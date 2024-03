Anthropic lança novo chatbot rival para o ChatGPT; conheça a ferramenta

THE NEW YORK TIMES - A Anthropic, empresa iniciante de inteligência artificial (IA) de alto nível, lançou uma nova versão de seu chatbot Claude na segunda-feira, 4, afirmando que ele supera o desempenho de outros chatbots líderes em uma série de testes de referência padrão, incluindo sistemas do Google e da OpenAI.

PUBLICIDADE Dario Amodei, executivo-chefe e cofundador da Anthropic, disse que a nova tecnologia, chamada Claude 3 Opus, é particularmente útil para analisar dados científicos ou gerar códigos de computador. A Anthropic está entre um pequeno grupo de empresas na vanguarda da IA generativa, tecnologia que cria instantaneamente textos, imagens e sons. Amodei e outros fundadores da Anthropic ajudaram a criar a tecnologia enquanto trabalhavam como pesquisadores na OpenAI, a startup que lançou o boom da IA generativa no final de 2022 com o lançamento do chatbot ChatGPT.

Anthropic lança nova versão do chatbot Claude, superando concorrentes como Google e OpenAI Foto: Dado Ruvic/Reuters

Chatbots como o ChatGPT podem responder a perguntas, escrever trabalhos, gerar pequenos programas de computador e muito mais. Eles também podem gerar informações falsas ou enganosas, assim como as pessoas fazem.

Quando a OpenAI lançou uma nova versão de sua tecnologia, chamada GPT-4, na primavera passada, ela foi amplamente considerada a mais avançada tecnologia de chatbot usada por consumidores e empresas. Recentemente, o Google lançou uma tecnologia comparável chamada Gemini.

Mas as principais empresas de IA têm se distraído com uma controvérsia após a outra. Elas dizem que os chips de computador necessários para criar a IA estão em falta e enfrentam inúmeros processos judiciais sobre a forma como coletam dados digitais, outro ingrediente essencial para a criação da IA (The New York Times processou a Microsoft e a OpenAI pelo uso de trabalhos protegidos por direitos autorais).

Ainda assim, a tecnologia continua a se aprimorar em um ritmo impressionante.

A Anthropic afirma que sua tecnologia Claude 3 Opus supera a GPT-4 e a Gemini na resolução de problemas matemáticos, codificação de computadores, conhecimento geral e outras áreas.

O Claude 3 Opus estará disponível a partir de segunda-feira para os consumidores que pagarem US$ 20 por mês por uma assinatura. Uma versão menos poderosa, chamada Claude 3 Sonnet, está disponível gratuitamente.

A empresa permite que as empresas criem seus próprios chatbots e outros serviços usando as tecnologias Opus e Sonnet.

Ambas as versões da tecnologia podem responder tanto a imagens quanto a textos. Elas podem analisar um fluxograma, por exemplo, ou resolver um problema de matemática que inclua diagramas e gráficos.

Mas a tecnologia não pode gerar imagens. Recentemente, o Google suspendeu a capacidade do Gemini de gerar rostos humanos depois que ele produziu imagens mostrando pessoas de cor em uniformes militares alemães da Segunda Guerra Mundial.

