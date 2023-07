Coach digital: como usar a IA para definir e organizar metas de vida

THE NEW YORK TIMES - Depois de usar inteligência artificial (IA) para buscar informações, gerar textos e criar imagens, descobrimos que ela pode fazer algo mais ambicioso: nos ajudar a definir metas e organizar nossas vidas para alcançá-las. Chatbots como o ChatGPT e o Bard são muito bons de verdade com essas tarefas e é possível guiá-los para que criem um plano de ação e ajude você a criar novos hábitos, incluindo adicionar seus objetivos ao seu calendário e à sua lista de tarefas.

Para começar, escolha um objetivo. Caso tenha em mente um livro de autoajuda com conselhos pertinentes por perto, isso também ajuda. Por exemplo, digamos que você queira correr uma maratona e acabou de ler “Slow AF Run Club: The Ultimate Guide for Anyone Who Wants to Run” (Clube de Corrida das Tartarugas: o melhor guia para qualquer pessoa que queira começar a correr, em tradução livre).

Agora escolha um chatbot. Vou usar o ChatGPT da OpenAI para este exemplo com a navegação na web ativada nas configurações, pois trata-se de um livro recém-lançado. Em seguida, teste este comando, que adaptei do PromptHero, um banco de dados de comandos para o ChatGPT que tem ajudado as pessoas:

“Quero que você atue como um life coach. Vou dar algumas informações da minha realidade e dos meus objetivos e o seu trabalho será criar estratégias que possam me ajudar a tomar decisões melhores e a alcançar esses objetivos. Isso pode implicar em oferecer conselhos sobre vários temas, como a criação de planos para ter sucesso ou lidar com sentimentos difíceis. O meu primeiro pedido é: o meu objetivo atual é correr uma maratona. Elabore um plano de três meses usando os princípios do livro ‘Slow AF Run Club’.

O ChatGPT pode explicar a premissa do livro – que qualquer pessoa, independentemente do tipo de corpo e aptidão física, pode treinar no seu próprio ritmo para se tornar um corredor – e montar um treino usando os princípios do livro.

No primeiro mês, por exemplo, o chatbot pode aconselhá-lo a começar com quatro caminhadas de 30 minutos por semana apenas para se acostumar com a atividade física. Depois, no segundo mês, dirá para manter essa frequência, mas começar a incluir alguns trotes. No terceiro mês, ele dirá para você focar nos trotes e aumentar o tempo de atividade física para 45 minutos.

Continua após a publicidade

Construindo hábitos

O próximo passo é pegar essas sugestões e transformá-las em hábitos. Você poderia inserir manualmente os exercícios em seu calendário, mas qual a graça disso? No ChatGPT, usando um plug-in de ferramenta de automação chamada Zapier, você pode conectar o chatbot ao seu Google Agenda e solicitar que ele insira automaticamente essas recomendações de exercícios ao seu calendário para você. (Atualmente, apenas assinantes que pagam US$ 20 por mês pelo ChatGPT Plus podem usar plug-ins).

IA pode ajudar a construir hábitos como corridas e caminhadas diárias Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

Depois de conectar o Zapier ao ChatGPT, vá até o menu de ações Open AI do Zapier e clique em “adicionar uma nova ação”. Para a ação, digite “Google Agenda: adicionar evento rápido”. Siga as etapas para conectar sua conta do Google Agenda e clique em “Ativar ação”.

Feito isso, volte para o ChatGPT. Com o plug-in do Zapier selecionado, insira novamente o comando pedindo para o bot ser seu life coach. Agora, depois que o bot terminar de montar seu treino, digite “adicionar cada treino ao meu calendário”.

Daqui em diante, o bot levará em consideração o seu treino e seguirá automaticamente as orientações dele para adicionar cada programação de exercícios ao seu calendário. Quando chegar o momento de aumentar a duração das corridas, os eventos no calendário serão alterados automaticamente.

Mas, se você for do tipo que prefere listas de tarefas, essa é uma configuração ainda mais fácil. Basta dizer ao seu bot life coach que você vai compartilhar suas tarefas regularmente e que deseja que ele adicione esses exercícios à sua lista de acordo com o cronograma proposto.

Continua após a publicidade

Por exemplo, eu disse ao meu life coach que esta semana precisava fazer o rodízio dos pneus do carro, entrar em contato com o plano de saúde para fazer uma reclamação, escrever a newsletter desta semana, comprar brócolis e agendar telefonemas com empresas. Ele distribuiu automaticamente essas tarefas ao longo de uma semana e adicionou as caminhadas de 30 minutos.

Teste esse passo a passo com qualquer um dos seus objetivos de vida – como economizar dinheiro para comprar uma casa ou se preparar para conseguir uma promoção no trabalho. Um pouco de automação pode transformar conselhos vagos em um plano de ação.

Depois de pedir um treino de corrida, disse ao meu life coach que estava acima do peso e tinha ficado fora de forma após a pandemia. O chatbot lembrou-me de que, com base nos princípios do livro, o objetivo é correr uma maratona, não perder peso, e ter prazer no processo de perder a vergonha de correr. Ele me encorajou a participar de uma comunidade de corredores, na vida real ou no mundo online, como no Reddit ou no app Strava. Pareceu um bom conselho. /TRADUÇÃO ROMINA CÁCIA