite de sexta-feira, 22.

Mais cedo no sábado, os serviços de segurança da Rússia afirmaram que prenderam 11 suspeitos envolvidos, incluindo os quatro terroristas que abriram fogo na casa de shows. O massacre foi reivindicado pelo grupo afiliado do Estado Islâmico no Afeganistão, chamado Estado Islâmico da Província de Khorasan, ou ISIS-K.

No vídeo, um homem de barba declara, segundo o RT News, que esteve na Turquia antes do ataque de sexta-feira. Questionado sobre o que fez no espaço de concertos de Crocus City na noite de sexta-feira, ele respondeu: “Eu atirei... em pessoas”. Ele afirma que metade dos 500 mil rublos que haviam sido prometidos já haviam sido pagos a ele, por meio de seu cartão de débito.

Nas imagens, supostos terrorista preso após ataque diz que receberia 500 mil rublos, cerca de US$ 5,4 mil ou R$ 27 mil, pelo massacre. Foto: Reprodução via t.me/margaritasimonyan