Steve Wozniak, cofundador da Apple, teve um ‘pequeno AVC’ e vai retornar aos EUA

O cofundador da Apple Steve Wozniak está voltando para os Estados Unidos após ser internado na Cidade do México por um pequeno AVC, informou o canal de TV americano ABC News. O empresário estava no país para uma conferência quando sentiu um desconforto e se internou em um hospital da capital mexicana.

Wozniak, de 73 anos, deu entrada no hospital após sentir tonturas enquanto trabalhava em seu computador e não conseguir se locomover no hotel em que estava.

Após uma ressonância magnética de emergência, foi detectado um “pequeno, porém verdadeiro” Acidente Vascular Cerebral (AVC) que o levou a ficar internado. De acordo com a ABC News, o próprio Wozniak informou a emissora de que estava a caminho de casa, nos Estados Unidos.

O engenheiro eletrônico participaria do World Business Forum México, mas segundo o portal de notícias americano TMZ, antes de seu discurso, ele disse à sua mulher que não estava se sentindo bem. Wozniak tinha uma palestra marcada entre 16h20 e 17h20 no horário local, no evento que é um dos mais importantes de gestão do mundo.

Em 1976, Wozniak, que é um dos veteranos do Vale do Silício, fundou a Apple com Steve Jobs, que morreu em 2011./COM EFE e AFP.