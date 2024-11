Geração Z teme ser substituída por IA no trabalho, enquanto seus chefes estão tranquilos; entenda

A primeira geração a crescer com a internet quer que todos tenham calma. A geração Z (nascidos entre 1995 e 2010), ciente da rapidez com que as inovações mais recentes da tecnologia podem sair do controle, sente ansiedade quando se trata de inteligência artificial (IA).

62% deles acredita que a IA poderá substituir seus empregos na próxima década, de acordo com pesquisas recentes com 1.180 adultos empregados nos EUA e 393 executivos no Reino Unido, realizadas pela General Assembly, um provedor de educação tecnológica.

Mais da metade da geração Z acredita que as IAs poderão substituir seus empregos no futuro Foto: Metro Hopper/Adobe

Acontece que, enquanto as gerações mais jovens e mais vulneráveis estão tremendo de medo, a maioria dos CEOs não está nem aí. Apenas 6% dos diretores e executivos de nível de vice-presidentes acreditam que a IA representa uma ameaça ao seu trabalho, de acordo com os resultados da pesquisa.

Ansiedade x serenidade

PUBLICIDADE É provável que os trabalhadores menos experientes estejam se sentindo mais ameaçados do que os executivos porque têm menos poder de influência e decisão, inclusive quando se trata de demissões e de como a IA afeta suas empresas em geral. No ano passado, muitos CEOs se mostraram mais do que dispostos a usar a IA como atalho para reduzir o número de funcionários. De maio do ano passado a fevereiro deste ano, mais de 4.600 cortes de empregos foram feitos nos EUA em nome da IA, de acordo com um relatório da Challenger, Gray & Christmas, embora o vice-presidente sênior da empresa de recolocação tenha dito à Bloomberg que esse número está subestimado.

Publicidade

A geração Z também pode estar mais ansiosa devido ao início de sua carreira. A natureza geralmente corretiva de muitos empregos juniores torna essa geração mais vulnerável a mudanças, de acordo com Lupe Colangelo, diretora de engajamento de ex-alunos e parcerias com empregadores da General Assembly.

“A IA é capaz de executar muitas das tarefas repetitivas e de baixo nível que normalmente eram realizadas por trabalhadores iniciantes”, escreveu ela em uma declaração à Fortune. “É compreensível que as gerações mais jovens estejam preocupadas com isso. Executivos e gerentes experientes, por outro lado, trazem anos de experiência e contexto para a mesa que a IA não consegue replicar - pelo menos não ainda.”

A geração Z pode estar mais ansiosa sobre esse assunto porque suas carreiras ainda estão começando. O caráter geralmente preparatório de muitos cargos de nível inicial torna esta geração mais vulnerável a transformações, segundo Lupe Colangelo, diretora de engajamento de ex-alunos e parcerias com empregadores na General Assembly.

“A IA é capaz de executar muitas das tarefas repetitivas e de baixo nível que normalmente eram realizadas por trabalhadores iniciantes”, escreveu ela em uma declaração à Fortune. “É compreensível que as gerações mais jovens estejam preocupadas com isso. Executivos e gerentes experientes, por outro lado, trazem anos de experiência e contexto para a mesa que a IA não consegue replicar - pelo menos não ainda.”

O CEO bilionário da Nvidia, Jensen Huang, concordou com essa afirmação. Quando perguntado na Cúpula de IA da Nvidia em outubro se ele achava que a IA poderia substituir seu trabalho, ele disse “definitivamente não”. Sugerindo que a IA pode fazer de 20% a 50% do trabalho de uma pessoa, ele sugeriu que “a pessoa que usar a IA para automatizar esses 20% vai ficar com seu emprego”.

Publicidade

Explicando que a geração Z traz “uma perspectiva única para o local de trabalho que não deve ser desconsiderada”, Lupe acrescentou que os empregadores estão reclamando da falta de habilidades interpessoais dessa geração em relação à comunicação e ao gerenciamento de tempo. Essas habilidades sociais se tornam ainda mais importantes à medida que a IA automatiza mais o trabalho independente, acrescentou ela.

PUBLICIDADE As gerações mais jovens tendem a ser as mais preocupadas com a possibilidade da IA interferir em suas funções. Metade dos millennials (nascidos entre 1980 e 1995) acha que há pelo menos alguma chance de a IA substituir sua função, em comparação com 44% da geração X e apenas 24% dos baby boomers (nascidos entre 1946 e 1964), de acordo com dados enviados à Fortune. Mesmo que os baby boomers não estejam preocupados consigo mesmos, eles têm a responsabilidade de dar uma mãozinha para o futuro, acredita Lupe. “Com a IA assumindo mais trabalhos de nível inicial, os empregadores têm uma responsabilidade maior de treinar a próxima geração”, disse ela. “As empresas precisam oferecer a eles um caminho para a porta de entrada.” “Os empregadores simplesmente não podem se afastar de uma geração inteira”, acrescentou ela, argumentando que precisam ajudar a desenvolver as habilidades que desejam no atual grupo de talentos. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

Publicidade

c.2024 Fortune Media IP Limited

Distribuído por The New York Times Licensing Group