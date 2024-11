Não a homens e a filhos: veja o movimento que ganhou atenção em redes sociais após vitória de Trump

Para algumas mulheres nos Estados Unidos, a eleição de terça-feira, 5, foi um referendo sobre os direitos das mulheres, com a liberdade reprodutiva. Assim, com a vitória de Donald Trump - que foi considerado responsável por abuso sexual e que alardeou seu papel na derrubada do caso Roe v. Wade - na presidência, algumas mulheres dizem que estão se voltando para um movimento feminista coreano radical que rejeita os homens para reconquistar um senso de autonomia.

PUBLICIDADE O movimento 4B, uma vertente alternativa do feminismo coreano, chamou a atenção de jovens americanas no Instagram e no TikTok nos últimos dias, com usuárias enaltecendo os benefícios de seus quatro “nãos” - não fazer sexo, não namorar, não casar com homens e não ter filhos. No Google, as pesquisas relacionadas ao 4B aumentaram nas horas seguintes aos resultados das eleições nos EUA. Veja mais sobre o movimento e como ele está despertando interesse nos Estados Unidos.

Apoiadores da vice-presidente Kamala Harris se abraçam na quarta-feira enquanto ela faz um discurso de concessão na Universidade de Howard Foto: undefined / undefined

O que é o movimento 4B e como ele começou?

O 4B é um movimento feminista amorfo e online da Coreia do Sul que se enraizou nas redes sociais em meados e no final da década de 2010, em um momento em que o país passava por uma conscientização sobre a violência contra as mulheres e outras questões de igualdade de gênero.

É chamado de movimento 4B porque “B” é uma forma de abreviação para a palavra “não” em coreano. “Bi-hone”, por exemplo, é a abreviação de ‘sem casamento’ ou ‘voluntariamente solteira’.

Em 2016, o assassinato de uma mulher de 23 anos em um banheiro público da movimentada estação de Gangnam, em Seul, chamou a atenção para as questões femininas em todo o país, dando vida a um movimento ativista de anos centrado nos direitos das mulheres em uma sociedade amplamente dominada pelos homens. O agressor, um homem de 34 anos, teria dito que cometeu o assassinato porque as mulheres “sempre o ignoraram”.

Em 2018, o movimento #MeToo nos Estados Unidos chegou à Coreia do Sul, gerando protestos e acusações de má conduta sexual contra homens de destaque na sociedade. Na mesma época, outro movimento digital chamado “Escape the Corset” (Fuja do Espartilho) inspirou muitas mulheres jovens a cortar o cabelo curto, vestir-se de forma andrógina e destruir suas paletas de maquiagem nas redes sociais como uma rejeição à cultura consumista e ao olhar masculino.

Alguns podem considerar o 4B um desdobramento do #MeToo ou de outros movimentos feministas daquele período, de acordo com Sunyoung Park, professora associada de línguas e culturas do Leste Asiático e estudos de gênero e sexualidade na Universidade do Sul da Califórnia, em Dornsife.

“Ela vem da experiência da vida cotidiana de mulheres jovens”, disse ela. “Foi além da hashtag e da rede social e está nas manchetes dos jornais porque homens conservadores, intelectuais do sexo masculino, estão reagindo a ela”, acrescentou.

Kim disse que as mulheres jovens - “a geração do Instagram” - tendem a ser o principal grupo demográfico por trás do 4B e do Escape the Corset, que ela descreveu como uma onda digitalmente nativa de “resistência individualizada” em vez de um movimento altamente organizado.

“Não é como se alguém saísse e organizasse um grupo e dissesse: ‘Ok, agora estamos promovendo o 4B’”, diz ela.

PUBLICIDADE Tanto o movimento 4B quanto o feminismo de forma mais ampla são tópicos altamente polarizadores na Coreia do Sul, uma nação com a maior diferença salarial entre gêneros na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico e a menor taxa de natalidade do mundo. Na campanha eleitoral, o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol - que foi descrito na mídia local como um Trump sul-coreano e que venceu em parte devido a um voto decisivo de jovens eleitores do sexo masculino -, alimentou as divisões de gênero ao prometer abolir o Ministério da Igualdade de Gênero e Família, uma medida condenada por grupos de mulheres. “O movimento 4B surgiu na Coreia do Sul antes disso, mas agora foi intensificado porque Yoon Suk Yeol fez das mulheres bode expiatório”, diz Park. “As feministas estão reagindo a certos acontecimentos políticos.” O 4B tem sido elogiado por sua luta renegada contra o patriarcado, mas também tem sido criticado por ser muito radical.

Interesse nos EUA

Embora para alguns os princípios do 4B possam parecer radicais, para Michaela Thomas, uma artista de 21 anos que vive na Geórgia (EUA), o 4B é simplesmente uma forma de “mostrar às pessoas que as ações têm consequências”. Michaela tomou conhecimento do 4B online há mais ou menos um ano, disz ela, e atribui o recente aumento de interesse ao fato de os homens jovens votarem em candidatos republicanos.

“Os homens jovens esperam sexo, mas também querem que não tenhamos acesso ao aborto. Eles não podem ter as duas coisas”, diz ela, referindo-se à postura antiaborto de muitos líderes republicanos. “As mulheres jovens não querem ter intimidade com homens que não lutam pelos direitos das mulheres; isso mostra que eles não nos respeitam”, acrescentou.

Dados da pesquisa de boca-de-urna mostram que 55% dos homens votaram em Trump na eleição de terça-feira, enquanto 53% das mulheres votaram na vice-presidente Kamala Harris. Sunyoung, professora da USC, diz que, embora na Coreia do Sul as disparidades econômicas tenham impulsionado o movimento 4B, nos Estados Unidos parece ser mais o "conflito político e a divisão entre os gêneros que está dando impulso ao 4B". "Trump estava apelando explicitamente para os eleitores homens jovens" durante sua campanha, disse. Enquanto isso, "as mulheres americanas veem que os homens jovens estão votando nesse candidato conservador que está ameaçando sua autonomia corporal". Nas horas que se seguiram à vitória de Trump, as mulheres jovens passaram a compartilhar nas mídias sociais postagens que desmembravam o movimento 4B. Como conceito, as "greves sexuais" remontam pelo menos à antiga peça grega "Lysistrata", na qual as mulheres juraram não fazer sexo para protestar contra a Guerra do Peloponeso. Nos Estados Unidos, a cantora Janelle Monáe sugeriu uma greve em 2017. A atriz Julia Fox disse que está celibatária há mais de dois anos em resposta à derrubada de Roe. Breanne Fahs, professora de estudos sobre mulheres e gênero na Universidade Estadual do Arizona, disse que, após a eleição, "as mulheres jovens não confiam que seus direitos reprodutivos estejam garantidos e, por isso, estão se voltando para novas formas de afirmar sua agência e recuperar o senso de controle sobre seus corpos".

Publicidade

Ela observou que o 4B está “em toda parte” no momento e apontou uma série de desafios enfrentados pelas mulheres, como as pressões nos relacionamentos pessoais “para acomodar os desejos e as fantasias dos homens” e questões mais amplas, como o aumento da misoginia.

“Não deveríamos nos surpreender quando esses tipos de colisões catastróficas produzem nas mulheres uma recusa geral em seguir os papéis tradicionais de gênero”, disse ela.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial.