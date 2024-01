Qual é o cargo mais badalado do mundo corporativo atual? Diretor de inteligência artificial; entenda

THE NEW YORK TIMES - Em setembro, a Clínica Mayo, no Arizona, criou um cargo inédito no sistema hospitalar: diretor de inteligência artificial (IA).

Os médicos da unidade do Arizona fizeram experimentos com IA durante anos. Mas após o lançamento do ChatGPT em 2022 e o frenesi que se seguiu em relação à tecnologia, o hospital decidiu que precisava trabalhar mais com IA e encontrar alguém para coordenar os esforços. Assim, os executivos nomearam Bhavik Patel, um radiologista especializado em IA, para o novo cargo. Desde então, ele já testou um novo modelo de IA que poderia ajudar a acelerar o diagnóstico de uma doença cardíaca rara, procurando dados ocultos em ultrassons.

Executivo de inteligência artificial vira o cargo mais badalado nos EUA Foto: Markus Schreiber/ AP Photo

“Estamos realmente tentando promover alguns desses dados e recursos de IA em todos os departamentos, todas as divisões e todos os grupos de trabalho”, diz Richard Gray, executivo-chefe da Mayo Clinic no Arizona. A função de executivo-chefe de I.A. foi criada porque “ajuda ter uma função de coordenação com a profundidade da experiência”.

Há muito tempo, especialistas temem que a IA acabe com os empregos. Em vez disso, o boom da tecnologia estimulou escritórios de advocacia, hospitais, seguradoras, agências governamentais e universidades a criar o que se tornou a nova função mais visada do mundo corporativa: o executivo sênior responsável por IA.

A agência de crédito Equifax, a fabricante Ashley Furniture e escritórios de advocacia como o Eversheds Sutherland nomearam executivos de IA no ano passado. Em dezembro, o New York Times nomeou um diretor editorial de iniciativas de IA. E mais de 400 departamentos e agências federais procuraram diretores de IA no ano passado para cumprir uma ordem executiva do Presidente Biden que criou salvaguardas para a tecnologia.

No total, 122 pessoas com o título de chefe ou vice-presidente de IA participaram de um fórum no ano passado no Glassdoor, site de avaliações de empresas, em comparação com 19 em 2022, segundo a empresa.

Os cargos de executivo de I.A. estão surgindo porque as organizações querem aproveitar a tecnologia transformadora, diz Randy Bean, fundador da empresa de consultoria NewVantage Partners, que assessora empresas em dados e liderança de IA. Ao mesmo tempo, acrescentou ele, “as organizações querem dizer: ‘Sim, temos um diretor de IA’, porque isso lhes dá uma boa aparência”.

Outros cargos executivos foram criados em resposta a grandes mudanças tecnológicas e financeiras. Na década de 1980, os avanços no poder da computação levaram a um boom de diretores de informação e diretores de tecnologia, que normalmente supervisionam como a tecnologia é usada em uma empresa ou a desenvolvem. Após a crise financeira de 2008, os diretores de dados foram nomeados para cumprir as novas regulamentações e gerenciar como as empresas usavam os dados.

Com as funções executivas de I.A., as empresas e organizações estão procurando alguém que as ajude a lidar com os riscos e o potencial da tecnologia e como ela pode mudar a maneira como as pessoas trabalham.

Em maio, a seguradora de saúde Florida Blue promoveu Svetlana Bender ao novo cargo de vice-presidente de IA e ciência comportamental exatamente com esse objetivo. Um de seus primeiros projetos de IA foi testar um chatbot interno que pode ajudar a escrever códigos de computador e analisar dados de clientes.

Bender, que anteriormente era diretora de soluções de tecnologia da Florida Blue, disse que sua equipe treinaria o chatbot com dados de clientes e o abriria para uso de todos os funcionários. Este mês, ela contratou um diretor de IA para ajudar no trabalho "Queremos avançar o mais rápido possível" no uso da tecnologia, ao mesmo tempo em que garantimos a segurança dos dados de seguro dos clientes, disse ela. A consultoria Accenture contratou um diretor de IA em setembro, à medida que os clientes se interessavam cada vez mais pela tecnologia. A empresa promoveu Lan Guan, que trabalhava com dados globais e IA, para a função de assessorar os clientes sobre como incorporar a tecnologia em seus negócios. A Accenture também está desenvolvendo ferramentas de IA, inclusive para o setor de seguros.

O novo cargo “ressalta nossa ambição no mercado e o quanto estamos otimistas em relação ao que estamos vendo como o enorme potencial da IA para nossos clientes”, diz Guan.

Na Western University, em Ontário, Mark Daley, professor de ciência da computação e diretor de informações, assumiu o novo cargo de diretor de IA em outubro. Embora ainda lecione, ele deixou o cargo de diretor de informações.

Em alta Link Como fazer com que seus filhos larguem o celular? Veja quatro dicas As demissões nas empresas de tecnologia voltaram, mas os motivos agora são outros; entenda IBM dá ultimato a gerentes: mudem-se para perto de um escritório ou deixem a empresa Desde então, Daley tem se concentrado no estabelecimento de mais de 30 projetos-piloto de IA, incluindo o trabalho com a equipe de pesquisa e finanças para automatizar os processos de auditoria e a colaboração com o corpo docente da área de humanas para desenvolver novos cursos. “Estamos em um momento em que a melhor abordagem para a IA generativa é, na verdade, a exploração e a experimentação”, diz ele. Um artigo da Harvard Business Review no ano passado, coescrito por Bean, da NewVantage, postulou que os diretores de IA e de dados estavam preparados para fracassar porque os cargos eram “um ato de equilíbrio de alta pressão com uma tecnologia que oferece enormes riscos e oportunidades”. Karin Kimbrough, economista-chefe do LinkedIn, disse que a IA também evoluiria de uma tecnologia nova para algo incorporado ao trabalho de todos. “A IA estará presente em muitas funções e estará tão arraigada que o cargo específico de IA começará a desaparecer”, disse ela. Alguns diretores de IA disseram que seu trabalho tem poder de permanência. Patel, da Mayo Clinic, no Arizona, disse que uma grande parte de seu novo trabalho era se comunicar com outros médicos e órgãos reguladores, como a Food and Drug Administration, e identificar como a IA pode tornar o trabalho médico mais eficiente.

“O sistema de saúde moderno ainda tem muitas lacunas”, disse ele. “É nesse ponto que acho que podemos usar a inteligência artificial de forma inteligente para preencher essa lacuna ou, pelo menos, reduzi-la.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.