Com a correria do final de ano, muitas vezes nos vemos atolados com a lista de afazeres natalinos, mas a boa notícia é que a inteligência artificial (IA) pode ser a chave para simplificar esses preparativos. No ano em que a tecnologia rompeu a bolha, você pode usá-la não apenas como ferramenta para organizar afazeres, mas também como fonte de ideias para tornar a data ainda mais legal.

Confira a seguir como é possível usar IA, e o ChatGPT, para te ajudar com os preparativos de Natal.

Lista de presentes de Natal

Escolher presentes nem sempre é tarefa fácil, ainda mais quando não se conhece muito a pessoa que vai presentear, mas, para isso, o ChatGPT pode ajudar.

Para usar o chatbot, basta ir no site ou no aplicativo do programa e clicar em Acessar. Depois, é só enviar um comando na barra de conversa do chat. Para testar essa habilidade do ChatGPT, pedi para ele “Dê 5 sugestões de presente de natal para um garoto de 12 anos de idade que gosta de carros e de videogame”.

Em resposta, o chatbot indicou cinco itens que posso presentear o garoto do exemplo: “Claro! Aqui estão cinco sugestões de presentes de Natal para um garoto de 12 anos que gosta de carros e videogames:

Jogo de Corrida de Última Geração: Um jogo de corrida para o console de videogame que ele possui, como “Forza Horizon” ou “Gran Turismo”, pode ser uma ótima escolha. Esses jogos oferecem gráficos realistas e uma variedade de carros e pistas para explorar.

Modelo de Carro para Montar: Um kit de montagem de um carro famoso, como um Mustang ou um Lamborghini, pode ser um presente divertido e educativo. Ele terá a oportunidade de construir e personalizar seu próprio modelo de carro.

Volante de Simulação de Corrida: Para tornar a experiência dos jogos de corrida mais imersiva, um volante de simulação com pedais pode ser um excelente presente. Ele proporciona uma sensação mais realista de dirigir um carro.

Livro ou Revista sobre Carros: Um livro ou revista com informações e imagens de diferentes tipos de carros, desde clássicos até os mais modernos supercarros, pode ser interessante para um jovem entusiasta de carros.

Visita a um Evento ou Museu de Carros: Se possível, uma visita a um evento de carros, como uma corrida ou um show de carros clássicos, ou a um museu de carros pode ser uma experiência memorável e educativa.

Estas são ideias que combinam os interesses dele por carros e videogames, oferecendo tanto entretenimento quanto oportunidades educativas.”

A principal dica na hora de pedir ajuda com presentes é tentar descrever da melhor forma possível a pessoa que você pretende presentear. E se as primeiras sugestões não agradaram, vale continuar a conversa com a máquinas para mais ideias.

Séries e filmes natalinos

Essa também é a época do ano em que assistir filmes e séries natalinas pode ser um ótimo programa em família. E o ChatGPT consegue ajudar com isso também.

No site do chatbot, basta pedir ao programa que “Indique filmes e séries de Natal”. Após enviar o comando, o ChatGPT respondeu: “Filmes de Natal

Esqueceram de Mim (Home Alone) - Uma comédia clássica onde um garoto é acidentalmente deixado para trás quando sua família sai para as férias de Natal.

O Grinch (How the Grinch Stole Christmas) - Baseado no livro de Dr. Seuss, conta a história de um personagem rabugento que tenta acabar com o Natal.

O Amor Não Tira Férias (The Holiday) - Uma comédia romântica onde duas mulheres trocam de casas durante as férias e encontram o amor.

Um Duende em Nova York (Elf) - A história de um homem que foi criado como um duende no Polo Norte e vai para Nova York em busca de sua verdadeira identidade.

A Felicidade Não se Compra (It’s a Wonderful Life) - Um clássico atemporal que mostra a vida de um homem frustrado que ganha uma nova perspectiva sobre a vida no Natal.

Séries de Natal

Dash & Lily - Uma série romântica que se passa no período natalino em Nova York, centrada em um caderno de desafios que conecta dois jovens.

Natal em 3 por 4 (Holiday Home Makeover with Mr. Christmas) - Um reality show onde um especialista em decoração natalina ajuda famílias a transformarem suas casas para o Natal.

Sugar Rush: Natal (Sugar Rush Christmas) - Uma competição culinária onde confeiteiros disputam para criar as melhores sobremesas temáticas de Natal.

O Mundo Sombrio de Sabrina: Um Conto de Inverno - Um episódio especial de Natal da série, com elementos sobrenaturais e um toque gótico.

Natal com Dolly Parton (Dolly Parton’s Christmas on the Square) - Uma série musical natalina com a icônica Dolly Parton.

