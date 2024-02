As cidades também passaram por grande transformação. Esses organismos vivos, respirando através de seus habitantes, adaptam-se e moldam-se a esta nova realidade. A volta, ainda que tímida, ao escritório, desperta nossos centros urbanos de um sono forçado, reacendendo o comércio e o caos no trânsito e transporte.

O clima de retomada em todo o mundo se estabeleceu, com empresa comunicando seus executivos a mudarem para perto dos escritórios. Como equilibrar a liberdade do trabalho remoto com o trabalho presencial alguns dias na semana? Como garantir que esta nova geografia do trabalho não crie novas ilhas de isolamento? As respostas, ainda que incertas, estão sendo escritas nas escolhas diárias de empresas, trabalhadores e governantes.

A nova geografia do trabalho desafia as cidades a se reinventarem. Num futuro não tão distante, talvez, contaremos histórias sobre como foi viver essa transição, sobre as incertezas e os aprendizados que ela nos trouxe. Sobre como aprendemos a valorizar o contato humano justamente ao sermos privados dele, e sobre como as cidades, esses palcos imensos, adaptaram-se para acolher um novo tipo de protagonista: o trabalhador híbrido, que não está nem aqui nem lá, mas em todo lugar.