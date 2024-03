iOS 18: próxima versão do sistema do iPhone poderá ganhar novo jeito de organizar apps

O novo sistema operacional do iPhone, o iOS 18, poderá permitir que os usuários personalizem a tela de início do iPhone da forma que quiserem, podendo organizar os aplicativos mais livremente, assim como já é possível no Android.

iOS 18 pode permitir que usuários organizem os ícone das tela inicial da forma que quiserem Foto: Loren Elliott/Reuters

Atualmente, não é possível posicionar os ícones aleatoriamente na tela do celular Apple - o iPhone cobre automaticamente qualquer espaço livre, alinhando os apps conforme a ordem em que aparecem. De acordo com o jornalista Mark Gurman da Bloomberg, isso vai mudar e os apps poderão até ser posicionados de forma mais “desorganizada”. A atualização deve ser anunciada em 10 de junho na conferência anual de desenvolvedores, WWDC.

PUBLICIDADE No entanto, mesmo com a maior liberdade, a Apple vai continuar mantendo o formato de linhas e colunas para posicionar os apps. Atualmente, para driblar a rigidez do iOS, muitos usuários criam widgets em branco ou transparentes para posicionar onde querem deixar o espaço livre, impedindo que o aparelho instale os apps automaticamente.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani