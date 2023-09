Bill Gates enfureceu Elon Musk por apostar US$ 500 milhões contra a Tesla: ‘Pura hipocrisia’

Homens mais ricos do mundo, Elon Musk e Bill Gates tentaram unir os bilhões de dólares em conta corrente para decidir estratégias de filantropia, um dos temas preferidos do cofundador da Microsoft. Mas o novo dono do Twitter desistiu da parceria ao descobrir que, pouco antes, o pai do Windows havia feito um desinvestimento na Tesla, montadora de carros elétricos criada por Musk, da ordem de US$ 500 milhões.

Os detalhes dessa troca de farpas, realizadas entre março e abril de 2022, foram revelados por uma nova biografia sobre Elon Musk, escrita pelo jornalista americano Walter Isaacson, autor de biografias sobre Steve Jobs e Leonardo da Vinci. O livro está planejado para chegar às lojas de todo o mundo no próximo dia 12, publicado pela Ed. Intrínseca no Brasil a partir de R$ 70.

Nesta sexta-feira, 8, o Estadão publica um excerto inédito da obra. Leia na íntegra aqui.

Enquanto tentavam acertar detalhes de ações conjuntas de filantropia, Musk aproveitou o contato para tentar entender o que levou Gates a vender a descoberto milhões de dólares em ações da Tesla, apostando que os papéis da montadora iriam desvalorizar e, com isso, ganharia dinheiro.

“Você continua apostando meio bilhão de dólares contra a Tesla?”, escreveu Musk para o cofundador da Microsoft em meados de abril de 2022. Em resposta, Gates tentou se esquivar, dizendo que preferia tratar de filantropia.

“Lamento. Não posso levar a sério a sua filantropia sobre clima se você está apostando tão alto assim contra a Tesla, a empresa que mais trabalha para resolver a questão climática”, escreveu Musk a Gates por mensagem, diz a biografia.

Por volta da mesma época, Musk foi ao Twitter publicar uma fotografia de Bill Gates, onde o bilionário aparece com uma barriga saliente, e escreveu: “Caso você precise acabar rapidinho com uma ereção”.

Grimes: ‘Competição para ver quem tem o pinto maior’

Em entrevista posterior ao biógrafo Walter Isaacson, Elon Musk relembrou a confusão: “Como alguém pode dizer que é apaixonado pela luta contra as mudanças climáticas e aí fazer algo que reduzia o investimento total na empresa que mais estava fazendo algo nessa direção? É pura hipocrisia. Por que ganhar dinheiro com o fracasso de uma empresa automotiva de energia sustentável?”.

Também ao biógrafo de Musk, Gates tentou colocar panos quentes e amenizar a questão: “Eu pedi desculpa. Quando ficou sabendo que eu tinha feito venda a descoberto, ele foi supergrosseiro comigo, mas ele é supergrosseiro com muita gente, então não dá para levar muito para o lado pessoal.”

Foi a artista canadense Grimes, ex-namorada de Musk e mãe de dois de seus filhos, quem resumiu a questão ao livro: “Acho que é meio que uma competição para ver quem tem o pinto maior”.