Essas são algumas sugestões para entrar no clima natalino com filmes e séries. Aproveite! 🎄✨”

Vale reforçar que se o usuário for assinante de alguma plataforma de streaming, é possível pedir à IA que indique séries e filmes natalinos que estejam disponíveis nela.

Criar cartões de Natal personalizados

Que o ChatGPT é bom criando textos a gente já sabe, mas sabia que ele também consegue criar imagens?

Para os assinantes do ChatGPT Plus - assinatura paga do chabot - é possível selecionar para usar o GPT-4, que consegue criar imagens a partir de um comando. Para acessar, é só ir no aplicativo ou no site do ChatGPT, fazer login com a sua conta e selecionar a opção GPT-4, na parte superior esquerda ao lado das abas dos chats.

Na conversa com o GPT-4, enviei o seguinte comando “Crie um cartão de Natal com um boneco de neve e o papai noel desejando boas festas em uma festa na piscina com várias renas”. Em resposta, o chatbot criou o seguinte cartão:

Cartão criado com o seguinte prompt: "Crie um cartão de Natal com um boneco de neve e o papai noel desejando boas festas em uma festa na piscina com várias renas” Foto: ChatGPT/Reprodução

Dá pra criar várias opções de cartões e até personalizar a frase que você quer que esteja nele.

Se você não é um assinante do ChatGPT Plus, calma que ainda dá pra criar um cartão com IA. O Microsoft AI Image Generator é outro serviço de IA capaz de gerar imagens e, diferente do ChatGPT Plus, seu uso é gratuito - ele também usa o DALL-E 3 (mesmo modelo de IA dentro do ChatGPT) para gerar imagens.

Para esse outro cartão natalino testei uma outra proposta. Enviei ao Image Generator o comando “Crie um cartão de natal com papai noel e uma dançarina ao estilo Carmen Miranda. Eles estão felizes com renas em volta da piscina e desejam boas em um clima tropical” e essa foi a resposta:

Cartão de Natal criado com o Microsoft AI Image Creator com o prompt “Crie um cartão de natal com papai noel e uma dançarina ao estilo Carmen Miranda. Eles estão felizes com renas em volta da piscina e desejam boas festas em um clima tropical” Foto: Image Creator/Microsoft/Reprodução

Para os mais detalhista é possível procurar por gráficas que imprimam cartões, o que vai tornar a lembrança ainda mais especial.

Receitas natalinas típicas passo a passo

Embora os pratos natalinos sejam amplamente conhecidos, nem todo mundo sabe prepará-los. Se você está em uma situação em que precisa virar um mestre da cozinha, a IA pode ajudar.

Mais uma vez no ChatGPT, pedi no chat para que ele “Dê o passo a passo de uma receita típica natalina”. Em resposta, a IA gerou uma receita de rabanada: “Claro, aqui está uma receita clássica e deliciosa de Natal: Rabanada. É um doce tradicional em muitos países durante as festas de fim de ano.

Ingredientes:

1 baguete de pão francês amanhecido (ou pão de forma)

500 ml de leite

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de extrato de baunilha

3 ovos

Açúcar e canela em pó para polvilhar

Óleo para fritar

Instruções:

Preparar o Pão:

Corte a baguete em fatias de aproximadamente 2 cm de espessura.

Mistura de Leite:

Em uma tigela, misture o leite, o açúcar e o extrato de baunilha. Mexa bem até o açúcar dissolver completamente.

Mistura de Ovos:

Em outra tigela, bata os ovos até que estejam bem misturados.

Empanar as Fatias de Pão:

Mergulhe cada fatia de pão primeiro na mistura de leite, garantindo que esteja bem umedecida, mas não encharcada.

Em seguida, passe a fatia de pão nos ovos batidos, cobrindo ambos os lados.

Fritar:

Aqueça o óleo em uma frigideira em fogo médio.

Frite cada fatia de pão empanada até que estejam douradas de ambos os lados. Isso deve levar cerca de 2 minutos de cada lado.

Escorrer:

Retire as rabanadas da frigideira e deixe-as escorrer em papel toalha para remover o excesso de óleo.

Finalizar:

Misture açúcar e canela em pó em uma tigela.

Polvilhe esta mistura sobre as rabanadas ainda quentes.

Servir:

Sirva as rabanadas imediatamente enquanto estão quentes e crocantes.

Esta receita de rabanada é perfeita para um café da manhã de Natal ou como sobremesa após a ceia. É simples, mas incrivelmente saborosa e festiva. Feliz Natal e bom apetite! 🎄🍽️✨”

Novamente, a dica é tentar ser o mais preciso possível sobre o prato que você deseja, além da quantidade que planeja fazer.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani