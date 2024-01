‘Geração GPT’: o que jovens realmente pensam sobre inteligência artificial

THE WASHINGTON POST - Um ano após o boom da inteligência artificial (IA) que começou com o ChatGPT, não faltam previsões ousadas sobre como a tecnologia mudará nossas vidas. Independentemente de como a IA se desenvolver, os jovens sentirão o maior impacto. A geração do GPT está sendo bombardeada com declarações sobre como a IA moldará suas vidas, desde a educação até o entretenimento, mas suas vozes geralmente não estão presentes na conversa.

Assim, o Washington Post conversou com algumas pessoas dessa geração para perguntar como elas veem a IA moldando seu futuro.

O que a geração Z acha das IAs generativas como ChatGPT? Foto: REUTERS / REUTERS

Sarah Chieng, 22

Sarah Chieng, 22, tinha tudo planejado. Graduada no MIT, ela se mudaria para Nova York, EUA, depois de se formar, moraria perto de amigos e desfrutaria das armadilhas de um emprego de quase US$ 400 mil por ano. Mas uma coisa a incomodava: ela não iria mudar o mundo com aquele emprego na área financeira. Em vez disso, Chieng disse que sabia que tipo de trabalho mudaria: inteligência artificial.

Após a formatura, ela escreveu um longo bilhete para seus pais contando-lhes seu novo plano. Ela estaria recusou a lucrativa oferta de emprego em Nova York na esperança de encontrar um emprego na área de IA.

Ela aterrissou em São Francisco, onde conseguiu um contrato de curto prazo para trabalhar em uma empresa que estava construindo um mecanismo de busca com IA.

Continua após a publicidade

Embora esteja ganhando muito menos em seu atual cargo de tempo integral na empresa do que ganharia em seu emprego na área financeira, Chieng diz que sente que está fazendo a coisa certa. Como os mecanismos de busca são a forma como as pessoas obtêm informações, ela encontra poder em seu trabalho. “Eu me dei a chance de fazer algo realmente impactante.”

Hannah Minnix, 21

Este ano, as conversas sobre IA começaram a tomar conta das aulas de Hannah Minnix, 21 anos, estudante de arte da Virginia Commonwealth University, em Richmond, EUA. Ele não tinha pensado muito sobre a tecnologia antes, mas o advento de ferramentas de IA generativas, como o DALL-E, da OpenAI, que pode criar imagens com base em instruções simples, tornou a tecnologia subitamente relevante para ela e seus colegas de classe.

“Muitas pessoas estão usando-a como uma ferramenta e eu tenho muitos colegas que detestam a ideia”, disse Minnix.

Para Minnix, que diz que o principal objetivo de sua arte é contar uma história, o uso da IA rouba dos artistas seu próprio potencial. A arte com IA a inspirou a usar novas cores, mas, de modo geral, ela acha que a maioria das imagens é confusa e menos interessante.

“Não odeio a IA, não acho que ela esteja destruindo o mundo da arte”, disse ela. “Muitas pessoas a usam como uma ferramenta para criar mais arte, mas acho que ela diminui a profundidade emocional que elas poderiam ter.”

Sathvik Redrouthu, 18

Continua após a publicidade

Sathvik Redrouthu está passando seus dias no ensino médio tentando tornar a inteligência artificial favorável ao clima. Redrouthu, aluno do último ano da Thomas Jefferson High School for Science and Technology, na Virgínia, EUA, disse que o boom da IA é alimentado por chips de computação de alta potência, mas essas matérias-primas consomem grandes quantidades de eletricidade.

Isso inspirou o jovem de 18 anos e alguns de seus colegas de classe a criar chips de computador alimentados por luz, que é mais eficiente em termos de energia. Eles discutiram seu protótipo com vários líderes proeminentes de IA, como Sam Altman, da OpenAI, disse Redrouthu.

Redrouthu e seus amigos receberam US$ 50 mil em financiamento de um fundo de capital de risco apoiado por Peter Thiel.

Ele disse que se candidatou à faculdade, mas está muito concentrado em seus negócios. Ele sabe que o tempo que não for dedicado ao trabalho em sua empresa pode significar a ruína de sua startup.

“Muitos dos problemas com IA são tão importantes que há muitas pessoas que estão tentando resolvê-los”, disse ele. “Portanto, se passarmos muito tempo fazendo outra coisa, teremos um concorrente que resolverá os problemas antes de nós.”

Jessica Zimny, 20

Jessica Zimny, 20 anos, não é muito habilidosa em IA. Mas seu professor de ciências políticas não concorda.

Continua após a publicidade

Estudante da Midwestern State University em Wichita Falls, Texas, EUA, Zimny entregou uma redação curta de 302 palavras para um curso de verão. Quando o software o identificou como 67% escrito por IA, seu professor prontamente lhe deu um zero.

Zimny, 20 anos, implorou ao professor, ao chefe do departamento de ciências políticas da escola e a um reitor da universidade que reconsiderassem sua nota - sem sucesso.

Para garantir que tenha provas de que não trapaceou, Zimny diz que agora grava vídeos de sua tela enquanto faz a lição de casa. Ela não está animada por ser uma estudante na era do ChatGPT.

“Sou uma artista”, disse ela. “Não gosto da ideia de que as pessoas pensem que meu trabalho é copiado ou que eu não faço minhas próprias coisas originalmente.”

Com a praticidade no acesso à IAs generativas, ChatGPT se tornou comum na geração z Foto: Reprodução/ChatGPT

Rafael Perez, 18

Rafael Perez, 18 anos, sentia-se um estranho em sua aula de ciência da computação na Lowell High School, uma escola em São Francisco, EUA, porque só começou a programar quando estava no segundo ano. Assim, Perez, cujos pais são da Nicarágua, inscreveu-se em aulas de Python, JavaScript e design de jogos.

Continua após a publicidade

Para Perez, descobrir o ChatGPT quando estava no último ano do ensino médio foi uma porta de entrada para a IA. Na Universidade da Califórnia em Irvine, ele ficou intrigado com a informática, uma área de especialização que analisa a interseção entre a IA e o mundo, como a implantação da tecnologia na área da saúde ou da educação.

Sem o ChatGPT, “eu provavelmente teria me dedicado à engenharia da ciência da computação”, disse Perez.

A parte matemática pesada das aulas de engenharia poderia ser alienante e fazer com que ele se sentisse inadequado para a área, apesar de sua habilidade natural para desenvolver jogos e aplicativos. O ChatGPT, por outro lado, fez com que Perez tivesse certeza de que a IA acabaria afetando a vida de todos de uma forma mais acolhedora do que o código. “É uma marca para todos nós”, disse ele.

Okezue Bell, 17

Quando era estudante do ensino médio, Okezue Bell, 17, estava fascinado com o aprendizado de máquina, mas preocupado com o possível impacto negativo da tecnologia que ele queria criar. Mas quando uma câmera de detecção de alunos apresentou defeito e o impediu de fazer um teste, Bell começou a dedicar mais tempo ao trabalho com IA responsável.

Quando o ChatGPT foi lançado, Bell decidiu incorporá-lo aos workshops online regulares que organizava em lugares como Nigéria e Zâmbia, onde os alunos estavam estudando para os exames nacionais, disse ele. Usando testes da startup de educação online Udemy, os alunos pareceram melhorar em matemática e ciências, disse Bell. Em workshops nos EUA, ele usou o ChatGPT para ajudar os alunos a aprender sobre saúde menstrual e mudanças climáticas, tópicos que não estavam necessariamente disponíveis para eles, disse ele.

Com o frenesi em torno da IA generativa, Bell não organiza um workshop há algum tempo, mas espera fazê-lo novamente em breve. “Uma das maiores belezas foi ver como parecia mágico para os alunos o fato de poderem fazer uma pergunta repetidamente de diferentes maneiras e obter explicações adequadas ao seu processo de pensamento”, disse ele.

Continua após a publicidade

Sneha Revanur, 19

A conversa à mesa de jantar na casa de Sneha Revanur era animada quando ela estava crescendo. Sua família morava em San Jose, a maior cidade do Vale do Silício. Seus pais trabalhavam na área de tecnologia e sua irmã, que estudou ciência da computação e seu uso para o bem social, agora trabalha como chefe de IA em uma startup que desenvolve ferramentas baseadas em IA para pesquisar e resumir documentos. Quando Revanur se desiludiu com a ideia de trabalhar em tecnologia e decidiu lutar contra o preconceito algorítmico, pegou todos de surpresa.

“Temos muitas piadas sobre como ela está construindo a IA e eu estou trazendo a burocracia”, disse Revanur, que fundou a organização sem fins lucrativos Encode Justice, liderada por jovens, em seu segundo ano do ensino médio.

No início, os pais de Revanur temiam que seu interesse pelo ativismo em relação aos riscos da tecnologia a deixasse “marcada como uma ludita”, disse Revanur.

Em vez disso, o ceticismo em relação à Encode Justice ajudou Revanur a se preparar para um turbilhão de debates sobre políticas de IA no Capitólio, onde ela trabalhou como estagiária no Center for AI and Digital Policy e representou a Encode Justice em reuniões de alto nível com pessoas como o vice-presidente Harris.

A primeira campanha de Revanur ajudou a se opor a uma lei na Califórnia, que buscava substituir a fiança em dinheiro por um algoritmo de avaliação de risco que comprovadamente discriminava os negros. Alguns duvidaram da campanha, pois consideravam o software uma ferramenta eficiente que poderia melhorar a capacidade de juízes humanos tendenciosos.

Quando Revanur fala em painéis sobre políticas de IA, os especialistas ainda argumentam que o aumento da eficiência da tecnologia é melhor do que o status quo, independentemente dos riscos.

Continua após a publicidade

“Conversei com muitas pessoas que acham que o que estou fazendo é ótimo. Mas, no final das contas, isso está desacelerando a inovação que vai melhorar drasticamente a condição humana”, disse ela. “São muitas das mesmas coisas que eu ouvi quando estava começando.”

Revanur agora viu em primeira mão como o fato de ter mais jovens na sala ajudou os legisladores a ver questões como a vigilância digital nas escolas como um problema concreto.

“Mesmo que as pessoas que estão construindo isso hoje não sintam necessariamente o seu impacto, é a nossa geração que vai sofrer o impacto”, disse ela.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.