“Nós ordenamos um inquérito”, afirmou Deepak Kumar, porta-voz da Northern Railways. Quase 50 vagões, carregados com lascas de pedra, viajaram sem maquinista a 100 km/h entre as regiões de Jammu e Caxemira para Punjab, ambass no norte do país. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o trem, de 53 vagões, atravessando estações em alta velocidade.

O incidente começou na estação de Jammu, onde o trem estava estacionado para a mudança da equipe, segundo a imprensa local. Após a saída do maquinista e de sua equipe, o trem começou a andar sozinho na ferrovia que fica em uma encosta.