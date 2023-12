Bunker, porta antiexplosão e 30 banheiros: conheça a ‘fortaleza secreta’ de Zuckerberg no Havaí

Mais de 12 prédios, 30 banheiros e um bunker: Mark Zuckerberg está construindo um “quartel general” no Havaí — literalmente. De acordo com a revista americana Wired, o dono da Meta tem mais de 5,6 quilômetros quadrados em terras na ilha americana e quer erguer uma das propriedades mais caras do mundo.

Por enquanto, pode-se dizer que ainda é quase tudo mato. A propriedade de Zuckerberg no Havaí ainda tem poucas áreas construídas e se resume a uma extensão com placas de propriedade privadas e muros de pedra, que cercam o espaço. Mas, segundo revelou a Wired, que esteve nas terras de Zuckerberg e acessou documentos referentes à obra, o projeto é grande.

São cerca de 5,6 quilômetros quadrados — tamanho equivalente a 30 Maracanãs — e um valor total estimado em US$ 270 milhões. Apenas o bunker deve ter mais ou menos 464 metros quadrados. Além disso, o “quartel general” foi projetado para ter sua própria produção de energia e alimentos. Para isso, o bilionário planeja ter uma área dedicada à produção alimentícia: hortas, plantações e um tanque de água para criação de peixes e cultivo de outros produtos.

As terras ficam na ilha de Kauai, parte do arquipélago que forma o Havaí, há cerca de 200 quilômetros da capital Honolulu. Segundo documentos vistos pela Wired, foram projetados mais de 12 prédios no conjunto total da propriedade. A parte central deve ficar ao redor de duas mansões com tamanho comparável a um campo de futebol americano (mais de 5 mil metros quadrados) com elevadores e áreas de convivência, com portas construídas à prova de explosões.

Outros núcleos também vão abrigar salas de reunião, escritórios e uma cozinha de escala industrial. As duas casas vão estar conectadas por túneis subterrâneos, que também levarão ao bunker de Zuckerberg, que tem portas de ferro e concreto.

Como todo bom bilionário, o dono da Meta também planejou áreas de lazer e relaxamento para ele, sua esposa, Priscilla Chan e suas três filhas: August, Max e Aurelia. A propriedade vai contar com piscinas, hidromassagem, uma academia completa - para os treinos de jiu-jitsu de Zuckerberg - uma quadra de tênis, sauna e até casas na árvore (o projeto cita 11 unidades).

Zuckerberg adicionou diversos treinos de luta às suas atividades físicas

A construção é tão secreta, porém, que não pode nem ser discutida entre as equipes que trabalham na propriedade: todos tiveram que assinar um documento com cláusulas que incluíam demissão caso fotos ou vídeos da obra fossem publicadas nas redes sociais ou vazadas para veículos de imprensa. De acordo com a revista americana Wired, um ex-funcionário da propriedade afirmou que viu colegas serem demitidos por tirarem fotos de partes da construção.

Câmeras de segurança e um forte esquema de equipes de guarda também fazem parte do projeto para evitar espiões e curiosos. Um dos documentos afirma que, para um dos menores prédios da propriedade, estão previstas 20 câmeras de atividade em tempo real.

“A única outra ocasião em que se vê isso é quando se trata de instalações militares seguras”, afirmou para a Wired um funcionário do setor de construção local afiliado ao local. “É muito raro que um projeto privado tenha um NDA associado a ele.”