Entrevista com Kate Conger e Ryan Mac Autores do livro "Limite de Caracteres: Como Elon Musk destruiu o Twitter"

Já são mais de 30 dias de bloqueio do X no Brasil. Esse é um retrato da nova fase da rede social que, desde que foi comprada por Elon Musk, tem reduzido a moderação de conteúdo e dado espaço para desinformação e discursos agressivos. A história de como os últimos dois anos foram de mudanças significativas na essência do X está no livro “Limite de Caracteres: Como Elon Musk destruiu o Twitter”, escrito pelos jornalistas do The New York Times Kate Conger e Ryan Mac. Lançado no Brasil nesta segunda, 7, pela editora Todavia, a obra traz os bastidores da companhia pela visão de quem trabalhava lá dentro.

Em entrevista ao Estadão, os autores contam como foi a criação do livro e fazem uma análise sobre o comportamento de Musk diante do bloqueio do X no Brasil e o embate do bilionário com a justiça brasileira. Para eles, a lealdade de Musk a Bolsonaro é um dos motivos pelos quais Musk resistiu tanto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

“Nós debatemos se íamos incluir ou não muitas das coisas do Brasil no livro. E estou feliz por termos incluído porque elas prenunciavam muita coisa do futuro”, afirmou Mac ao Estadão.